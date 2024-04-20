Как преодолеть сомнения и страхи для достижения поставленных целей

Наш мозг пытается нас защитить от всего неизвестного, поэтому нам проще заниматься какими-то привычными действиями, не выходя из зоны комфорта. Любое же новое действие, выходящее за рамки каждодневных занятий, вызывает у нас беспокойство. И это нормально — успокаивают психологи.