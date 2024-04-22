Пугачевой исполнилось 75: как менялась женщина, которая поет, — фото

Именно в 70-е к Пугачевой приходит большая слава. Она выиграла Гран-при на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Гастролировала с песней «Арлекино» по городам Европы. Дебютировала в кино, снявшись в фильме «Женщина, которая поет». В это же период она начинает сольную карьеру, уволившись из «Веселых ребят» и других коллективов. Ее образ уже тогда был очень узнаваем: копна длинных рыжих волос, ярко подведенные глаза и длинные бесформенные концертные платья — балахоны. Этот образ придумал для будущей Примадонны модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году.