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Posted 22 апреля, 10:35

Published 22 апреля, 10:35

Modified 9 сентября, 22:05

Updated 9 сентября, 22:05

Белый маникюр: 10 нежных дизайнов ногтей, которые сейчас в моде

Белый маникюр: 10 нежных дизайнов ногтей, которые сейчас в моде

22 апреля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Белый маникюр: 10 нежных дизайнов ногтей, которые сейчас в моде
Какие бы тренды ни главенствовали в маникюре, нюдовый нейл-дизайн всегда остается актуальным. Предлагаем подборку из самых необычных вариантов белого маникюра, среди которых наверняка найдется тот, который захочется воплотить.

Френч

Классический дизайн предполагает нюдовую основу с белой полоской, имитирующей ногтевой выступ. Основу можно покрыть лаком любого пастельного оттенка — бежевого, розового, персикового, молочного и т. д. Чтобы сделать френч менее строгим, можно дополнить его нежным узором.

Классический дизайн предполагает нюдовую основу с белой полоской, имитирующей ногтевой выступКлассический дизайн предполагает нюдовую основу с белой полоской, имитирующей ногтевой выступ
Классический дизайн предполагает нюдовую основу с белой полоской, имитирующей ногтевой выступ. Фото: 1MI

Матовый

Ногти с матовым финишем остаются в тренде вот уже который сезон. Такой эффект в сочетании с белыми и молочными оттенками выглядит очень нежно и изысканно. К тому же он позволяет мастерам экспериментировать с дизайном.

Ногти с матовым финишем остаются в тренде вот уже который сезонНогти с матовым финишем остаются в тренде вот уже который сезон
Ногти с матовым финишем остаются в тренде вот уже который сезон. Фото: nailmaker.bar

Цветочный

Белый маникюр в сочетании с цветочным декором — это выбор романтичных барышень. Очень живописно смотрится вариант, когда на темно-бежевую основу ложится белоснежный флористический узор.

Белый маникюр в сочетании с цветочным декором — это выбор романтичных барышеньБелый маникюр в сочетании с цветочным декором — это выбор романтичных барышень
Белый маникюр в сочетании с цветочным декором — это выбор романтичных барышень. Фото: Изображение Midjourney

Абстрактный

Стильные геометрические узоры или энимал-принт очень выигрышно смотрятся на белой основе. Маникюр получается сдержанным и ярким одновременно.

Стильные геометрические узоры или энимал-принт очень выигрышно смотрятся на белой основе.Стильные геометрические узоры или энимал-принт очень выигрышно смотрятся на белой основе.
Стильные геометрические узоры или энимал-принт очень выигрышно смотрятся на белой основе.. Фото: Изображение Midjourney

Омбре

Омбре — это нейл-дизайн с градиент-эффектом, когда один оттенок плавно перетекает в другой. Выигрышно смотрятся такие парные цветовые сочетания: розовый — белый, бежевый — кофейный, молочный — голубой.

Омбре — это нейл-дизайн с градиент-эффектомОмбре — это нейл-дизайн с градиент-эффектом
Омбре — это нейл-дизайн с градиент-эффектом. Фото: Изображение Midjourney

С глиттером

С глиттером и шиммером ваш белый маникюр буквально заискрится, создавая праздничное настроение. Блестками можно оформить окантовку ногтей, а можно нарисовать с их помощью необычный узор.

С глиттером и шиммером ваш белый маникюр буквально заискритсяС глиттером и шиммером ваш белый маникюр буквально заискрится
С глиттером и шиммером ваш белый маникюр буквально заискрится. Фото: 1MI

Металлик

Серебристый цвет не так давно снова вошел в моду и прочно удерживает свои позиции. Поэтому серебристые ногти — это элемент трендового образа. Металлик можно изысканно сочетать со всеми оттенками белого.

Серебристые ногти — это элемент трендового образаСеребристые ногти — это элемент трендового образа
Серебристые ногти — это элемент трендового образа. Фото: Изображение Midjourney

С накладными элементами

Для тех, кто не боится экспериментов, есть экстраординарный вариант, который точно привлечет восхищенные взгляды. Выпуклые накладные цветы и узоры на ногтях — самый настоящий нейл-арт. Особенно изысканно смотрится в бело-розовых оттенках.

Накладные цветы и узоры на ногтях — самый настоящий нейл-артНакладные цветы и узоры на ногтях — самый настоящий нейл-арт
Накладные цветы и узоры на ногтях — самый настоящий нейл-арт. Фото: 1MI

Со стразами

Маникюр со стразами принято считать праздничным. Однако его можно сделать повседневным, если не использовать яркие оттенки. В сочетании с белым цветом камешки на ногтях не будут смотреться вульгарно.

Маникюр со стразами можно сделать повседневным, если не использовать яркие оттенкиМаникюр со стразами можно сделать повседневным, если не использовать яркие оттенки
Маникюр со стразами можно сделать повседневным, если не использовать яркие оттенки. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Ногти
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