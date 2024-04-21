Правда ли, что кошка привыкает к месту, а собака к человеку — так ли это

О собачьей же преданности слагают легенды. Эти домашние животные настолько привыкают к хозяину, что постоянно ходят за ним по пятам, ни на секунду не выпуская своего человека из виду. Дело в том, что собаки по своей природе — существа социальные, им все время нужно знать, что рядом их вожак (в данном случае — хозяин), присутствие которого гарантирует пищу, крышу над головой и безопасность.