Киберродительство: китаянки стали отказываться от детей в пользу кукол

Китайская молодежь всерьез отождествляет кукол с настоящими малышами: заботятся о них, гуляют и играют с ними, берут с собой в рестораны и на концерты, нанимают профессиональных фотографов для съемок кукольного малыша. В сети даже создали онлайн-детсад для таких кукол, а позже появились и настоящие детские сады, куда можно привести своего «подопечного».