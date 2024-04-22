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Posted 22 апреля, 06:45

Published 22 апреля, 06:45

Modified 9 сентября, 22:06

Updated 9 сентября, 22:06

Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

22 апреля 2024, 06:45
По мнению косметолога-дерматолога Мадины Байрамуковой, черты лица исполнительницы Марины Абросимовой (сценический псевдоним МакSим) могли измениться в результате перенесенной комы.

Мышцы МакSим ослабли за время комы

Эксперт считает, что изменения могли стать следствием мышечной гипотрофии. Врач подчеркнула, что певица не выглядит плохо, однако «могла бы и лучше». Изменившиеся пропорции лица вызваны множеством пережитых трудностей.

Врач также рассказала, что вышедшие из комы люди неизбежно сталкиваются с мышечной гипотрофией, у них развиваются нарушения в работе ряда органов и систем, сообщает news.rambler.ru.

Злоупотребление спиртным накладывает на внешность свой отпечаток

Косметолог также отметила, что артистка ранее заявляла о своей алкогольной зависимости, которая также могла отразиться на внешности женщины. Специалист заявила, что, если Марина начнет уделять должное внимание состоянию своего организма, а также ментальному здоровью, она сможет восстановить прежнюю безупречную форму.

МакSим поделилась с поклонниками планами на будущее

Певица сообщила о том, что очень озабочена своим здоровьем. В ее нынешнем состоянии артистка просто не сможет переносить неудобства долгосрочных туров. При этом она не исключила, что будет выступать в отдельных городах.

#Здоровье#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов
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