Когда эмоции зашкаливают: 5 эффективных способов успокоиться

Упражнение начинается с формулирования мыслей и чувств, переживаемых в настоящий момент. Они могут быть любыми. Далее нужно переключиться на свое тело — его положение, ощущения. Стоит отметить, что при стрессе и тревоге физические ощущения далеко не самые комфортные. Однако при смене положения тела меняется и самоощущение. Поэтому в состоянии тревоги специалисты рекомендуют расправить плечи и ощутить под собой надежную опору. Например, стул, землю или пол. Также можно подвигать руками и ногами, направить внимание на звуки, запахи, фактуры, то есть максимально вовлечься в настоящий момент через задействование всех сенсорных органов. Словом, нужно «заякорить» настоящий момент.