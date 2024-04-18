Легкий макияж, который сделает фото на паспорт идеальным

Posted 18 апреля, 11:41
Published 18 апреля, 11:41
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Вы можете смело наносить тональный крем плотным слоем. Фотокамера «не увидит» плотность косметики, а лицо на фото для паспорта получится ровным, без недостатков. Наносите средство ровным слоем, желательно, чтобы тон был матовым или с HD-эффектом.
Стилисты советуют затонировать в тот же тон и шею, что на фото в паспорте не было цветовых различий между разными зонами.
Хорошо будет смотреться макияж с легким румянцем и небольшим сиянием кожи. Отдавайте предпочтение матовым оттенкам, блестящие текстуры при съемке будут давать эффект жирного блеска.
Черты лица часто как бы теряются на фото в паспорте. Поэтому необходим контуринг: выделите хайлайтером скулы, немного затемните крылья носа, середину лба, кончик подбородка, переносицу. Румяна при нанесении макияжа слегка растушуйте вдоль скул.
Идеальный вариант техники макияжа глаз для фото на паспорт — smoky eyes. Не стоит полностью повторять технику выполнения. Достаточно подчеркнуть глаза небольшими тонкими стрелками и подводкой внутренних уголков. И, конечно, хорошо накрасить ресницы.
Нижние ресницы красить не нужно. Также не стоит использовать накладные ресницы для фото на паспорт.
Фотокамера несколько съедает тон, поэтому макияж часто выглядит не так ярко, как в обычной жизни. Поэтому стоит уделить внимание бровям и сделать их более выразительными.
Нанесите тени для бровей подходящего цвета, а чтобы придать им форму, зачешите брови наверх с помощью обычного геля для волос.
От красных оттенков стоит отказаться. Сильные, агрессивные цвета и контрастные сочетания неуместны на фото в паспорте. Можно использовать все оттенки светло-розового, а текстуру помады лучше выбрать кремовую. Дополните макияж нюдовым карандашом, подчеркнув контур губ.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14