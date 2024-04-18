Модный бренд 12 Storeez: как ему удалось войти в премиум-сегмент русского fashion

При этом собственной производственной базы у бренда 12 Storeez нет. Вся продукция создается на условиях аутсорсинга — компания сотрудничает с 50 фабриками в России, Турции, Китае, Вьетнаме. Подрядчики получают от заказчика все необходимое: концепции моделей, лекала, ткань, нитки, фурнитуру и прочие расходные материалы. В 2015 году Ирина и Иван предпринимали попытки нанимать швей и отшивать коллекции самостоятельно, но быстро отказались от этой идеи, так как контроль за производством отнимает очень много времени. Было решено сосредоточиться на идейном создании продукта и его продвижении.