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Posted 18 апреля, 08:07

Published 18 апреля, 08:07

Modified 9 сентября, 21:58

Updated 9 сентября, 21:58

Когда эмоции зашкаливают: 5 эффективных способов успокоиться

Когда эмоции зашкаливают: 5 эффективных способов успокоиться

18 апреля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Когда эмоции зашкаливают: 5 эффективных способов успокоиться
Тело и психика неразрывно связаны между собой, поэтому при потере контроля над эмоциями психологи рекомендуют концентрироваться на своих телесных ощущениях. Специалисты предлагают ряд техник, помогающих стабилизировать эмоциональное состояние. Эффект от них будет незамедлительным.

«Заземление»

Практика «Заземление» направлена на расслабление организма, снижение тревоги и возвращение к реальности. После ее выполнения наступает ощущение устойчивости и безопасности. Упражнение выполняется в положении стоя. При этом верхняя часть тела расслаблена, а все ощущения сконцентрированы на ногах — на том, как крепко они опираются на землю, словно врастают в нее. Одновременно нужно делать медленные равномерные вдохи и выдохи. Выполняется 5 — 10 минут.

«Дыхание животом»

При стрессах дыхание становится быстрым и поверхностным — грудным. Зная такую особенность, можно целенаправленно начать дышать нижней частью — животом. Это поможет организму расслабиться. Вдыхать и выдыхать нужно медленно и спокойно, а после вдоха задерживать дыхание на 5 — 7 секунд. Во время выдоха можно представлять, как с воздухом выходит весь негатив. Эту практику рекомендуют также тем, кто страдает бессонницей и повышенным уровнем тревожности. Упражнение выполняется в течение 2 — 3 минут.

Вернуться в реальность помогает такая практика, как «Бросание якоря»Вернуться в реальность помогает такая практика, как «Бросание якоря»
Вернуться в реальность помогает такая практика, как «Бросание якоря». Фото: Изображение Midjourney

«Бросание якоря»

Вернуться в реальность и взять под контроль свои эмоции помогает такая практика, как «Бросание якоря». Ее суть состоит в том, что концентрация на объектах внешнего пространства позволяет отвлечься от внутренних переживаний.

Упражнение начинается с формулирования мыслей и чувств, переживаемых в настоящий момент. Они могут быть любыми. Далее нужно переключиться на свое тело — его положение, ощущения. Стоит отметить, что при стрессе и тревоге физические ощущения далеко не самые комфортные. Однако при смене положения тела меняется и самоощущение. Поэтому в состоянии тревоги специалисты рекомендуют расправить плечи и ощутить под собой надежную опору. Например, стул, землю или пол. Также можно подвигать руками и ногами, направить внимание на звуки, запахи, фактуры, то есть максимально вовлечься в настоящий момент через задействование всех сенсорных органов. Словом, нужно «заякорить» настоящий момент.

Точечный массаж

Снять напряжение, избавиться от стресса и тревоги можно с помощью пятиминутного точечного массажа. На теле человека есть так называемые акупунктурные точки — места, при надавливании или укалывании которых снимаются мышечные зажимы. Одна из таких точек находится между бровями, посередине. Массаж в этой области делается круговыми движениями и легкими надавливаниями. Специалисты утверждают, что таким образом можно не только снять напряжение, но и справиться с головной болью сосудистого характера.

«Тряска»

При стрессах также полезно бывает просто встряхнуть организм — в самом прямом смысле. Встряхивающие движения можно делать руками, ногами, корпусом, головой. Такая техника позволяет освободиться от избытка гормонов стресса — адреналина и кортизола. По мнению экспертов, чем интенсивнее тряска, тем лучше эффект.

#Общество#Все материалы авторов#Психология
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