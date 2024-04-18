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Posted 18 апреля, 08:18

Published 18 апреля, 08:18

Modified 9 сентября, 21:58

Updated 9 сентября, 21:58

Что делать, если собака убежала от вас на прогулке: план действий

Что делать, если собака убежала от вас на прогулке: план действий

18 апреля 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если собака убежала от вас на прогулке: план действий
Собаки сегодня есть у многих россиян, в том числе живущих в городах. Но город таит в себе много опасностей для животных, которые в любой момент на прогулке могут испугаться трактора, фейерверка, сирены… да всего чего угодно и стартануть в закат.

Поэтому довольно часто можно встретить расклеенные на фонарных столбах и подъездах объявления с просьбой помочь найти собаку, которая убежала.

Из этой статьи вы узнаете, что делать, если от вас во время выгула убежала собака, в чем кроются возможные причины песьего побега, а также как предотвратить подобные инциденты.

Почему собаки убегают

Причин, по которым собака может убежать от своего владельца, немало. Например, как мы уже писали выше, пес может испугаться любого громкого звука — от резкого автомобильного выхлопа до сильного удара мячом о забор футбольной площадки. Особенно это актуально в отношении молодых собак, которые еще не освоились в городе, а также питомцев, недавно взятых из приюта.

Второй вариант — когда собака убежала, испугавшись другой, более крупной или агрессивной собаки либо погнавшись за кошкой или за течной сукой, если это некастрированный кобель. Кроме того, питомец может попросту заиграться с другими собаками и, увлекшись, скрыться из поля зрения владельца, не реагируя на его команды и призывы вернуться.

Кроме того, нередко причиной, почему собака убежала, может стать случайно выпущенный хозяином из рук поводок-рулетка, который, автоматически сворачиваясь, резко прилетает прямиком в бок животному.

Питомец может попросту заиграться с другими собакамиПитомец может попросту заиграться с другими собаками
Питомец может попросту заиграться с другими собаками. Фото: Изображение Midjourney

Что делать, если собака убежала на прогулке

Если от вас во время выгула убежала собака, следует для начала поискать ее у подъезда вашего дома, а если ее там нет — пройтись по местам, где вы с ней чаще всего гуляете. Можно также опросить прохожих или знакомых владельцев собак, не видели ли они вашего питомца. В случае, если поиски не увенчаются успехом, стоит разместить объявление в соцсетях и расклеить их в ближайших районах. Можно также обратиться за помощью к волонтерам.

Если от вас во время выгула убежала собака, следует для начала поискать ее у подъезда вашего домаЕсли от вас во время выгула убежала собака, следует для начала поискать ее у подъезда вашего дома
Если от вас во время выгула убежала собака, следует для начала поискать ее у подъезда вашего дома. Фото: Изображение Midjourney

Как приучить собаку не убегать от хозяина

Чтобы свести к минимуму шанс того, что ваша собака убежит, необходимо с самого юного возраста приучать питомца отзываться на кличку и подходить на подзыв. Если же животное слабо слушается или вовсе не слушается команд, то с поводка его спускать нельзя. Кроме того, владельцу важно заинтересовать собаку, чтобы ей даже в голову не приходило искать развлечений в другом месте.

И, наконец, нельзя пренебрегать использованием адресника и чипированием — при их наличии, даже если ваша собака убежала, шансы найти ее живой и невредимой существенно возрастают.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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