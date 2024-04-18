Советы психологов: 7 негативных привычек, которые разрушают самооценку

Posted 18 апреля, 11:27
Published 18 апреля, 11:27
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Эксперты считают это вполне нормальным, мозгу свойственно оптимизировать расход энергии и делать его максимально эффективным. Однако не все подобные действия оказывают положительное влияние на то, как человек себя воспринимает. Часть этих привычек со временем разрушает самооценку.
Есть выражение: «Вежливость ничего не стоит, но много приносит». В современном мире вежливость высоко ценится, но ее избыток приносит больше вреда, чем пользы. Если человек начинает извиняться по делу и без дела, то нужно принимать меры. За опоздание на работу можно извиниться, но ни в коем случае не надо оправдываться. Этим человек только занижает собственные достоинства, поскольку восприятие нас окружающими зависит от того, как человек себя преподносит и ведет.
Если постоянно обдумывать ответы даже на самые простые вопросы, то поневоле эта нерешительность становится очевидной и для окружающих. Не стоит тратить на обдумывание много времени, лучше сделать какое-то действие, чем потом жалеть об упущенных выгодах и возможностях.
Понравиться абсолютно всем невозможно, а услужливость может многих раздражать. Более того, люди привыкают, когда с ними постоянно соглашаются. При этом уход от конфликтной ситуации — действенное средство, но может повлиять на реноме. Не стоит бояться заявлять о своих желаниях, и жить станет намного легче.
Если человек уверен в своей правоте, то это надо не только высказывать, но и настаивать на своем. Иначе можно получить противоположный эффект. Хотя людям свойственно ошибаться, но такова жизнь.
Каждый человек встречается с критикой повсеместно. Бабушки критикуют девушек, коллеги по работе напоминают, как нужно выглядеть. Важно только понимать одно, что встречи с критикой неизбежны, а возможно, окружающие просто испытывают чувство зависти. Не стоит допускать, чтобы ваша самооценка была зависима от чужого мнения.
Потому, если человек не любит себя, он становится слабее и не может выстраивать гармоничные отношения с другими.
Ни для кого не секрет, что окружение влияет на поведение людей и, как следствие, на их жизнь. Избавьтесь от токсичных людей в вашей жизни, окружите себя теми, кто верит в вас и вдохновляет.
Важно научиться разграничивать, что мы готовы обещать, а что нет. Иначе получится, что не сделал, значит, у твоих слов нет цены. Не предавай себя и не подставляй других. Держать слово — это еще и мера ответственности, которую берет на себя человек, давая обещание.
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