Врач рассказал, чем опасно использование популярных патчей с иголками

Posted 18 апреля, 12:02
Published 18 апреля, 12:02
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Для начала нужно понять, какой эффект обещают патчи с иголками. Производители утверждают, что их действие направлено на увлажнение и разглаживание кожи, повышение ее тонуса, уменьшение отечности под глазами, предупреждение и даже уменьшение морщин.
Традиционно есть несколько разновидностей этого бьюти-средства с разным составом и действием. Одни из них позиционируются как средства от воспалений, которые формируют барьер на коже и защищают прыщи от повреждений и загрязнений. Но специалисты считают, что такие средства могут быть вредны и даже опасны.
Дело в том, что в составе патчей с иголками от воспалений содержится салициловая кислота. Это вещество пересушивает кожу и на воспаленных участках может разъедать головку прыща. В результате содержимое прыща вытекает наружу и расплывается под патчем, провоцируя воспаление. Кроме того, иголки вызывают дополнительное раздражение проблемных участков кожи, возникает риск развития контактного дерматита.
Таким образом, бьюти-средство не решает проблему с прыщами, их использование увеличивает риск занесения инфекции и возникновения пятен постакне и рубцов на поврежденной коже.
Эффект от патчей с иголками заметен лишь при лечении закрытых комедонов и черных точек. В этом случае салициловая кислота оказывает отшелушивающее действие на верхние слои дермы и регулирует выработку кожного сала.
Если вы все же решились на использование этого бьюти-средства, не накладывайте его на воспаленные и проблемные участки кожи. Перед применением обработайте антисептиком руки и область нанесения — например мирамистином или хлоргексидином.
При воспалениях на коже откажитесь от патчей с иголками в пользу других средств. Например, начавшееся на коже воспаление можно смазать смесью из ихтиоловой и гентамициновой мази. При сформировавшемся гнойнике нанесите на проблемное место медикаменты, содержащие цинк или спирт: например регецин, клиндамицин, куриозин и др.
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