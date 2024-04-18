Как происходит расселение людей из аварийного жилья в 2024 году

Так как расселение силами администрации не всегда может проходить быстро, бывает, что собственник может получить вместо нового жилья его стоимость в денежном эквиваленте. Сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости жилья, которую определяет аккредитованная оценочная организация. В эту стоимость входит рыночная цена квартиры, общедомового имущества, придомовой территории и убытки, которые понесет собственник в связи с переездом. Муниципалитет и собственник жилья договариваются об окончательном размере возмещения и подписывают соглашение.