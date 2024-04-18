Как выбрать хороший выпрямитель для волос: подборка лучших моделей

Пластины из титана многие выбирают, надеясь на их долговечность и силу нагрева. Но здесь эксперты предупреждают: к таким выпрямителям нужно приноровиться. Титан — это все-таки металл, поэтому нагревается он очень быстро, к тому же тут никак не обойтись без регулятора температуры нагрева, иначе есть риск просто сжечь волосы. Чаще всего устройства с титановыми пластинами выбирают профессиональные стилисты. Они ценят такие выпрямители за скорость и силу нагрева, за способность справляться даже с густыми и непослушными прядями.