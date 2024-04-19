Что делать, если собака скулит дома в одиночестве

Если вы по возвращении домой узнали, что ваша собака скулила на весь дом, не стоит ее за это наказывать, даже если соседи высказали вам все, что о вас думают. Дело в том, что наказание за какой-либо проступок должно следовать именно в момент совершения нежелательного действия. В противном случае собака не свяжет причину и следствие, и воспримет наказание как немотивированную агрессию с вашей стороны.