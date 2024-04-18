Как отличить поддельную косметику от оригинала, лайфхаки редактора

Если вы выбираете румяна, пудру или тени для век, ориентируйтесь на их текстуру — это поможет выявить подделку косметики. Оригинальные, качественные средства отличаются однородной и ровной текстурой, в которой отсутствуют пустоты, различные включения и вкрапления. Также можно посмотреть на цвет: если он выглядит неестественно и отличается от того оттенка, который заявлен в описании косметики, значит, речь идет о подделке.