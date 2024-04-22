Как за 5 минут помыть и уложить челку-шторку, чтобы она была идеальной

Нужно отделить челку от остальных волос и разделить на две части. Затем нанести средство для укладки (гель, спрей) на влажные пряди. Для дальнейшей работы понадобится большая щетка (браш). Вокруг нее оборачивают отдельные пряди челки и, осторожно вытягивая вверх, высушивают феном. Особенно тщательно стоит проработать прикорневую зону. Далее остается руками придать локонам желаемую форму, расположив их вокруг лица. Такой вариант укладки прекрасно сочетается с крупными волнами или прямыми волосами, чуть подкрученными на концах.