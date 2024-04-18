Советы психологов: 7 негативных привычек, которые разрушают самооценку

Есть выражение: «Вежливость ничего не стоит, но много приносит». В современном мире вежливость высоко ценится, но ее избыток приносит больше вреда, чем пользы. Если человек начинает извиняться по делу и без дела, то нужно принимать меры. За опоздание на работу можно извиниться, но ни в коем случае не надо оправдываться. Этим человек только занижает собственные достоинства, поскольку восприятие нас окружающими зависит от того, как человек себя преподносит и ведет.