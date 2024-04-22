Какой ламинат самостоятельно выбрать для квартиры

Posted 22 апреля, 13:00
Published 22 апреля, 13:00
Modified 9 сентября, 22:08
Updated 9 сентября, 22:08
Ламинат часто имитирует натуральное дерево или паркет. Его поверхность может быть как гладкой, так и с текстурой.
Иногда производители экономят на качестве верхнего защитного слоя или на основе. Однако это может сказаться на сроке службы и качестве покрытия. Поэтому перед покупкой, помимо изучения характеристик, важно внимательно осмотреть образцы и уточнить гарантийные условия.
Следуя нашим рекомендациям, вы сможете правильно выбрать ламинат, который прослужит вам долго. Вот на что следует обратить внимание при выборе.
Можно присмотреться к ламинату от компаний, входящих в EPLF (Европейская ассоциация производителей ламинированных полов), так как он часто отличается высоким качеством. Также стоит рассмотреть материалы известных производителей с безупречной репутацией.
Выбор зависит от назначения помещения. Для дома подойдут классы с 21 по 23, а для коммерческих помещений — с 31 по 34.
Оценивается по маркировке. Ламинат класса E1 содержит минимальное количество вредных веществ.
Оценивается маркировкой от AC1 до AC6. Чем выше класс, тем долговечнее покрытие.
Важно различать эти характеристики и обратить внимание на плотность плит, наличие герметизирующего слоя и специальную обработку.
В прошлом ламинат, имитирующий настилку из наборного паркета, был востребован: на его плитках были изображены продольные ряды паркета. В 2024 году популярны оттенки и фактуры, воссоздающие вид цельной доски, часто — дуба с неровностями и трещинами. Однако найти и плитки, имитирующие укладку паркета, несложно.
Ламинат с рисунком, имитирующим камень или бетон, является более доступной альтернативой керамической плитке. Он используется в основном для отделки кухонь и ванных комнат в частных домах из дерева. При этом ламинат используется не только для пола, но и для отделки стен.
Рисунок на ламинате может быть почти однородным или многооттеночным, с контрастными фактурами. Это влияет на выбор метода укладки.
Ламинат редко бывает совершенно гладким: даже если лак, кажется, крепкий и долговечный, со временем он может потерять блеск и померкнуть. Поэтому даже плитки, кажущиеся гладкими на вид, имеют текстурные элементы.
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