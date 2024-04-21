Правда ли, что кошка привыкает к месту, а собака к человеку — так ли это

Posted 21 апреля, 17:00
Published 21 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
Правда ли, что кошки привыкают к месту, а собаки — к человеку, разбираемся в этой статье.
Иной раз владельцы кошек готовы поспорить с тем, что их питомцы больше привыкают к месту, и случаи, когда кошка готова следовать за своим хозяином хоть на край света, действительно встречаются, хотя и достаточно редко. Но чаще пушистые все же весьма сдержанны в проявлении чувств по отношению к человеку.
Ученые провели эксперимент, целью которых было установить степень привязанности кошек к их владельцам, в котором приняли участие полсотни домашних питомцев. Каждое животное вместе с его хозяином помещали в комнату с игрушками, а потом владелец выходил, а к кошке заходил посторонний для нее человек. В большинстве случаев хвостатые играли с обоими людьми одинаково, никак не выделяя своего хозяина.
Иногда, правда, кошки начинали мяукать, когда их владелец выходил, но затем, освоившись в помещении, быстро успокаивались. В итоге исследователи сделали вывод, что кошки хозяина, конечно, любят, но привыкают все же больше к месту, где они все знают и чувствуют себя спокойно. Поэтому и длительное отсутствие человека кошки воспринимают более безболезненно, нежели собаки.
О собачьей же преданности слагают легенды. Эти домашние животные настолько привыкают к хозяину, что постоянно ходят за ним по пятам, ни на секунду не выпуская своего человека из виду. Дело в том, что собаки по своей природе — существа социальные, им все время нужно знать, что рядом их вожак (в данном случае — хозяин), присутствие которого гарантирует пищу, крышу над головой и безопасность.
Нередки случаи, когда собаки, оставшись в квартире одни, начинают тосковать, рассказывая всем окружающим о своем горе громким лаем и воем, а когда человек возвращается домой, встречают его, бурно радуясь, как после недельной разлуки.
Именно поэтому кинологи рекомендуют не оставлять собаку дома одну больше чем на 6, максимум на 10 часов (если пес специально этому обучен), так как более продолжительное отсутствие человека может негативно отразиться на состоянии собачьей психики и даже на ее физическом здоровье.
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