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Posted 18 апреля, 11:41

Published 18 апреля, 11:41

Modified 9 сентября, 22:00

Updated 9 сентября, 22:00

Легкий макияж, который сделает фото на паспорт идеальным

Легкий макияж, который сделает фото на паспорт идеальным

18 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Легкий макияж, который сделает фото на паспорт идеальным
Макияж для фото на паспорт должен быть естественным и не перегружать образ. Как сделать идеальный макияж, чтобы выглядеть на фотографии свежо и узнаваемо? Советы бьюти-стилистов.

Выравниваем тон лица

Вы можете смело наносить тональный крем плотным слоем. Фотокамера «не увидит» плотность косметики, а лицо на фото для паспорта получится ровным, без недостатков. Наносите средство ровным слоем, желательно, чтобы тон был матовым или с HD-эффектом.

Стилисты советуют затонировать в тот же тон и шею, что на фото в паспорте не было цветовых различий между разными зонами.

Хорошо будет смотреться макияж с легким румянцем и небольшим сиянием кожи. Отдавайте предпочтение матовым оттенкам, блестящие текстуры при съемке будут давать эффект жирного блеска.

Хорошо будет смотреться макияж с легким румянцем и небольшим сиянием кожиХорошо будет смотреться макияж с легким румянцем и небольшим сиянием кожи
Хорошо будет смотреться макияж с легким румянцем и небольшим сиянием кожи. Фото: Изображение Midjourney

Выделяем черты лица

Черты лица часто как бы теряются на фото в паспорте. Поэтому необходим контуринг: выделите хайлайтером скулы, немного затемните крылья носа, середину лба, кончик подбородка, переносицу. Румяна при нанесении макияжа слегка растушуйте вдоль скул.

Выделите хайлайтером скулы, немного затемните крылья носа, середину лба, кончик подбородка, переносицуВыделите хайлайтером скулы, немного затемните крылья носа, середину лба, кончик подбородка, переносицу
Выделите хайлайтером скулы, немного затемните крылья носа, середину лба, кончик подбородка, переносицу. Фото: Изображение Midjourney

Делаем выразительный взгляд

Идеальный вариант техники макияжа глаз для фото на паспорт — smoky eyes. Не стоит полностью повторять технику выполнения. Достаточно подчеркнуть глаза небольшими тонкими стрелками и подводкой внутренних уголков. И, конечно, хорошо накрасить ресницы.

Нижние ресницы красить не нужно. Также не стоит использовать накладные ресницы для фото на паспорт.

Идеальный вариант техники макияжа глаз для фото на паспорт — smoky eyesИдеальный вариант техники макияжа глаз для фото на паспорт — smoky eyes
Идеальный вариант техники макияжа глаз для фото на паспорт — smoky eyes. Фото: Изображение Midjourney

Акцентируем брови

Фотокамера несколько съедает тон, поэтому макияж часто выглядит не так ярко, как в обычной жизни. Поэтому стоит уделить внимание бровям и сделать их более выразительными.

Нанесите тени для бровей подходящего цвета, а чтобы придать им форму, зачешите брови наверх с помощью обычного геля для волос.

Стоит уделить внимание бровям и сделать их более выразительными.Стоит уделить внимание бровям и сделать их более выразительными.
Стоит уделить внимание бровям и сделать их более выразительными.. Фото: Изображение Midjourney

Подчеркиваем губы

От красных оттенков стоит отказаться. Сильные, агрессивные цвета и контрастные сочетания неуместны на фото в паспорте. Можно использовать все оттенки светло-розового, а текстуру помады лучше выбрать кремовую. Дополните макияж нюдовым карандашом, подчеркнув контур губ.

От красных оттенков стоит отказатьсяОт красных оттенков стоит отказаться
От красных оттенков стоит отказаться. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Путешествия#Красота#Косметика#Паспорт#Все материалы авторов#Фотография
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