Как самостоятельно заменить унитаз в квартире

Сначала может показаться, что эта формулировка странная. Очевидно, что унитаз нужно менять, когда он выходит из строя. Однако на практике большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и самим унитазом, могут быть устранены без необходимости замены всей сантехники.