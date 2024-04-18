Как отличить поддельную косметику от оригинала, лайфхаки редактора

Posted 18 апреля, 12:19
Published 18 апреля, 12:19
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Если вы выбираете румяна, пудру или тени для век, ориентируйтесь на их текстуру — это поможет выявить подделку косметики. Оригинальные, качественные средства отличаются однородной и ровной текстурой, в которой отсутствуют пустоты, различные включения и вкрапления. Также можно посмотреть на цвет: если он выглядит неестественно и отличается от того оттенка, который заявлен в описании косметики, значит, речь идет о подделке.
Отличить поддельную косметику от оригинала можно по упаковке. Если это качественный продукт, то и его упаковка будет эргономичной, плотной, пропорциональной. При открывании и закрывании емкости, например банки с кремом, должен раздаваться мягкий и ровный звук. Если же элементы упаковки не соответствуют друг другу, значит, перед вами, скорее всего, подделка.
На штрихкод рекомендуется обращать особое внимание, если речь идет о попытках отличить качественную косметику от подделки. Для его получения компания, которая занимается производством косметики, должна иметь сертификат международного образца. Безусловно, оригинальные штрихкоды подделываются, но определить их подлинность сегодня легко, воспользовавшись, например, специальным приложением для смартфона.
Речь идет как о самой косметике, так и об упаковке. На коробке с косметикой, если она оригинальная, не будет никаких дефектов, опечаток, размытых участков на изображении. Стоит отметить, что в случае с подделками наклейки, как правило, приклеиваются неровно.
Отличить поддельную косметику от оригинала можно и по написанию названия средства, в том числе по языку, на котором оно напечатано. С особой осторожностью стоит отнестись к косметике с надписями на китайском языке.
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