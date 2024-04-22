3 объемные прически, которые идеально подойдут на выпускной

Как сделать такую прическу на выпускной: волосы делятся на две части, заплетаются в косы, при этом несколько прядей нужно будет оставить возле лица. Косы соединяются посредством резинки на затылке, а чтобы замаскировать резинку, можно аккуратно обвязать ее прядью. Далее по бокам снова плетутся две косы, которые фиксируются резинкой и частью волос от предыдущей косы. Таким образом косы можно заплести трижды, а оставшиеся у лица пряди аккуратно завиваются плойкой. Стильная и женственная прическа на выпускной готова!