Качество, удобство, вместительность: выбираем хороший чемодан на колесах

Желательно, чтобы чемодан был дополнен ручками двух типов. Одна из них должна быть выдвигающейся — телескопической, приспособленной для того, чтобы везти аксессуар. Другая ручка может быть предназначена для переноски чемодана в руке. Если у чемодана есть выдвижная ручка, то поднимать за нее аксессуар не рекомендуется, поскольку так его можно сломать. Выбирая чемодан, желательно проверить работу ручки — она должна без проблем фиксироваться в любом положении, легко и быстро выдвигаться.