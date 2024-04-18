Как происходит расселение людей из аварийного жилья в 2024 году

Posted 18 апреля, 12:52
Published 18 апреля, 12:52
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Аварийным домом называется жилье, которое по техническим причинам признано непригодным для проживания. Зданию присваивают аварийное состояние если исчерпана несущая способность конструкций, либо есть критические крены — эти факторы составляют более 50% всего дома и создают опасность обрушения. Такое жилье подлежит реконструкции или сносу, а проживающих в таком доме переселяют.
Важно отличать аварийное жилье от ветхого. Например, если дом построен в 50-60 годах, стены покрыты обшарпанной краской, имеются проблемы с коммуникациями, но основание дома, перекрытий и крыши прочное — это ветхое жилье.
Если имеется критическое повреждение какой-то части дома, то оно будет считаться аварийным.
Генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала NEWIA, какие шаги нужно предпринять жильцам аварийного дома, чтобы его признали таковым.
Чтобы начать процедуру жильцы должны провести общее собрание, затем заказать экспертизу состояния здания и отправить в местную администрацию следующие документы:
Этот пакет документов можно принести лично в администрацию, направить почтовой связью или через МФЦ.
После получения заявления от жильцов администрация муниципалитета создает межведомственную комиссию, в состав которой входят специалисты из Роспотребнадзора, бюро техинвентаризации, отдела архитектуры, МЧС, пожарного надзора.
Собранная комиссия организует экспертизу, которая должна быть проведена в течение 30 дней после принятия заявления. Представители служб проверят, насколько фактическое состояние здание соответствует заявленному, действительно ли оно не отвечает нормам, установленным для жилых помещений.
После того как муниципалитет признает дом аварийным и примет решение о расселении, жильцам предлагаю варианты переезда.
Если в аварийном жилье была большая площадь или несколько комнат, то при переселении граждане не могут получить меньше. Законодательство обязывает предоставлять точно такие же помещения и с таким же количеством комнат.
Переселять на более просторные площади можно. Обычно жильцам предлагают объекты в этом же районе, а переезд в другой район возможен только с согласия. Но не всегда эта процедура проходит гладко.
«Например, дом нашей клиентки был признан аварийным еще десять лет назад. Как и полагается по закону, она совместно с другими жильцами подала документы в уполномоченные органы. В итоге, ей предложили новое жилье, которое еще достраивается. При этом наша клиентка, ожидая расселения, продолжает проживать в аварийном жилье», — рассказывает Юлия Усачева.
Также, при переселении могут учитываться и другие факторы, например, наличие детей или инвалидов. Однако это возможно в случае аренды муниципального жилья.
Так как расселение силами администрации не всегда может проходить быстро, бывает, что собственник может получить вместо нового жилья его стоимость в денежном эквиваленте. Сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости жилья, которую определяет аккредитованная оценочная организация. В эту стоимость входит рыночная цена квартиры, общедомового имущества, придомовой территории и убытки, которые понесет собственник в связи с переездом. Муниципалитет и собственник жилья договариваются об окончательном размере возмещения и подписывают соглашение.
Если владельца квартиры не устраивает предложенная сумма, он может потребовать повысить компенсацию. Если администрация не согласится на это, разногласия разрешают в судебном порядке. Возможно, что суд примет сторону гражданина и учтет все расходы, на которые госорганы не обратили внимание.
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