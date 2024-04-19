Признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

Плохие дни бывают у всех, но настоящий мужчина не позволит внешним факторам оказывать значительное влияние на свою жизнь. Такой человек будет вести себя как ни в чём не бывало, даже если у него серьёзные проблемы. И уж точно он не станет срывать злость на женщинах, детях и тем более на животных. Стабильная психика — ещё один важный признак зрелого мужчины.