Гаокао: по сравнению с этим китайским экзаменом ЕГЭ просто цветочки

Готовиться к выпускному экзамену в Китае приходится долго и тяжело. Без репетиторов, как и в случае с ЕГЭ, обойтись практически невозможно, и родители выпускников, зная о том, как важен экзамен в Китае, нанимают большое количество педагогов. Все свое время выпускник посвящает исключительно подготовке к гаокао. Как признаются сами школьники, на сон у них остается в лучшем случае четыре или пять часов.