3 объемные прически, которые идеально подойдут на выпускной

Posted 22 апреля, 12:10
Published 22 апреля, 12:10
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
Объемный и аккуратный пучок — беспроигрышный вариант прически на выпускной. Он одинаково удачно будет смотреться и с элегантным вечерним костюмом, и с коктейльным женственным платьем.
Сделать такую прическу очень легко: достаточно собрать волосы на макушке в аккуратный хвост, отделить небольшую прядь. Далее часть волос закручивается в тонкий жгут и оборачивается вокруг резинки, фиксируется заколками-невидимками. Прядь заплетается в косу, которая оборачивается у основания пучка. Финальный штрих — закрепление прически невидимками. В качестве украшения к такой прическе на выпускной можно подобрать эффектную заколку или искусственный цветок.
До сих пор прическа, которую носила героиня сериала «Игра престолов», очень популярна. Ее вполне можно сделать на выпускной вечер, причем в домашних условиях.
Как сделать такую прическу на выпускной: волосы делятся на две части, заплетаются в косы, при этом несколько прядей нужно будет оставить возле лица. Косы соединяются посредством резинки на затылке, а чтобы замаскировать резинку, можно аккуратно обвязать ее прядью. Далее по бокам снова плетутся две косы, которые фиксируются резинкой и частью волос от предыдущей косы. Таким образом косы можно заплести трижды, а оставшиеся у лица пряди аккуратно завиваются плойкой. Стильная и женственная прическа на выпускной готова!
Прическа, которая актуальна всегда, на выпускной тоже подойдет. Ее плюс заключается в том, что она смотрится очень изысканно и женственно. Все, что нужно для такой прически на выпускной, — плотная повязка в виде резинки.
Как сделать на выпускной прическу в греческом стиле: на волосы надевается резинка, которая дополнительно фиксируется невидимками. Далее с каждой стороны берутся пряди, которые по очереди заправляются непосредственно под резинку. Важно не затягивать волосы слишком сильно, чтобы прическа на выпускной получилась элегантной и объемной. Зафиксировать ее можно при помощи лака для волос, а в качестве украшений использовать декоративные заколки или цветы.
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