Что делать, если собака убежала от вас на прогулке: план действий

Если от вас во время выгула убежала собака, следует для начала поискать ее у подъезда вашего дома, а если ее там нет — пройтись по местам, где вы с ней чаще всего гуляете. Можно также опросить прохожих или знакомых владельцев собак, не видели ли они вашего питомца. В случае, если поиски не увенчаются успехом, стоит разместить объявление в соцсетях и расклеить их в ближайших районах. Можно также обратиться за помощью к волонтерам.