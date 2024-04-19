Ручная кладь: что можно взять в салон самолёта, а что строго запрещено

Posted 19 апреля, 06:00
Published 19 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:59
Updated 9 сентября, 21:59
Что такое ручная кладь? Это небольшая дорожная сумка или рюкзак, в который пассажир кладет самые необходимые для себя вещи, которые могут понадобиться ему в салоне самолета и аэропорту: косметику, лекарства, гаджеты, книги, очки, верхнюю одежду, бутылку воды, контейнер с перекусом и пр. Список актуальных вещей у каждого свой.
А вот ограничения общие для всех. Так, жидкости можно провозить только в объеме не более литра. При этом флаконы, содержащие эту самую жидкость (в том числе питьевую воду) должны быть расфасованы в емкости не более 100 мл. Нужно учитывать это, собирая косметичку с кремами, гелями, шампунями, туалетной водой и прочим.
Можно везти в ручной клади сотовые телефоны (не все модели), некоторые предметы мелкой бытовой техники, фото- и видеотехнику и даже вейпы, но вот их использование в салоне строго запрещено.
Что касается медицинских атрибутов и предметов личной гигиены, то разрешено иметь при себе электробритву (или безопасный одноразовый станок), маленькие ножницы и нож (лезвие до 6 см), вилки, иглы для инъекций. Относительно еды для перекуса: разрешены все виды твердых продуктов: печенье, снеки, шоколадки, сырки и пр.
Если ручная кладь состоит из одной единицы багажа — упакованной сумки или рюкзака (допустимые габариты нужно узнать на сайте авиакомпании, которой вы летите), то дополнительно с собой можно взять зонт-трость, костюм в портпледе, детское питание, верхнюю одежду.
Запрещается провозить в ручной клади взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы (бензиновые зажигалки, спички), огнестрельное и холодное оружие, в том числе и сувенирное (опасную бритву, ножи и канцелярские ножи), крепкий алкоголь.
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