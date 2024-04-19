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Posted 19 апреля, 07:03

Published 19 апреля, 07:03

Modified 9 сентября, 22:01

Updated 9 сентября, 22:01

Киберродительство: китаянки стали отказываться от детей в пользу кукол

Киберродительство: китаянки стали отказываться от детей в пользу кукол

19 апреля 2024, 07:03
Фото: sg.world.taobao.com
Киберродительство: китаянки стали отказываться от детей в пользу кукол
В Китае распространяется увлечение куклами, которыми молодые люди заменяют детей. В чем смысл нового тренда и почему он популярен в Китае?

Молодежь Китая отказывается от детей в пользу игрушек

У поколения Z в Китае набирает популярность новый тренд — молодые китаянки покупают хлопковых кукол и относятся к ним, как к собственным детям. Эти куклы (棉花娃娃) изготавливаются по индивидуальным заказам у профессиональных мастеров, а стоимость кибермалышей достигает 300–400 долларов (2-3 тысячи юаней). Причем понадобятся дополнительные аксессуары и одежда — придется потратить примерно 100–200 юаней на одну вещь.

У поколения Z в Китае набирает популярность новый трендУ поколения Z в Китае набирает популярность новый тренд
У поколения Z в Китае набирает популярность новый тренд. Фото: sg.world.taobao.com
Молодые китаянки покупают хлопковых кукол и относятся к ним, как к собственным детямМолодые китаянки покупают хлопковых кукол и относятся к ним, как к собственным детям
Молодые китаянки покупают хлопковых кукол и относятся к ним, как к собственным детям. Фото: sg.world.taobao.com

Китайская молодежь всерьез отождествляет кукол с настоящими малышами: заботятся о них, гуляют и играют с ними, берут с собой в рестораны и на концерты, нанимают профессиональных фотографов для съемок кукольного малыша. В сети даже создали онлайн-детсад для таких кукол, а позже появились и настоящие детские сады, куда можно привести своего «подопечного».

Китайская молодежь всерьез отождествляет кукол с настоящими малышамиКитайская молодежь всерьез отождествляет кукол с настоящими малышами
Китайская молодежь всерьез отождествляет кукол с настоящими малышами. Фото: sg.world.taobao.com
Киберродители полностью очеловечивают свою игрушкуКиберродители полностью очеловечивают свою игрушку
Киберродители полностью очеловечивают свою игрушку. Фото: sg.world.taobao.com

Такой тренд на «искусственного заменителя» ребенка в Поднебесной не первый. В прошлом году китайская молодежь начала массово приобретать игрушку-орангутанга из IKEA. Владельцы плюшевой игрушки размещали в сети фото «деток» в разных ситуациях: как они гуляют, купаются, сидят за столом, путешествуют. При этом киберродители полностью очеловечивают своего питомца: хвалят за поведение и не устают им восхищаться.

Видео: sg.world.taobao.com. Кибермалыши изготавливаются по индивидуальным заказам, их стоимость достигает 300–400 долларов

Почему в Китае стало популярно киберродительство

Известно, что в Китае самые строгие и требовательные родители, поэтому дети чаще всего остаются недолюбленными. Одинокая молодежь испытывает нехватку эмоциональной близости и пытается компенсировать отсутствие теплоты и поддержки в отношениях с родителями с помощью виртуального друга. Психологи считают, что заботясь о куклах, молодые китаянки проецируют на кибермалышей собственные желания и потребность в любви.

Такой тренд на «искусственного заменителя» ребенка в Поднебесной не первыйТакой тренд на «искусственного заменителя» ребенка в Поднебесной не первый
Такой тренд на «искусственного заменителя» ребенка в Поднебесной не первый. Фото: sg.world.taobao.com
Молодежь Китая не готова брать на себя ответственность за воспитание и заботу о настоящем питомцеМолодежь Китая не готова брать на себя ответственность за воспитание и заботу о настоящем питомце
Молодежь Китая не готова брать на себя ответственность за воспитание и заботу о настоящем питомце. Фото: sg.world.taobao.com

Кроме того, молодежь Китая не готова брать на себя ответственность за воспитание и заботу о настоящем питомце. Это касается и детей, и домашних животных. Высокая стоимость содержания малышей, постоянные стрессы воспитывают у молодых китайцев весьма пессимистичные взгляды на будущее. Поэтому они предпочитают киберродительство и ненастоящих детей и питомцев.

#Общество#Видео#Дети#Китай#Все материалы авторов#Тренды
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