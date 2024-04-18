Как выбрать хороший выпрямитель для волос: подборка лучших моделей

Posted 18 апреля, 06:32
Published 18 апреля, 06:32
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Это устройство не только для кудрявых девушек, желающих превратить вьющиеся пряди в прямые, но и для обладательниц непослушных волос, которые стремятся к гладкой, словно зеркало, прическе, а также для всех тех, кто хочет иметь красивую укладку, ведь утюжки — выпрямители называют еще и так — могут и сделать локоны, и подкрутить кончики, и создать прикорневой объем.
Принцип работы выпрямителя довольно прост: волосы, пропускаемые сквозь нагретые пластины прибора, теряют излишки влаги и становятся прямыми и гладкими. В этой связи при выборе устройства необходимо ориентироваться на следующие технические характеристики: ширина пластин, их покрытие, нагрев, мощность. А теперь обо всем по порядку.
Ширину пластин необходимо выбирать в зависимости от фронта работ, то есть длины и густоты волос. Выпрямитель с широкими пластинами (6 — 8 см) подойдет для длинноволосых девушек с богатой шевелюрой. Благодаря обширной площади нагрева они смогут легко и быстро выпрямить волосы. Универсальная ширина пластин составляет 3 — 5 см — это оптимально для средней длины волос, длинных стрижек. И наконец, узкие пластины (2 — 3 см) используют для коротких волос, выпрямления челки. При помощи таких устройств легко делать легкие завитки, они компактные, их удобно брать в дорогу.
Все стилисты наперебой говорят о том, что волосы нельзя пересушивать во время укладки, поэтому грамотно подобранный температурный режим стайлера очень важен. Лучшими считаются варианты, которые позволяют регулировать температуру. Как правило, диапазон температуры — это 150 — 235 градусов. Нижний предел предназначен для более тонких и ослабленных волос, более высокие показатели — для плотных и густых прядей. В разных приборах для регулировки температуры используются свои механизмы: в одних девайсах — вращающееся колесико, в других — кнопки.
То, насколько быстро нагреется выпрямитель, зависит от его мощности. Оптимальной мощностью выпрямителя эксперты называют показатель в диапазоне от 40 до 60 Вт. Такие девайсы, как правило, нагреваются меньше минуты, хорошо справляются со своей задачей даже на очень густых и длинных волосах. Выпрямители с более высокой мощностью, от 70 Вт и выше, считаются профессиональными, обычно они используются опытными мастерами в салонах для создания сложных укладок.
Производители используют разные материалы для пластин выпрямителя для волос: керамику, титан, турмалин, тефлон и другие. Все они различаются своими физическими свойствами, поэтому и воздействие на волосы будут оказывать разное. Наша задача выбрать из них тот, который наиболее щадящим образом отнесется к прядям, позволит не только сохранить их здоровыми, но и выпрямить до идеальной гладкости.
Чаще всего на рынке можно встретить образцы именно с керамическим покрытием. Они долговечны, отличаются хорошим качеством, бюджетной ценой. Керамический состав обеспечивает равномерный нагрев пластин. Они отдают тепло постепенно, таким образом снижая риск пересушивания прядей. Керамика обеспечивает мягкое скольжение волос, не повреждает их. Минус покрытия состоит в его относительной хрупкости, при недостаточно бережном обращении на нем легко могут появляться сколы и повреждения. Таким устройством, увы, пользоваться уже нельзя: нагрев станет неравномерным, волосы будут застревать в трещинах.
О тефлоновом покрытии мы уже наслышаны в контексте рекламы посуды. Как же тефлон помогает нам быть красивыми? Тефлоновое напыление на пластинах — это отличный защитный слой. Поэтому выпрямители с тефлоном подойдут для тонких и ослабленных волос, пластины бережно скользят по прядям, не портят структуру волоса. Плюсы таких моделей в том, что они в отличие от керамических легко могут обрабатывать пряди с нанесенным стайлингом, не вызывают липкости и скатываний.
По сути, турмалиновые пластины — это те же керамические с турмалиновым напылением. Этот минерал имеет уникальное свойство — при нагревании он излучает отрицательные ионы. Это наделяет устройство антистатическим эффектом. Волосы не трещат, не электризуются, меньше пушатся и не разлетаются в разные стороны. Кроме того, турмалиновая поверхность буквально полирует пряди до идеального блеска, при этом действует бережнее других видов пластин. Подобные плюсы имеются в девайсах, которые реализуются по более высокой цене. Минусы опять же в чрезмерной хрупкости материала.
Пластины из титана многие выбирают, надеясь на их долговечность и силу нагрева. Но здесь эксперты предупреждают: к таким выпрямителям нужно приноровиться. Титан — это все-таки металл, поэтому нагревается он очень быстро, к тому же тут никак не обойтись без регулятора температуры нагрева, иначе есть риск просто сжечь волосы. Чаще всего устройства с титановыми пластинами выбирают профессиональные стилисты. Они ценят такие выпрямители за скорость и силу нагрева, за способность справляться даже с густыми и непослушными прядями.
Чтобы не делать пластины полностью металлическими, но сохранить такие лучшие их свойства, как долговечность и быстрая проводимость тепла, производители придумали наносить на пластины напыление гальваническим методом. С таким устройством можно очень быстро выпрямить пряди в щадящем режиме. Действует оно бережно, отлично выдерживает даже самые плотные стайлинговые средства. К тому же такой прибор прослужит вам долгие годы.
Мы разобрали все необходимые характеристики утюжка для волос, отметив, на что обратить внимание при его выборе. Теперь самое время приступить к обзору топовых моделей.
Черный стильный девайс от Tuvio выглядит словно дорогая деталь интерьера. Такое приобретение станет ценным для любой девушки, которая заботится о красоте своих волос. Прибор является универсальным и подходит для разных типов волос. Пластины из турмалиновой керамики бережно выпрямляют их, делая зеркально гладкими.
Благодаря эффекту ионизации прическа действительно получается волосок к волоску. Температура нагрева девайса варьируется от 140 до 230 градусов. Один из 10 выбранных режимов фиксируется на специальном дисплее, который также отражает работу ионизатора.
Tuvio HS10CDI01 имеет слегка закругленные края, что позволяет как выпрямить пряди, так и завить прямые пряди. Размеры пластин — 90×23 мм — подходят для этого идеально. Компактный формат стайлера позволяет брать его с собой в дорогу.
Пластины стайлера от Polaris имеют два слоя керамического покрытия. Первый обеспечивает прочность и долговечность прибора, второй обеспечивает равномерный нагрев и легкое скольжение. Устройство деликатно выпрямляет волосы, запечатывая все чешуйки, придает прядям блеск и здоровый вид.
Прибор имеет встроенный генератор ионов QUATTRO IONIC, который делает укладку более легкой и комфортной. А увеличенный размер пластин — 25×120 мм — позволяет в разы быстрее завершить бьюти-процедуру. Пользователь может выбрать один из 12 температурных режимов под свой тип волос. Имеется защита от перегрева: если устройство не выключить вовремя, оно отключится автоматически.
В комплект девайса от Dyson входит пять насадок, две из которых предназначены для выпрямления локонов. В отличие от вышеуказанных моделей насадки выполнены не в форме щипцов, а в виде щеток: мягкой и жесткой. Первая предназначена для бережного разглаживания тонких и ослабленных волос, вторая — для выпрямления кудрей и запутанных прядей. Эффект выпрямления происходит при помощи теплого воздушного потока — представлено три режима нагрева. Щетинки мягко приглаживают волосы, а эффект ионизации делает пряди гладкими и послушными.
Какой тип утюжка вам подходит? Обладательницам тонких сухих волос рекомендуется обратить внимание на материал покрытия и температурный режим. Девушки же с густыми волосами могут использовать утюжок на максимальных настройках. Также важно учесть длину волос: чем короче стрижка, тем лучше подходят утюжки с узкими пластинами (до 30 мм), так как они более удобны для закручивания прядей и создания укладки. Для длинных волос нужен утюжок с широкими пластинами (30-60 мм), что поможет сэкономить время при укладке.
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