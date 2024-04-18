Врач рассказал, чем опасно использование популярных патчей с иголками

Традиционно есть несколько разновидностей этого бьюти-средства с разным составом и действием. Одни из них позиционируются как средства от воспалений, которые формируют барьер на коже и защищают прыщи от повреждений и загрязнений. Но специалисты считают, что такие средства могут быть вредны и даже опасны.