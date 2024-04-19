Что делать, если собака скулит дома в одиночестве

Posted 19 апреля, 05:00
Published 19 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Из этой статьи вы узнаете, сколько времени собака может находиться дома одна и как приучить ее дожидаться хозяина без истерик.
Если собака скулит в течение какого-то времени после ухода владельца, а потом переключает внимание на что-то другое — например, играет со своими игрушками или ложится спать, это нормально. И совсем другое дело, когда пес дома безостановочно воет вплоть до возвращения хозяина.
Причин, почему собака скулит, оставшись дома одна, может быть несколько. В частности, она может захотеть в туалет, у нее что-то болит или ей попросту скучно. Но если питомец скулит всякий раз, как за хозяином закрывается дверь, значит, он испытывает тоску, тревогу или страх, тогда владельцу нужно срочно с этим разбираться и думать, как исправить ситуацию.
Если вы по возвращении домой узнали, что ваша собака скулила на весь дом, не стоит ее за это наказывать, даже если соседи высказали вам все, что о вас думают. Дело в том, что наказание за какой-либо проступок должно следовать именно в момент совершения нежелательного действия. В противном случае собака не свяжет причину и следствие, и воспримет наказание как немотивированную агрессию с вашей стороны.
Собаки — социальные животные и не способны долго оставаться в изоляции. Установлено, что без вреда для психики питомец может оставаться дома один не больше 6 часов. В крайнем случае — не больше 10 часов, но только если пес был этому специально обучен. Чтобы питомец не скулил и не переживал, оставшись дома один, ему необходимо дать понять, что все в порядке, хозяин скоро вернется.
Приучать собаку оставаться дома в одиночестве, не скулить и спокойно дожидаться владельца следует постепенно. Сначала питомца можно ненадолго оставить его одного в комнате, постепенно увеличивая время своего отсутствия. После этого таким же образом следует «отрепетировать» ваш уход из квартиры — сначала на 5—10 минут, а потом и на более длительное время.
Но не отходите далеко от двери, чтобы услышать, если собака начнет скулить, или договоритесь с соседями. Если питомец в ваше отсутствие вел себя тихо, по возвращении угостите его лакомством и похвалите. Постепенно собака поймет, что вы всегда возвращаетесь, и у нее нет причин для беспокойства. И наконец, не забывайте перед уходом из дома оставлять животному питьевую воду и любимые игрушки.
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