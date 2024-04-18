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Posted 18 апреля, 12:50

Published 18 апреля, 12:50

Modified 9 сентября, 22:00

Updated 9 сентября, 22:00

Алфавитная техника нанесения румян набирает популярность — рассказываем, что за тренд

Алфавитная техника нанесения румян набирает популярность — рассказываем, что за тренд

18 апреля 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Алфавитная техника нанесения румян набирает популярность — рассказываем, что за тренд
Нанесение румян в так называемой алфавитной технике — стопроцентный хит. Видео с записями нанесения макияжа по этому принципу набирают сотни тысяч лайков, его берут на заметку многие трендсеттеры. Разберемся, что он собой представляет и в чем заключается принцип алфавитной техники нанесения румян.

Кто придумал

Сложно с уверенностью утверждать, кто именно придумал алфавитную технику нанесения румян, однако впервые видео с ним было опубликовано на канале популярного визажиста и блогера Фархин Шейх. Видео буквально вмиг стало популярным, а самой алфавитной техникой нанесения румян уже пользуются звезды шоу-бизнеса и трендсеттеры, то есть те, кто задает моду. Обычные девушки с увлечением и с успехом ее осваивают.

В чем принцип

Алфавитная техника нанесения румян на самом деле очень проста и заключается в следующем: каждый из способов, которых всего шесть, имеет свое буквенное обозначение. Каждая из букв, в свою очередь, обозначает конкретный эффект, которого можно добиться за счет нанесения румян — это либо естественный цвет, либо легкий бронзовый загар, либо визуальный лифтинг.

Каждый из способов алфавитной техники, которых всего шесть, имеет свое буквенное обозначениеКаждый из способов алфавитной техники, которых всего шесть, имеет свое буквенное обозначение
Каждый из способов алфавитной техники, которых всего шесть, имеет свое буквенное обозначение. Фото: shopify.com

К примеру, если необходимо нанести румяна так, чтобы визуально лицо выглядело более подтянутым и вместе с тем естественным, стоит выбрать технику V. По этой технике нанесение румян происходит линиями (горизонтальными) по каждой щеке, и линии ведутся по направлению к вискам.

Для скульптурирования подойдет метод, который обозначается буквой О, а вот для яркого, но естественного румянца стоит воспользоваться техникой L. В соцсетях есть немало видеоинструкций нанесения румян по такой схеме.

Фото: Фрагмент из видео
Фото: Фрагмент из видео
Фото: Фрагмент из видео

Девушкам, которые при помощи нанесения румян хотят добиться эффекта легкого золотистого загара, подойдет техника W. В ней нет ничего сложного: румяна линией проводятся от одной щеке к другой, через нос, и аккуратно растушевываются. А вот U-образная форма, нанесенная на яблочки щек, это поможет сгладить угловатые черты лица и привлечет внимание щекам.

Фото: Фрагмент из видео
Фото: Фрагмент из видео

Пятый метод алфавитной техники нанесения румян обозначается как С. Он тоже достаточно прост: румянами рисуется соответствующая буква, но в конкретном направлении — начиная от участка бровей до линии скулы. Такой макияж визуально увеличивает глаза и смотрится ярко, но уместно. Кстати, в этой технике макияж наносит модель и блогер Хейли Бибер.

Алфавитной техникой нанесения румян — С — пользуетс модель и блогер Хейли БиберАлфавитной техникой нанесения румян — С — пользуетс модель и блогер Хейли Бибер
Алфавитной техникой нанесения румян — С — пользуетс модель и блогер Хейли Бибер. Фото: Фрагмент из видео
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