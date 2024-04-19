Признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

Posted 19 апреля, 06:20
Published 19 апреля, 06:20
Modified 9 сентября, 22:01
Updated 9 сентября, 22:01
Настоящий мужчина имеет свою точку зрения и действует без оглядки на мнение окружающих. При этом он его не игнорирует, но не позволяет давить на себя. Также ему чужда погоня за одобрением и модными трендами. Его мнение и его интересы являются решающими для него. Принимая решения, он основывается на собственном жизненном опыте, демонстрируя самостоятельность во всём, пишет peopletalk.ru.
Любознательность и открытость к новым знаниям — отличительные черты зрелого мужчины. Он профессионал в своей отрасли, при этом ориентируется не только в ней. С ним интересно разговаривать, при этом он всегда готов воспринимать новые знания, умения, навыки. Заработок для него важен, поскольку деньги делают его независимым. А вот грамоты менее интересны, потому что он осознаёт свой профессионализм без подтверждения таким способом.
Он отлично себя чувствует и в одиночестве, и в компании. Для него одинаково несложно несколько часов сосредоточенно работать и рассказывать интересные истории в кругу даже посторонних лиц. Также он держит удар — адекватно воспринимая шутки в свой адрес, но не позволяет другим людям самоутверждаться за свой счёт.
Зрелый мужчина не оправдывается, не обвиняет и не жалуется. Он понимает, что за свои неудачи несёт ответственность сам. Если случается неудача, он не ищет виновных, а делает выводы, исправляет ситуацию и, накопив новый опыт, идёт дальше. При этом он умеет признавать ошибки и просить прощения.
Настоящий мужчина не нарушает своих обещаний. В то же время он не разбрасывает их направо и налево. Трезво оценивая свои возможности, он даёт слово, только если может его сдержать. И если это происходит, то он берёт на себя всю ответственность за доведение дела до конца.
Плохие дни бывают у всех, но настоящий мужчина не позволит внешним факторам оказывать значительное влияние на свою жизнь. Такой человек будет вести себя как ни в чём не бывало, даже если у него серьёзные проблемы. И уж точно он не станет срывать злость на женщинах, детях и тем более на животных. Стабильная психика — ещё один важный признак зрелого мужчины.
Конфликтные ситуации бывают у любой пары, это нормально. Куда хуже, если мужчина уходит от решения разногласий, позволяя им тлеть до тех пор, пока не разгорится пожар, который уничтожит отношения. Зрелый мужчина готов к серьёзным разговорам, более того, он готов признать свои ошибки, чтобы сохранить эти отношения.
Ревность к чужим достижениям — признак незрелости, а зрелый мужчина не страдает от того, что кто-то его в чём-то обошёл. Более того, он успехи других воспринимает в качестве стимулов для собственного развития. Такой мужчина никогда не станет обесценивать чужие успехи, даже если это успехи конкурента.
Зрелый мужчина умеет видеть границу между важными вещами и дешёвыми манипуляциями. К примеру, он сумеет тактично выйти из ситуации, когда его берут на слабо, в том числе требуя подарков в качестве доказательства любви. В то же время он умеет порадовать свою даму сердца без напоминаний и просьб. При этом должно настораживать и излишнее заваливание подарками. Не исключено, что человек пытается купить любовь из-за неуверенности в себе.
Зрелый мужчина умеет сделать женщину счастливой. Он внимательно слушает, знает, куда отвести на ужин, оказывает знаки внимания и знает свою вторую половину настолько, чтобы устраивать действительно приятные сюрпризы.
И ещё один важный момент — зрелый мужчина умеет нормально расставаться. Если он понимает, что всё закончилось, то не выпрашивает второй шанс.
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