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Posted 20 апреля, 17:00

Published 20 апреля, 17:00

Modified 9 сентября, 22:02

Updated 9 сентября, 22:02

Как преодолеть сомнения и страхи для достижения поставленных целей

Как преодолеть сомнения и страхи для достижения поставленных целей

20 апреля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Как преодолеть сомнения и страхи для достижения поставленных целей
У каждого человека на пути к цели возникают определенные страхи и сомнения. Почему они возникают и как с ними бороться? Советы психологов.

Страх нового

Наш мозг пытается нас защитить от всего неизвестного, поэтому нам проще заниматься какими-то привычными действиями, не выходя из зоны комфорта. Любое же новое действие, выходящее за рамки каждодневных занятий, вызывает у нас беспокойство. И это нормально — успокаивают психологи.

Что делать:

  1. Чтобы преодолеть страх нового на пути к достижению цели, нужно почувствовать уверенность в себе и своих силах. Научитесь замечать свои достижения: каждый вечер проговаривайте, за что вы можете себя сегодня похвалить.
  2. Составьте подробный план, как достичь цели, выполняйте его пошагово и отмечайте каждый шаг победой.
Составьте подробный план, как достичь цели, выполняйте его пошагово и отмечайте каждый шаг победойСоставьте подробный план, как достичь цели, выполняйте его пошагово и отмечайте каждый шаг победой
Составьте подробный план, как достичь цели, выполняйте его пошагово и отмечайте каждый шаг победой. Фото: Изображение Midjourney

Страх неудачи

Самое распространенное сомнение, которое мешает нам достичь цели: «А вдруг у меня не получится?» Это страх неудачи, страх оказаться плохим в своих глазах и глазах окружающих.

Что делать:

  1. Вспомните свои ошибки из прошлого и проанализируйте, какой полезный опыт вы получили благодаря им.
  2. Задайте себе вопрос: что может случиться, если вы вдруг потерпите неудачу. Что будет в случае провала? Мир рухнет, с вами перестанут общаться, засмеют? Вы поймете, что ничего страшного на самом деле не произойдет.
  3. Почитайте истории успешных людей — бизнесменов, писателей, актеров, др. Вы убедитесь, что многие из них на пути к достижению цели не раз ошибались и терпели неудачу. Но это не помешало им не сойти с пути и в конце концов достичь успеха и своей цели.
Вспомните свои ошибки из прошлого и проанализируйте, какой полезный опыт вы получили благодаря имВспомните свои ошибки из прошлого и проанализируйте, какой полезный опыт вы получили благодаря им
Вспомните свои ошибки из прошлого и проанализируйте, какой полезный опыт вы получили благодаря им. Фото: Изображение Midjourney

Страх быть непонятым

Часто окружающая среда начинает сопротивляться любому вашему изменению, то есть начинает создавать условия, чтобы вы не развивались. Насмешки, критика окружающих, зависть — всё это может быть тормозом на пути к достижению целей.

Что делать:

  1. Научитесь отделять конструктивную критику, которая помогает достичь цели, от токсичных комментариев. Постарайтесь ограничить общение с теми, кто вас постоянно критикует и насмехается.
  2. Найдите единомышленников в своей сфере, лучше — таких же начинающих, как и вы. Вы сможете стимулировать друг друга на пути к цели.
  3. Не обращайте внимания на мнение окружающих. «Что скажут люди?», «А не покажусь ли я выскочкой?» — эти фразы сильно тормозят развитие. Будьте выше чужого мнения, верьте только в себя и свои силы.
Найдите единомышленников в своей сфере, лучше — таких же начинающих, как и выНайдите единомышленников в своей сфере, лучше — таких же начинающих, как и вы
Найдите единомышленников в своей сфере, лучше — таких же начинающих, как и вы. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Успех#Личность#Все материалы авторов#Психология
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