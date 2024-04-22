Пугачевой исполнилось 75: как менялась женщина, которая поет, — фото

Posted 22 апреля, 09:18
Published 22 апреля, 09:18
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Именно в 70-е к Пугачевой приходит большая слава. Она выиграла Гран-при на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Гастролировала с песней «Арлекино» по городам Европы. Дебютировала в кино, снявшись в фильме «Женщина, которая поет». В это же период она начинает сольную карьеру, уволившись из «Веселых ребят» и других коллективов. Ее образ уже тогда был очень узнаваем: копна длинных рыжих волос, ярко подведенные глаза и длинные бесформенные концертные платья — балахоны. Этот образ придумал для будущей Примадонны модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году.
Спустя десятилетие у Пугачевой появилась ее фирменная челка, а волосы лежали уже не естественными кудрями, а мелко завивались благодаря перманенту. Перемены коснулись и стиля певицы: ближе к эпохе 90-х она стала появляться в мини, лосинах, носила много аксессуаров, черные очки.
Новая эпоха еще больше раскрепостила Аллу Борисовну. Стиль артистки в этот период можно назвать экспериментальным. Она носит короткие балахоны — творение ее близкого друга Валентина Юдашкина, мини-юбки и мини-платья. На голове часто можно увидеть шляпы, повязки, банты.
Эпоха нулевых ознаменована сотрудничеством Аллы Пугачевой со стилистом Алишером. Говорят, она сама обратилась к модному специалисту за новым форматом гардероба. Дизайнер создал для более молодежные вещи спортивного стиля, все больше уводя ее от знаменитого балахона.
Этот период отмечен вторым этапом материнства для Пугачевой. В 2013 году у них с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) родились близнецы Лиза и Гарри. Стилисты отмечают, что с новым статусом стиль Примадонны стал более элегантным. Исчезла прическа-грива, ей на смену пришли легкие локоны красивого пшеничного оттенка. Артистка носит стильный кэжуал — брюки-скинни со свободными рубашками, полуприталенные платья, джогеры и кроссовки.
Сегодня артистка уже не выступает, поэтому весь ее гардероб — это только повседневная одежда. Певица много выходит в свет, посещает концерты, тусовки. На мероприятия она обычно одевается в стиле кэжуал — джинсы, рубашки, футболки, кожаные куртки, удобная обувь.
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