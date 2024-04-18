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Posted 18 апреля, 08:39

Published 18 апреля, 08:39

Modified 9 сентября, 21:58

Updated 9 сентября, 21:58

Кредиты и займы в МФО могут испортить репутацию клиента

Почему после микрокредита заемщику отказывают в займе и ипотеке

18 апреля 2024, 08:39
Фото: 1MI
Кредиты и займы в МФО могут испортить репутацию клиента
Некоторые люди обращаются за микрозаймом в банки или МФО. Эксперт советует этого не делать, так как банковская история клиента сильно страдает. В будущем ему могут отказать не только в ипотеке, но и даже в небольшом потребительском кредите

Многие экономисты дают советы прибегать к микрозаймам для того, чтобы улучшить свою кредитную историю. Когда человек берёт заём и вовремя гасит долг, то кредитная история становится лучше.

Такой способ помогает поправить ситуацию тем, кто раньше допускал просрочки — например, по банковским кредитам, делится директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Но есть нюансы: с одной стороны, погашенные вовремя микрозаймы «лечат» кредитную историю, а с другой — в дальнейшем могут создать проблемы для кредитования в банке.

«Если человек регулярно обращается за микрозаймами, банки могут расценить такую кредитную активность как неумение планировать свой личный бюджет. В результате получить банковский кредит станет сложнее, даже несмотря на удовлетворительный персональный кредитный рейтинг», — объясняет эксперт.
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Дело в том, что все займы, взятые в микрофинансовых организациях, отражаются в кредитной истории и могут влиять на рейтинг заемщика, рассказывает советник по экономике и социологии РАЕН Антон Баланов.

Если заемщик не выплачивает займ вовремя или пропускает платежи, это будет отражено в его кредитной истории как негативная информация, что в свою очередь негативно скажется на его кредитном рейтинге.

«Частые запросы на кредит тоже оставляют отметку в кредитной истории заемщика. Если часто обращаться за микрозаймами, это может вызвать опасения у кредитных бюро и негативно повлиять на его кредитный рейтинг», — делится эксперт.
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Но даже если вам необходимо взять микрозайм в МФО, стоит внимательно отнестись к договору, чтобы не попасться на типичный обман и не увеличить свою долговую нагрузку. Микрофинансовые организации могут хитро составлять документ и завести клиента в заблуждение следующим образом.

1. Скрытые комиссии

Кредиторы часто включают дополнительные платежи, которые не были ясно объявлены заемщику при оформлении займа.

2. Завышенные процентные ставки

Некоторые микрофинансовые организации предлагают займы под завышенные проценты, что сделает выплату займа значительно дороже.

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3. Недостаточно прозрачные условия

Могут предоставлять информацию об условиях займа не в полном объеме или формулировать их непонятным образом, что приведёт к недопониманию со стороны заемщика.

В целом, важно внимательно ознакомиться с условиями займа, перед тем как подписывать договор, и своевременно выплачивать все задолженности, чтобы избежать негативного влияния на кредитную историю и рейтинг.

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