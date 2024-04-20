Как преодолеть сомнения и страхи для достижения поставленных целей

Posted 20 апреля, 17:00
Published 20 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 22:02
Updated 9 сентября, 22:02
Наш мозг пытается нас защитить от всего неизвестного, поэтому нам проще заниматься какими-то привычными действиями, не выходя из зоны комфорта. Любое же новое действие, выходящее за рамки каждодневных занятий, вызывает у нас беспокойство. И это нормально — успокаивают психологи.
Что делать:
Самое распространенное сомнение, которое мешает нам достичь цели: «А вдруг у меня не получится?» Это страх неудачи, страх оказаться плохим в своих глазах и глазах окружающих.
Что делать:
Часто окружающая среда начинает сопротивляться любому вашему изменению, то есть начинает создавать условия, чтобы вы не развивались. Насмешки, критика окружающих, зависть — всё это может быть тормозом на пути к достижению целей.
Что делать:
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