5 книг о психологии семейного абьюза, которые стоит почитать каждой женщине

Posted 20 апреля, 06:54
Published 20 апреля, 06:54
Modified 9 сентября, 22:04
Updated 9 сентября, 22:04
Громкое дело абьюзивных отношений, итогом которых стала трагичная смерть Салтанат Нукеновой, всколыхнула пристальный интерес большинства стран мира. О возможности попадания в такую ситуацию заговорили психологи, которые считают, что лучше предупредить домашнее насилие и проводить с женщинами профилактические беседы.
Как распознать абьюз и предпринять меры самозащиты рассказывают пять книг, посвященные домашнему насилию.
Книга излагает 40 реальных примеров из жизни, когда женщины терпели пренебрежение, критику, обесценивание и другую вербальную агрессию. В обществе такие партнеры-абьюзеры ведут себя как заботливые кавалеры и порядочные семьянины. Но только закрывается дверь дома, отношения пары опускаются совсем на другой уровень.
Автор книги дает советы как выстроить диалог, когда оскорбляют, дает различные сценарии против агрессии и советы как справиться с последствиями.
Автор книги и журналистка Диана Садреева более 1,5 лет общалась с женщинами, которые были втянуты в домашнее насилие. Пятьдесят жён, чьи судьбы были сломаны мужьями, которые не знали, что такое взаимоуважение, равенство и любовь.
Автор книги при помощи экспертов в области права и психологии, фондов против домашнего насилия и иных правозащитных организаций, борющихся за права женщин, узнала как себя защитить, куда звонить и обращаться в случае абьюза. В книге даны конкретные рекомендации и советы, которые помогут тысячам женщин выйти из тяжелых отношений.
Под маской любви и заботы многие скрывают обычный контроль. Поэтому, насилие в семье — это не только когда бьют. Книга научит разделять здоровые отношения от тех, которые стоит избегать. Автор дает практическое руководство женщинам, которым трудно доверить свои проблемы или рассказать о подозрениях родным или близким. От куда берется агрессия и насилие, а так же что делать жертвам, можно узнать в книге.
Партнер не хочет признаваться, что делает больно, говоря что это не побои. Повышать голос и оскорблять, применяя силу — это его обычное поведение. Абьюзер никогда не остановится и не изменится, пока жертва сама не прекратит эти отношения.
Советы психолога являются инструментом помощи и защиты от любого вида агрессии — физической или психологической. Также приведены советы для тех, кто хочет поменяться, если он конечно готов.
Авторами книги стали норвежцы — журналист и юрист, работающие с домашним насилием. Книга рассказывает о том, как ведут себя психопаты, что такое моббинг и почему отношения абьюзеров всегда выходят за рамки нормальных. В книге дана классификация психопатичных личностей и манеры их поведения.
Ауд Далсегг и Ингер Вессе рассказывают как люди попадаются на уловки абьюзеров и что делать даже в самых патовых ситуациях.
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