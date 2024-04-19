Что делать, если волосы растут слишком медленно

Posted 19 апреля, 07:00
Published 19 апреля, 07:00
Modified 9 сентября, 22:01
Updated 9 сентября, 22:01
Если волосы растут слишком медленно, со временем это может стать серьезной проблемой. Срезая кончики при очередном походе в салон, можно постепенно лишиться значительной части длинной красивой прически.
Возможные причины замедления роста:
Не стоит забывать и про стресс, который иногда приводит к медленному росту и выпадению волос.
Для начала необходимо определить причину проблемы и устранить ее. Если самостоятельно это сделать сложно, обратитесь к врачу. Здоровьем локонов занимается трихолог. Если пряди начали сечься после рождения ребенка, обратитесь к эндокринологу, чтобы наладить гормональный фон.
Постарайтесь питаться правильно и разнообразно. Уточните у специалиста, можно ли вам пройти курс поливитаминов, чтобы насытить фолликулы нужными веществами.
Попробуйте сменить уходовые средства. Также приобретите новую расческу и фен с холодным воздухом. Возможно, проблема в том, что волосы электризуются или пересушены. Не забывайте использовать термозащиту.
Чтобы улучшить кровообращение в коже головы, научитесь делать самомассаж. Или обратитесь за процедурой в парикмахерский салон.
Подберите стимулятор роста волос. Это может быть как салонное, так и домашнее средство. Много полезных составов для формирования здоровых локонов можно найти в аптеке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14