Качество, удобство, вместительность: выбираем хороший чемодан на колесах

Posted 18 апреля, 07:01
Published 18 апреля, 07:01
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Рассказываем, как правильно выбрать хороший чемодан, и делимся топ-3 удобных и недорогих моделей.
Если необходимо выбрать действительно хороший чемодан для путешествий, отпуска или деловых поездок, стоит учитывать ключевые критерии и характеристики аксессуара. В их числе — размер модели, материал изготовления, вместительность и наличие дополнительных удобных опций.
Поскольку на рынке представлены чемоданы преимущественно иностранного производства, их размеры фиксируются в дюймах. При желании их можно легко перевести в сантиметры или литры.
Можно отдать предпочтение хорошему компактному чемодану размера от 9 до 18-20 дюймов — такие аксессуары маркируются как S. Они вмещают небольшое количество самых необходимых вещей, и важный плюс заключается в том, что такие чемоданы можно брать с собой в салон самолета в качестве ручной клади.
Наиболее широкое распространение имеют чемоданы размером от 20 до 25 дюймов, то есть М. Это достаточно вместительные аксессуары, однако при выборе стоит учитывать их высоту, ширину и длину. В сумме должно получиться максимум 200 см.
Для тех, кто привык брать в поездку много вещей, подойдут чемоданы размера L, то есть от 25 до 30 дюймов. Более внушительными считаются чемоданы размера XL — они действительно очень большие, однако для их транспортировки в самолете может потребоваться отдельное багажное место.
Чтобы выбрать хороший чемодан, способный прослужить долго, стоит учитывать и свойства материала, из которого он изготовлен. Наиболее бюджетные модели — текстильные чемоданы. В числе их плюсов — наличие внешних дополнительных карманов, которые позволяют сделать аксессуар более вместительным. Что касается минусов, то это невысокая устойчивость ткани к изнашиванию, воздействию влаги и загрязнениям.
Достаточно популярны чемоданы из пластика — функциональные и практичные. Они отличаются небольшим весом, очищаются от загрязнения без проблем, их с уверенностью можно назвать прочными. Наиболее предпочтительными вариантами остаются аксессуары, выполненные из поликарбоната.
В целом в продаже можно найти хорошие чемоданы, выполненные из различных видов пластика. Наиболее доступными по цене считаются модели из ABS-пластика, однако следует учитывать, что этот материал уступает своим аналогам по прочности. Неплохим выбором может стать чемодан, изготовленный из более прочного и устойчивого к механическим воздействиям поликарбоната. Наиболее прочными считаются аксессуары из полипропилена. Этот материал превосходит другие виды пластика по жесткости, однако и стоимость выполненных из него чемоданов будет выше.
Наиболее удобными и маневренными считаются чемоданы, дополненные восемью или четырьмя колесами. Для транспортировки таких аксессуаров за ручку тянуть не нужно — чемоданы перемещаются под воздействием несильных толчков. Что касается материала изготовления колес, то самыми прочными и долговечными считаются резиновые колеса. Кроме того, они обеспечивают мягкую вибрацию, если чемодан едет по неровной дороге, не издают грохочащих звуков. Силиконовые колеса менее предпочтительны, поскольку от удара они могут расколоться.
Ручка, которой дополнен чемодан, должна быть, в первую очередь, прочной. Важно, чтобы она выдвигалась без особых усилий и утапливалась в корпус аксессуара максимально плотно. Перед тем как выбрать и приобрести чемодан, стоит проверить, соответствует ли ручка росту.
Желательно, чтобы чемодан был дополнен ручками двух типов. Одна из них должна быть выдвигающейся — телескопической, приспособленной для того, чтобы везти аксессуар. Другая ручка может быть предназначена для переноски чемодана в руке. Если у чемодана есть выдвижная ручка, то поднимать за нее аксессуар не рекомендуется, поскольку так его можно сломать. Выбирая чемодан, желательно проверить работу ручки — она должна без проблем фиксироваться в любом положении, легко и быстро выдвигаться.
Если стоит задача выбрать хороший и удобный чемодан, стоит обратить внимание на наличие у него отделений и их количество. Чем больше внутренних отделений будет у аксессуара, тем лучше. Важный момент — замок, поскольку во многом именно от него зависит сохранность багажа. Оптимальный вариант — чемодан с кодовым замком.
Что касается цвета, то здесь, выбирая чемодан, можно ориентироваться исключительно на личные предпочтения. Плюсы аксессуаров ярких и броских расцветок — в том, что они заметны, в частности, их можно без проблем увидеть на багажной ленте. Черные, серые и коричневые чемоданы — немаркие и практичные.
Часто комплектом к чемодану идет чехол, и это действительно полезный аксессуар. Он обеспечивает модели защиту от механических повреждений и загрязнений в процессе транспортировки. Кроме того, благодаря яркому чехлу чемодан станет более заметным на багажной ленте. Используя чехол, можно сэкономить время на таком процессе, как обматывание чемодана пленкой. Так что если в комплекте с аксессуаром чехла нет, его желательно приобрести отдельно, выбрав подходящую расцветку и размер.
Функциональным и действительно полезным аксессуаром для тех, кто много путешествует, могут стать специальные весы для багажа. Это компактное приспособление, которое не занимает много места, функционирует на батарейках. При помощи весов можно оперативно определить вес багажа и не допустить его превышения, а следовательно, сэкономить свои нервы и время, плюс нервы и время других пассажиров в очереди на регистрацию в аэропорту.
Мы составили рейтинг удобных, вместительных чемоданов, которые подойдут для деловых поездок, путешествий, и при этом их покупка не ударит по бюджету. Модели различаются по размерам и другим характеристикам, однако их объединяет оптимальное качество и функциональность.
Компактный, легкий, но при этом вместительный чемодан, в числе достоинств которого — особая прочность. Модель выполнена из высокотехнологичного многослойного материала, который обладает способностью восстанавливать свою форму, отличается легкостью.
Вес чемодана составляет всего два килограмма. В конструкции есть удобная выдвижная ручка, выполненная из качественного металла, для переноски предусмотрена верхняя и боковая ручки. Колеса чемодана поворачиваются на 360 градусов, что делает его удобным в транспортировке. Также модель дополнена удобной молнией, защищенной от воздействия влаги.
Прочный, легкий и удобный чемодан, имеющий стильный и современный дизайн. Вес модели чуть менее четырех килограммов, тогда как максимальная масса того, что в него можно положить, доходит до 25 килограммов.
Чемодан выполнен из высококачественного пластика, дополнен четырьмя удобными и маневренными колесами. Его можно брать с собой в поездки, командировки и путешествия, не переживая за сохранность багажа.
Качественный и удобный чемодан, выполненный из высокотехнологичного ABS-пластика, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и деформации.
Размер чемодана — 50×76×32 см, вес чуть менее 5 килограммов. При этом максимальная нагрузка доходит до 25 килограммов. Маневренные и прочные колеса делают чемодан удобным в транспортировке.
В обзоре представлено лишь несколько чемоданов, на которые стоит обратить внимание, если необходимо выбрать надежный и хороший аксессуар для путешествий. Ассортимент качественных чемоданов гораздо более широкий, и подходящий вариант можно выбрать, перейдя по ссылке, используя различные критерии — размер, вес, цвет, материал изготовления и другие.
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