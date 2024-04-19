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Posted 19 апреля, 05:00

Published 19 апреля, 05:00

Modified 9 сентября, 21:58

Updated 9 сентября, 21:58

Что делать, если собака скулит дома в одиночестве

Что делать, если собака скулит дома в одиночестве

19 апреля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если собака скулит дома в одиночестве
Ситуация, когда собака в отсутствие владельца скулит, воет и громит квартиру, знакома каждому, у кого есть питомец, и все через это проходили — по крайней мере, когда животное было маленьким. Но некоторые собаки и во взрослом возрасте не выносят одиночества.

Из этой статьи вы узнаете, сколько времени собака может находиться дома одна и как приучить ее дожидаться хозяина без истерик.

По каким причинам собака скулит, оставшись дома одна

Если собака скулит в течение какого-то времени после ухода владельца, а потом переключает внимание на что-то другое — например, играет со своими игрушками или ложится спать, это нормально. И совсем другое дело, когда пес дома безостановочно воет вплоть до возвращения хозяина.

Причин, почему собака скулит, оставшись дома одна, может быть несколько. В частности, она может захотеть в туалет, у нее что-то болит или ей попросту скучно. Но если питомец скулит всякий раз, как за хозяином закрывается дверь, значит, он испытывает тоску, тревогу или страх, тогда владельцу нужно срочно с этим разбираться и думать, как исправить ситуацию.

Без вреда для психики собака может оставаться дома одна не больше 6 часовБез вреда для психики собака может оставаться дома одна не больше 6 часов
Без вреда для психики собака может оставаться дома одна не больше 6 часов. Фото: Изображение Midjourney

Почему не рекомендуется наказывать собаку за скулеж

Если вы по возвращении домой узнали, что ваша собака скулила на весь дом, не стоит ее за это наказывать, даже если соседи высказали вам все, что о вас думают. Дело в том, что наказание за какой-либо проступок должно следовать именно в момент совершения нежелательного действия. В противном случае собака не свяжет причину и следствие, и воспримет наказание как немотивированную агрессию с вашей стороны.

На какое время можно безопасно оставлять собаку дома одну

Собаки — социальные животные и не способны долго оставаться в изоляции. Установлено, что без вреда для психики питомец может оставаться дома один не больше 6 часов. В крайнем случае — не больше 10 часов, но только если пес был этому специально обучен. Чтобы питомец не скулил и не переживал, оставшись дома один, ему необходимо дать понять, что все в порядке, хозяин скоро вернется.

Приучать собаку оставаться дома в одиночестве, не скулить и спокойно дожидаться владельца следует постепенноПриучать собаку оставаться дома в одиночестве, не скулить и спокойно дожидаться владельца следует постепенно
Приучать собаку оставаться дома в одиночестве, не скулить и спокойно дожидаться владельца следует постепенно. Фото: Изображение Midjourney

Как приучить собаку спокойно оставаться дома в одиночестве

Приучать собаку оставаться дома в одиночестве, не скулить и спокойно дожидаться владельца следует постепенно. Сначала питомца можно ненадолго оставить его одного в комнате, постепенно увеличивая время своего отсутствия. После этого таким же образом следует «отрепетировать» ваш уход из квартиры — сначала на 5—10 минут, а потом и на более длительное время.

Но не отходите далеко от двери, чтобы услышать, если собака начнет скулить, или договоритесь с соседями. Если питомец в ваше отсутствие вел себя тихо, по возвращении угостите его лакомством и похвалите. Постепенно собака поймет, что вы всегда возвращаетесь, и у нее нет причин для беспокойства. И наконец, не забывайте перед уходом из дома оставлять животному питьевую воду и любимые игрушки.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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