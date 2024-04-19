newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля, 07:00

Published 19 апреля, 07:00

Modified 9 сентября, 22:01

Updated 9 сентября, 22:01

Что делать, если волосы растут слишком медленно

Что делать, если волосы растут слишком медленно

19 апреля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если волосы растут слишком медленно
В норме волосы у женщин растут со скоростью 2 см в месяц. В таком темпе за год можно увеличить длину шевелюры на 24 см. Если ваши показатели не дотягивают до нормы, можно попробовать ускорить рост волос. Как это сделать и в чем причина медленного отрастания локонов, разберем в сегодняшнем материале.

Почему волосы растут очень медленно

Если волосы растут слишком медленно, со временем это может стать серьезной проблемой. Срезая кончики при очередном походе в салон, можно постепенно лишиться значительной части длинной красивой прически.

Если волосы растут слишком медленно, со временем это может стать серьезной проблемойЕсли волосы растут слишком медленно, со временем это может стать серьезной проблемой
Если волосы растут слишком медленно, со временем это может стать серьезной проблемой. Фото: 1MI

Возможные причины замедления роста:

  • Генетика. Если гормоны в порядке, нет проблем с питанием и уровнем стресса, возможно, проблема кроется в особенностях генетики. Уточните, насколько быстро растут волосы у ваших родственников.
  • Пересушивание. Возможно, волосы растут с нормальной скоростью, но из-за частого использования фена или утюжка становятся ломкими.
  • Недостаток витаминов. Возможно, организму недостает естественного «удобрения» для волосяных луковиц — витаминов и микроэлементов.
  • Нестабильность гормонального фона. При нарушениях работы яичников или надпочечников часто наблюдается замедление роста локонов, они начинают сильно выпадать.
  • Проблемы с ЖКТ или кровообращением. Иногда организм плохо усваивает полезные вещества или не может в нужном количестве донести их до волосяных луковиц.

Не стоит забывать и про стресс, который иногда приводит к медленному росту и выпадению волос.

Возможно, волосы растут с нормальной скоростью, но из-за частого использования утюжкаВозможно, волосы растут с нормальной скоростью, но из-за частого использования утюжка
Возможно, волосы растут с нормальной скоростью, но из-за частого использования утюжка. Фото: 1MI

Способы ускорения роста

Для начала необходимо определить причину проблемы и устранить ее. Если самостоятельно это сделать сложно, обратитесь к врачу. Здоровьем локонов занимается трихолог. Если пряди начали сечься после рождения ребенка, обратитесь к эндокринологу, чтобы наладить гормональный фон.

Постарайтесь питаться правильно и разнообразно. Уточните у специалиста, можно ли вам пройти курс поливитаминов, чтобы насытить фолликулы нужными веществами.

Для начала попробуйте сменить уходовые средства, приобретите новую расческу и фен с холодным воздухомДля начала попробуйте сменить уходовые средства, приобретите новую расческу и фен с холодным воздухом
Для начала попробуйте сменить уходовые средства, приобретите новую расческу и фен с холодным воздухом. Фото: 1MI

Попробуйте сменить уходовые средства. Также приобретите новую расческу и фен с холодным воздухом. Возможно, проблема в том, что волосы электризуются или пересушены. Не забывайте использовать термозащиту.

Чтобы улучшить кровообращение в коже головы, научитесь делать самомассаж. Или обратитесь за процедурой в парикмахерский салон.

Подберите стимулятор роста волос. Это может быть как салонное, так и домашнее средство. Много полезных составов для формирования здоровых локонов можно найти в аптеке.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика