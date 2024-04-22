Как за 5 минут помыть и уложить челку-шторку, чтобы она была идеальной

Posted 22 апреля, 12:00
Published 22 апреля, 12:00
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Для начала нужно отделить челку от остальных волос и закрепить длинные локоны резинкой или заколками. Можно надеть шапочку для душа, оставив снаружи только челку-шторку.
Затем волосы нужно смочить теплой водой, нанести на них небольшое количество шампуня и мягко вспенить. При мытье важно аккуратно массировать кожу головы пальцами, чтобы не повредить ее, но при этом полностью удалить загрязнения.
Затем нужно тщательно смыть шампунь с челки-шторки теплой водой до полного удаления. После этого остается обернуть волосы полотенцем и небольшими прижимающими движениями подсушить их.
Можно, конечно, уложить челку с помощью бигуди, но такой вариант нельзя назвать быстрым. Рассмотрим менее затратные по времени способы укладки.
Нужно отделить челку от остальных волос и разделить на две части. Затем нанести средство для укладки (гель, спрей) на влажные пряди. Для дальнейшей работы понадобится большая щетка (браш). Вокруг нее оборачивают отдельные пряди челки и, осторожно вытягивая вверх, высушивают феном. Особенно тщательно стоит проработать прикорневую зону. Далее остается руками придать локонам желаемую форму, расположив их вокруг лица. Такой вариант укладки прекрасно сочетается с крупными волнами или прямыми волосами, чуть подкрученными на концах.
Для этого варианта укладки понадобится тонкая расческа, с помощью которой удобно отделять челку-шторку от остальных волос. Общую массу прядей нужно зафиксировать заколками или завязать в хвост.
Следующий шаг — нанесение термозащиты на челку. Когда средство высохнет, пора включать утюжок и выбирать температуру, подходящую для вашего типа волос.
Чтобы уложить прядь, нужно пройтись по ней горячим утюжком, осторожно уводя его назад. Кончики челки следует немного подкрутить. Остается расправить челку пальцами и зафиксировать лаком. Получается шторка со стойким прикорневым объемом и изящно завитыми кончиками. Гладкая челка гармонично смотрится с ретроукладками, она уместна и в повседневном, и в вечернем образе.
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