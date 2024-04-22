Что будет, если не носить солнечные очки — 5 неприятных последствий

Posted 22 апреля, 11:35
Published 22 апреля, 11:35
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Если не носить солнечные очки, возникает риск «заработать» офтальмологические болезни. Их причиной служит интенсивное воздействие на глаза ультрафиолетовых лучей. УФ-фильтры в очках не позволяют им попадать на хрусталик, тем самым защищая зрение. Среди заболеваний, которые могут стать последствием воздействия ультрафиолета, можно назвать катаракту, конъюнктивит, синдром сухого глаза, птеригиум (нарастание конъюнктивы на роговицу).
Яркие блики, например отражение света в лужах, могут внезапно попасть в поле вашего зрения и вызвать временную дезориентацию. Из-за «солнечных зайчиков» можно не заметить проезжающий рядом автомобиль или ступени под собственными ногами.
Ультрафиолет способствует ухудшению состояния тонкой кожи век. Кроме того, на ярком солнце мы часто щуримся, что провоцирует образование мелких морщин. Солнечные очки позволяют ощущать себя комфортно с широко раскрытыми глазами даже в самый ясный день. Да и сами глаза к вечеру меньше устают от постоянного сужения-расширения зрачка.
Некоторые люди в ветреную погоду особенно склонны к слезотечению. Естественная влага под действием ветра быстро подсыхает, появляется сухость глаз. Солнечные очки служат своеобразным щитом, предохраняющим слизистую от внешних воздействий. Причем не только от солнца и ветра, но и от пыли, которая, попадая в глаза, может спровоцировать воспаление.
Менее важный, но значимый аргумент в пользу ношения солнечных очков — они делают модный образ завершенным. Это не только полезная вещь, но и стильный аксессуар, недаром существуют целые коллекции модных солнечных очков самого разного фасона и формы. Прекрасная вещь, чтобы подчеркнуть индивидуальность.
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