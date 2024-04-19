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Posted 19 апреля, 06:00

Published 19 апреля, 06:00

Modified 9 сентября, 21:59

Updated 9 сентября, 21:59

Ручная кладь: что можно взять в салон самолёта, а что строго запрещено

Ручная кладь: что можно взять в салон самолёта, а что строго запрещено

19 апреля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Ручная кладь: что можно взять в салон самолёта, а что строго запрещено
Понятие «ручная кладь» знакомо каждому путешественнику. Но, к сожалению, не все до конца понимают, что именно можно везти в качестве ручной клади. Из-за этого в ходе регистрации часто возникают недоразумения. Составили подробную памятку о том, какие вещи и в каком объеме можно брать в самолет.

Что можно везти

Что такое ручная кладь? Это небольшая дорожная сумка или рюкзак, в который пассажир кладет самые необходимые для себя вещи, которые могут понадобиться ему в салоне самолета и аэропорту: косметику, лекарства, гаджеты, книги, очки, верхнюю одежду, бутылку воды, контейнер с перекусом и пр. Список актуальных вещей у каждого свой.

А вот ограничения общие для всех. Так, жидкости можно провозить только в объеме не более литра. При этом флаконы, содержащие эту самую жидкость (в том числе питьевую воду) должны быть расфасованы в емкости не более 100 мл. Нужно учитывать это, собирая косметичку с кремами, гелями, шампунями, туалетной водой и прочим.

Флаконы должны быть расфасованы в емкости не более 100 млФлаконы должны быть расфасованы в емкости не более 100 мл
Флаконы должны быть расфасованы в емкости не более 100 мл. Фото: Изображение Midjourney

Можно везти в ручной клади сотовые телефоны (не все модели), некоторые предметы мелкой бытовой техники, фото- и видеотехнику и даже вейпы, но вот их использование в салоне строго запрещено.

Что касается медицинских атрибутов и предметов личной гигиены, то разрешено иметь при себе электробритву (или безопасный одноразовый станок), маленькие ножницы и нож (лезвие до 6 см), вилки, иглы для инъекций. Относительно еды для перекуса: разрешены все виды твердых продуктов: печенье, снеки, шоколадки, сырки и пр.

Если ручная кладь состоит из одной единицы багажа — упакованной сумки или рюкзака (допустимые габариты нужно узнать на сайте авиакомпании, которой вы летите), то дополнительно с собой можно взять зонт-трость, костюм в портпледе, детское питание, верхнюю одежду.

Дополнительно с собой можно взять зонт-трость, костюм в портпледе, детское питание, верхнюю одеждуДополнительно с собой можно взять зонт-трость, костюм в портпледе, детское питание, верхнюю одежду
Дополнительно с собой можно взять зонт-трость, костюм в портпледе, детское питание, верхнюю одежду. Фото: Изображение Midjourney

Что категорически нельзя брать в ручную кладь

Запрещается провозить в ручной клади взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы (бензиновые зажигалки, спички), огнестрельное и холодное оружие, в том числе и сувенирное (опасную бритву, ножи и канцелярские ножи), крепкий алкоголь.

Запрещается провозить в ручной клади и крепкий алкогольЗапрещается провозить в ручной клади и крепкий алкоголь
Запрещается провозить в ручной клади и крепкий алкоголь. Фото: Изображение Midjourney
#Путешествия#Все материалы авторов#Запрет#Сумка#Правила#Самолет
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