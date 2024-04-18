Когда эмоции зашкаливают: 5 эффективных способов успокоиться

Posted 18 апреля, 08:07
Published 18 апреля, 08:07
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Практика «Заземление» направлена на расслабление организма, снижение тревоги и возвращение к реальности. После ее выполнения наступает ощущение устойчивости и безопасности. Упражнение выполняется в положении стоя. При этом верхняя часть тела расслаблена, а все ощущения сконцентрированы на ногах — на том, как крепко они опираются на землю, словно врастают в нее. Одновременно нужно делать медленные равномерные вдохи и выдохи. Выполняется 5 — 10 минут.
При стрессах дыхание становится быстрым и поверхностным — грудным. Зная такую особенность, можно целенаправленно начать дышать нижней частью — животом. Это поможет организму расслабиться. Вдыхать и выдыхать нужно медленно и спокойно, а после вдоха задерживать дыхание на 5 — 7 секунд. Во время выдоха можно представлять, как с воздухом выходит весь негатив. Эту практику рекомендуют также тем, кто страдает бессонницей и повышенным уровнем тревожности. Упражнение выполняется в течение 2 — 3 минут.
Вернуться в реальность и взять под контроль свои эмоции помогает такая практика, как «Бросание якоря». Ее суть состоит в том, что концентрация на объектах внешнего пространства позволяет отвлечься от внутренних переживаний.
Упражнение начинается с формулирования мыслей и чувств, переживаемых в настоящий момент. Они могут быть любыми. Далее нужно переключиться на свое тело — его положение, ощущения. Стоит отметить, что при стрессе и тревоге физические ощущения далеко не самые комфортные. Однако при смене положения тела меняется и самоощущение. Поэтому в состоянии тревоги специалисты рекомендуют расправить плечи и ощутить под собой надежную опору. Например, стул, землю или пол. Также можно подвигать руками и ногами, направить внимание на звуки, запахи, фактуры, то есть максимально вовлечься в настоящий момент через задействование всех сенсорных органов. Словом, нужно «заякорить» настоящий момент.
Снять напряжение, избавиться от стресса и тревоги можно с помощью пятиминутного точечного массажа. На теле человека есть так называемые акупунктурные точки — места, при надавливании или укалывании которых снимаются мышечные зажимы. Одна из таких точек находится между бровями, посередине. Массаж в этой области делается круговыми движениями и легкими надавливаниями. Специалисты утверждают, что таким образом можно не только снять напряжение, но и справиться с головной болью сосудистого характера.
При стрессах также полезно бывает просто встряхнуть организм — в самом прямом смысле. Встряхивающие движения можно делать руками, ногами, корпусом, головой. Такая техника позволяет освободиться от избытка гормонов стресса — адреналина и кортизола. По мнению экспертов, чем интенсивнее тряска, тем лучше эффект.
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