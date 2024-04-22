Что будет, если не носить солнечные очки — 5 неприятных последствий

Ультрафиолет способствует ухудшению состояния тонкой кожи век. Кроме того, на ярком солнце мы часто щуримся, что провоцирует образование мелких морщин. Солнечные очки позволяют ощущать себя комфортно с широко раскрытыми глазами даже в самый ясный день. Да и сами глаза к вечеру меньше устают от постоянного сужения-расширения зрачка.