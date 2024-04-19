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Posted 19 апреля, 07:28

Published 19 апреля, 07:28

Modified 9 сентября, 22:02

Updated 9 сентября, 22:02

Гаокао: по сравнению с этим китайским экзаменом ЕГЭ просто цветочки

Гаокао: по сравнению с этим китайским экзаменом ЕГЭ просто цветочки

19 апреля 2024, 07:28
Фото: kommersant.ru
Гаокао: по сравнению с этим китайским экзаменом ЕГЭ просто цветочки
Экзамен в Китае, который считается аналогом российского ЕГЭ, называется гаокао. Сдавать его, как утверждают выпускники Поднебесной, крайне сложно — разберемся почему.

Как проходит государственный экзамен в Китае

Государственный выпускной экзамен в Китае, гаокао, проводится в течение нескольких дней — двух или трех. Даты каждый год одинаковые — это седьмое, восьмое и девятое июня. В этом заключается его сложность, ведь сдавать экзамены в таком объеме и в столь короткий промежуток — это серьезный стресс.

Каждый из выпускных экзаменов в Китае проводится в течение полутора или двух часов. Выпускники сдают несколько обязательных экзаменов — китайский и английский языки плюс математика. Кроме того, нужно сдать и три дополнительных экзамена, а какие — выбирает сам ученик.

Почему экзамен в Китае сложнее ЕГЭ

Для выпускников в Китае баллы, полученные по итогам гаокао, очень важны. Если они недостаточно высокие, то поступить в престижный институт просто не получится. Соответственно, шансов построить карьеру у того, кто сдал гаокао на невысокий балл, тоже нет.

Пересдать выпускной экзамен в Китае нельзя. Максимум, что можно сделать, — это остаться в школе на второй год. Для китайцев такой путь считается серьезным ударом по самооценке и по репутации. Именно поэтому гаокао вызывает у выпускников настоящий стресс, и на его период в стране приходится пик суицидов.

Готовиться к выпускному экзамену в Китае приходится долго и тяжело. Без репетиторов, как и в случае с ЕГЭ, обойтись практически невозможно, и родители выпускников, зная о том, как важен экзамен в Китае, нанимают большое количество педагогов. Все свое время выпускник посвящает исключительно подготовке к гаокао. Как признаются сами школьники, на сон у них остается в лучшем случае четыре или пять часов.

Впрочем, власти Китая, понимая, насколько сложны подготовка к экзамену и его сдача, стараются идти выпускникам навстречу. Так, они постепенно сокращают объем нагрузки в школе, чтобы у учеников оставалось больше времени на подготовку конкретно к гаокао.

#Общество#Китай#Все материалы авторов#Школьник#Школа#Экзамен#ЕГЭ
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