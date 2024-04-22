Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

Posted 22 апреля, 06:45
Published 22 апреля, 06:45
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
Эксперт считает, что изменения могли стать следствием мышечной гипотрофии. Врач подчеркнула, что певица не выглядит плохо, однако «могла бы и лучше». Изменившиеся пропорции лица вызваны множеством пережитых трудностей.
Врач также рассказала, что вышедшие из комы люди неизбежно сталкиваются с мышечной гипотрофией, у них развиваются нарушения в работе ряда органов и систем, сообщает news.rambler.ru.
Косметолог также отметила, что артистка ранее заявляла о своей алкогольной зависимости, которая также могла отразиться на внешности женщины. Специалист заявила, что, если Марина начнет уделять должное внимание состоянию своего организма, а также ментальному здоровью, она сможет восстановить прежнюю безупречную форму.
Певица сообщила о том, что очень озабочена своим здоровьем. В ее нынешнем состоянии артистка просто не сможет переносить неудобства долгосрочных туров. При этом она не исключила, что будет выступать в отдельных городах.
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