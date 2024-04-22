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Posted 22 апреля, 10:50

Published 22 апреля, 10:50

Modified 9 сентября, 22:07

Updated 9 сентября, 22:07

Как самостоятельно заменить унитаз в квартире

Как самостоятельно заменить унитаз в квартире

22 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Поменять унитаз в квартире сможет любой желающий. Рассказываем, как это сделать.

Когда пора менять унитаз

Сначала может показаться, что эта формулировка странная. Очевидно, что унитаз нужно менять, когда он выходит из строя. Однако на практике большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и самим унитазом, могут быть устранены без необходимости замены всей сантехники.

Чаще всего встречаются следующие проблемы:

  1. Протекание из бачка.
  2. Протекание снизу чаши.
  3. Трещины на керамике.
  4. Неприятный запах из канализации.

В этих случаях можно подумать о том, чтобы поменять унитаз.

Как демонтировать унитаз

Перед началом демонтажа необходимо выключить подачу воды в санузле и опустошить сливной бачок. Выясните, как снимается крышка с бачка унитаза, чтобы случайно не повредить ее. Подготовьте контейнер для сбора воды, тряпку, резиновые перчатки, гаечные ключи, отвертки, кусачки и скребок.

С помощью губки и тряпок удалите оставшуюся воду из бачка и отсоедините гибкую подводящую трубку. Снимите сливной бачок. На дне унитаза может остаться небольшое количество воды, которое можно удалить с помощью губок.

Осмотрите способ крепления унитаза к системе канализации. Если спуск старого унитаза заклеен цементным раствором, придется разбить его с помощью узкого долото и молотка, а затем удалить из раструба канализационной трубы, чтобы в будущем установить в него выпускную трубу нового унитаза.

Фото: 1MI

Если унитаз закреплен с помощью резиновой манжеты или силиконового герметика, его демонтаж будет более простым. Для этого удалите манжету или герметик, снимите декоративные колпачки и открутите крепежные винты при помощи разводного ключа и крестовой отвертки или пассатижей. Не забудьте закрыть отверстие в отводной трубе, чтобы предотвратить попадание канализационных запахов.

Как установить унитаз

Чтобы установить унитаз, нужно следовать следующим правилам:

  • Подготовка основания для унитаза, включая выравнивание поверхности и укладку плитки или другого напольного покрытия.

  • Отметка места для установки и разметка отверстий.

  • Сборка механизма слива, установка бачка на чашу, проверка и настройка поплавка.

  • Крепление выпускной трубки унитаза к системе канализации при помощи гибкой гофры.

  • Установка унитаза на пол с использованием дюбелей.

  • Подключение водопровода к бачку с помощью гибких шлангов.

  • Закрытие всех стыков с полом и соединений с канализацией силиконовым герметиком для дополнительной герметизации.

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#Илья Протвинов#Общество#Сантехника#Канализация#Установка унитаза#Демонтаж унитаза
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