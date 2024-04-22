Как самостоятельно заменить унитаз в квартире

Posted 22 апреля, 10:50
Published 22 апреля, 10:50
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Сначала может показаться, что эта формулировка странная. Очевидно, что унитаз нужно менять, когда он выходит из строя. Однако на практике большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и самим унитазом, могут быть устранены без необходимости замены всей сантехники.
Чаще всего встречаются следующие проблемы:
В этих случаях можно подумать о том, чтобы поменять унитаз.
Перед началом демонтажа необходимо выключить подачу воды в санузле и опустошить сливной бачок. Выясните, как снимается крышка с бачка унитаза, чтобы случайно не повредить ее. Подготовьте контейнер для сбора воды, тряпку, резиновые перчатки, гаечные ключи, отвертки, кусачки и скребок.
С помощью губки и тряпок удалите оставшуюся воду из бачка и отсоедините гибкую подводящую трубку. Снимите сливной бачок. На дне унитаза может остаться небольшое количество воды, которое можно удалить с помощью губок.
Осмотрите способ крепления унитаза к системе канализации. Если спуск старого унитаза заклеен цементным раствором, придется разбить его с помощью узкого долото и молотка, а затем удалить из раструба канализационной трубы, чтобы в будущем установить в него выпускную трубу нового унитаза.
Если унитаз закреплен с помощью резиновой манжеты или силиконового герметика, его демонтаж будет более простым. Для этого удалите манжету или герметик, снимите декоративные колпачки и открутите крепежные винты при помощи разводного ключа и крестовой отвертки или пассатижей. Не забудьте закрыть отверстие в отводной трубе, чтобы предотвратить попадание канализационных запахов.
Чтобы установить унитаз, нужно следовать следующим правилам:
Подготовка основания для унитаза, включая выравнивание поверхности и укладку плитки или другого напольного покрытия.
Отметка места для установки и разметка отверстий.
Сборка механизма слива, установка бачка на чашу, проверка и настройка поплавка.
Крепление выпускной трубки унитаза к системе канализации при помощи гибкой гофры.
Установка унитаза на пол с использованием дюбелей.
Подключение водопровода к бачку с помощью гибких шлангов.
Закрытие всех стыков с полом и соединений с канализацией силиконовым герметиком для дополнительной герметизации.
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