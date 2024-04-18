Алфавитная техника нанесения румян набирает популярность — рассказываем, что за тренд

Posted 18 апреля, 12:50
Published 18 апреля, 12:50
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Сложно с уверенностью утверждать, кто именно придумал алфавитную технику нанесения румян, однако впервые видео с ним было опубликовано на канале популярного визажиста и блогера Фархин Шейх. Видео буквально вмиг стало популярным, а самой алфавитной техникой нанесения румян уже пользуются звезды шоу-бизнеса и трендсеттеры, то есть те, кто задает моду. Обычные девушки с увлечением и с успехом ее осваивают.
Алфавитная техника нанесения румян на самом деле очень проста и заключается в следующем: каждый из способов, которых всего шесть, имеет свое буквенное обозначение. Каждая из букв, в свою очередь, обозначает конкретный эффект, которого можно добиться за счет нанесения румян — это либо естественный цвет, либо легкий бронзовый загар, либо визуальный лифтинг.
К примеру, если необходимо нанести румяна так, чтобы визуально лицо выглядело более подтянутым и вместе с тем естественным, стоит выбрать технику V. По этой технике нанесение румян происходит линиями (горизонтальными) по каждой щеке, и линии ведутся по направлению к вискам.
Для скульптурирования подойдет метод, который обозначается буквой О, а вот для яркого, но естественного румянца стоит воспользоваться техникой L. В соцсетях есть немало видеоинструкций нанесения румян по такой схеме.
Девушкам, которые при помощи нанесения румян хотят добиться эффекта легкого золотистого загара, подойдет техника W. В ней нет ничего сложного: румяна линией проводятся от одной щеке к другой, через нос, и аккуратно растушевываются. А вот U-образная форма, нанесенная на яблочки щек, это поможет сгладить угловатые черты лица и привлечет внимание щекам.
Пятый метод алфавитной техники нанесения румян обозначается как С. Он тоже достаточно прост: румянами рисуется соответствующая буква, но в конкретном направлении — начиная от участка бровей до линии скулы. Такой макияж визуально увеличивает глаза и смотрится ярко, но уместно. Кстати, в этой технике макияж наносит модель и блогер Хейли Бибер.
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