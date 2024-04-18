Алфавитная техника нанесения румян набирает популярность — рассказываем, что за тренд

Сложно с уверенностью утверждать, кто именно придумал алфавитную технику нанесения румян, однако впервые видео с ним было опубликовано на канале популярного визажиста и блогера Фархин Шейх. Видео буквально вмиг стало популярным, а самой алфавитной техникой нанесения румян уже пользуются звезды шоу-бизнеса и трендсеттеры, то есть те, кто задает моду. Обычные девушки с увлечением и с успехом ее осваивают.