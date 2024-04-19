Что делать, если волосы растут слишком медленно

Почему волосы растут очень медленно Способы ускорения роста

В норме волосы у женщин растут со скоростью 2 см в месяц. В таком темпе за год можно увеличить длину шевелюры на 24 см. Если ваши показатели не дотягивают до нормы, можно попробовать ускорить рост волос. Как это сделать и в чем причина медленного отрастания локонов, разберем в сегодняшнем материале.