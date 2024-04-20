5 книг о психологии семейного абьюза, которые стоит почитать каждой женщине

Под маской любви и заботы многие скрывают обычный контроль. Поэтому, насилие в семье — это не только когда бьют. Книга научит разделять здоровые отношения от тех, которые стоит избегать. Автор дает практическое руководство женщинам, которым трудно доверить свои проблемы или рассказать о подозрениях родным или близким. От куда берется агрессия и насилие, а так же что делать жертвам, можно узнать в книге.