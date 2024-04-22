Белый маникюр: 10 нежных дизайнов ногтей, которые сейчас в моде

Posted 22 апреля, 10:35
Published 22 апреля, 10:35
Modified 9 сентября, 22:05
Updated 9 сентября, 22:05
Классический дизайн предполагает нюдовую основу с белой полоской, имитирующей ногтевой выступ. Основу можно покрыть лаком любого пастельного оттенка — бежевого, розового, персикового, молочного и т. д. Чтобы сделать френч менее строгим, можно дополнить его нежным узором.
Ногти с матовым финишем остаются в тренде вот уже который сезон. Такой эффект в сочетании с белыми и молочными оттенками выглядит очень нежно и изысканно. К тому же он позволяет мастерам экспериментировать с дизайном.
Белый маникюр в сочетании с цветочным декором — это выбор романтичных барышень. Очень живописно смотрится вариант, когда на темно-бежевую основу ложится белоснежный флористический узор.
Стильные геометрические узоры или энимал-принт очень выигрышно смотрятся на белой основе. Маникюр получается сдержанным и ярким одновременно.
Омбре — это нейл-дизайн с градиент-эффектом, когда один оттенок плавно перетекает в другой. Выигрышно смотрятся такие парные цветовые сочетания: розовый — белый, бежевый — кофейный, молочный — голубой.
С глиттером и шиммером ваш белый маникюр буквально заискрится, создавая праздничное настроение. Блестками можно оформить окантовку ногтей, а можно нарисовать с их помощью необычный узор.
Серебристый цвет не так давно снова вошел в моду и прочно удерживает свои позиции. Поэтому серебристые ногти — это элемент трендового образа. Металлик можно изысканно сочетать со всеми оттенками белого.
Для тех, кто не боится экспериментов, есть экстраординарный вариант, который точно привлечет восхищенные взгляды. Выпуклые накладные цветы и узоры на ногтях — самый настоящий нейл-арт. Особенно изысканно смотрится в бело-розовых оттенках.
Маникюр со стразами принято считать праздничным. Однако его можно сделать повседневным, если не использовать яркие оттенки. В сочетании с белым цветом камешки на ногтях не будут смотреться вульгарно.
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