Ручная кладь: что можно взять в салон самолёта, а что строго запрещено

А вот ограничения общие для всех. Так, жидкости можно провозить только в объеме не более литра. При этом флаконы, содержащие эту самую жидкость (в том числе питьевую воду) должны быть расфасованы в емкости не более 100 мл. Нужно учитывать это, собирая косметичку с кремами, гелями, шампунями, туалетной водой и прочим.