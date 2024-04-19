newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля, 06:20

Published 19 апреля, 06:20

Modified 9 сентября, 22:01

Updated 9 сентября, 22:01

Каким должен быть мужчина для долгосрочных отношений

Признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

19 апреля 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney
Каким должен быть мужчина для долгосрочных отношений
Образ идеального мужчины, существующий в голове каждой женщины, не всегда соответствует реальности. Поэтому очень многие влюбляются, а потом разочаровываются в избраннике. Чтобы этого не происходило, предлагаем вам 10 критериев выбора того самого.

Свои правила жизни

Настоящий мужчина имеет свою точку зрения и действует без оглядки на мнение окружающих. При этом он его не игнорирует, но не позволяет давить на себя. Также ему чужда погоня за одобрением и модными трендами. Его мнение и его интересы являются решающими для него. Принимая решения, он основывается на собственном жизненном опыте, демонстрируя самостоятельность во всём, пишет peopletalk.ru.

Профессионализм и стремление к саморазвитию

Любознательность и открытость к новым знаниям — отличительные черты зрелого мужчины. Он профессионал в своей отрасли, при этом ориентируется не только в ней. С ним интересно разговаривать, при этом он всегда готов воспринимать новые знания, умения, навыки. Заработок для него важен, поскольку деньги делают его независимым. А вот грамоты менее интересны, потому что он осознаёт свой профессионализм без подтверждения таким способом.

Чувство юмора

Он отлично себя чувствует и в одиночестве, и в компании. Для него одинаково несложно несколько часов сосредоточенно работать и рассказывать интересные истории в кругу даже посторонних лиц. Также он держит удар — адекватно воспринимая шутки в свой адрес, но не позволяет другим людям самоутверждаться за свой счёт.

Ответственность за свою жизнь

Зрелый мужчина не оправдывается, не обвиняет и не жалуется. Он понимает, что за свои неудачи несёт ответственность сам. Если случается неудача, он не ищет виновных, а делает выводы, исправляет ситуацию и, накопив новый опыт, идёт дальше. При этом он умеет признавать ошибки и просить прощения.

Умение держать слово

Настоящий мужчина не нарушает своих обещаний. В то же время он не разбрасывает их направо и налево. Трезво оценивая свои возможности, он даёт слово, только если может его сдержать. И если это происходит, то он берёт на себя всю ответственность за доведение дела до конца.

Отсутствие «критических дней»

Плохие дни бывают у всех, но настоящий мужчина не позволит внешним факторам оказывать значительное влияние на свою жизнь. Такой человек будет вести себя как ни в чём не бывало, даже если у него серьёзные проблемы. И уж точно он не станет срывать злость на женщинах, детях и тем более на животных. Стабильная психика — ещё один важный признак зрелого мужчины.

Умение признавать ошибки

Конфликтные ситуации бывают у любой пары, это нормально. Куда хуже, если мужчина уходит от решения разногласий, позволяя им тлеть до тех пор, пока не разгорится пожар, который уничтожит отношения. Зрелый мужчина готов к серьёзным разговорам, более того, он готов признать свои ошибки, чтобы сохранить эти отношения.

Ревность к чужим достижениям — признак незрелостиРевность к чужим достижениям — признак незрелости
Ревность к чужим достижениям — признак незрелости. Фото: Изображение Midjourney

Отсутствие зависти чужим успехам

Ревность к чужим достижениям — признак незрелости, а зрелый мужчина не страдает от того, что кто-то его в чём-то обошёл. Более того, он успехи других воспринимает в качестве стимулов для собственного развития. Такой мужчина никогда не станет обесценивать чужие успехи, даже если это успехи конкурента.

Умение не поддаваться на провокации

Зрелый мужчина умеет видеть границу между важными вещами и дешёвыми манипуляциями. К примеру, он сумеет тактично выйти из ситуации, когда его берут на слабо, в том числе требуя подарков в качестве доказательства любви. В то же время он умеет порадовать свою даму сердца без напоминаний и просьб. При этом должно настораживать и излишнее заваливание подарками. Не исключено, что человек пытается купить любовь из-за неуверенности в себе.

Красивые ухаживания

Зрелый мужчина умеет сделать женщину счастливой. Он внимательно слушает, знает, куда отвести на ужин, оказывает знаки внимания и знает свою вторую половину настолько, чтобы устраивать действительно приятные сюрпризы.

И ещё один важный момент — зрелый мужчина умеет нормально расставаться. Если он понимает, что всё закончилось, то не выпрашивает второй шанс.

#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Мужчина#Саморазвитие#Профессионализм#Ошибки#Расставание
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика