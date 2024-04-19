Гаокао: по сравнению с этим китайским экзаменом ЕГЭ просто цветочки

Posted 19 апреля, 07:28
Published 19 апреля, 07:28
Modified 9 сентября, 22:02
Updated 9 сентября, 22:02
Государственный выпускной экзамен в Китае, гаокао, проводится в течение нескольких дней — двух или трех. Даты каждый год одинаковые — это седьмое, восьмое и девятое июня. В этом заключается его сложность, ведь сдавать экзамены в таком объеме и в столь короткий промежуток — это серьезный стресс.
Каждый из выпускных экзаменов в Китае проводится в течение полутора или двух часов. Выпускники сдают несколько обязательных экзаменов — китайский и английский языки плюс математика. Кроме того, нужно сдать и три дополнительных экзамена, а какие — выбирает сам ученик.
Для выпускников в Китае баллы, полученные по итогам гаокао, очень важны. Если они недостаточно высокие, то поступить в престижный институт просто не получится. Соответственно, шансов построить карьеру у того, кто сдал гаокао на невысокий балл, тоже нет.
Пересдать выпускной экзамен в Китае нельзя. Максимум, что можно сделать, — это остаться в школе на второй год. Для китайцев такой путь считается серьезным ударом по самооценке и по репутации. Именно поэтому гаокао вызывает у выпускников настоящий стресс, и на его период в стране приходится пик суицидов.
Готовиться к выпускному экзамену в Китае приходится долго и тяжело. Без репетиторов, как и в случае с ЕГЭ, обойтись практически невозможно, и родители выпускников, зная о том, как важен экзамен в Китае, нанимают большое количество педагогов. Все свое время выпускник посвящает исключительно подготовке к гаокао. Как признаются сами школьники, на сон у них остается в лучшем случае четыре или пять часов.
Впрочем, власти Китая, понимая, насколько сложны подготовка к экзамену и его сдача, стараются идти выпускникам навстречу. Так, они постепенно сокращают объем нагрузки в школе, чтобы у учеников оставалось больше времени на подготовку конкретно к гаокао.
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