Топ-5 игрушек для собак по отзывам собачников

Posted 17 апреля, 07:55
Published 17 апреля, 07:55
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Ароматизированный мяч для собак «Чистые клыки» диаметром 5 см наверняка понравится вашему четвероногому любимцу. Благодаря универсальному размеру, мячом могут играть собаки мелких и средних пород любого возраста. Эта игрушка для собак изготовлена из термопластичной резины, не имеет «химического» запаха, а еще у нее нет мелких деталей, которые питомец может отгрызть и проглотить.
Помимо игры, у этой игрушки для собак есть еще одно предназначение: чистка зубов. На поверхности мяча расположены бороздки с резиновыми ворсинками, которые массируют десны животного, удаляют зубной налет, предотвращают кариес и уменьшают образование камня. А еще в бороздки можно вложить лакомства. Мячики продаются пяти расцветок: зеленый, синий, желтый, красный и оранжевый.
Владельцы собак, купившие мяч «Чистые клыки», в своих отзывах отмечают невысокую стоимость игрушки для собак, прочность и исходящий от нее приятный «мятный» аромат, а также сообщают, что мяч очень понравился их животным.
А этим кольцом можно играть не только на земле, но и в воде. Благодаря тому, что данная игрушка для средних и крупных собак изготовлена из EVA-пены, она имеет небольшой вес, хорошую упругость и не тонет при попадании в воду. Важно также, что материал, из которого сделана игрушка, гипоаллергенен и безопасен для животных.
По мнению владельцев собак, чьи животные уже «протестировали» эту игрушку, кольцо из EVA-пены питомцу удобно брать зубами, и оно качественно сделано. Из минусов же можно отметить довольно высокую цену на изделие, а еще некоторые пользователи сообщают, что при активном использовании кольца собаки могут отгрызть от него кусочки и проглотить их.
Эта игрушка для собак имеет оригинальную форму в виде ботинка со встроенной пищалкой. Она изготовлена из резины и безопасна для животных, ее легко мыть. Размер «ботинка» небольшой, поэтому он лучше всего подойдет для мелких и средних собак любого возраста. В ассортименте имеется несколько расцветок игрушки.
По отзывам пользователей «ботинок» качественно сделан, недорогой и привлекательно выглядит, однако резина, из которой изготовлена игрушка, довольно мягкая, поэтому многие собаки быстро ее разгрызают. Кроме того, некоторые владельцы животных пишут, что хорошо было бы, если бы «ботинок» был побольше.
Канат для перетягивания из хлопка производитель описывает как особо прочную и практически неубиваемую игрушку для собак. Он достаточно тяжелый (вес 750 г) и имеет длину около метра, так что его можно рекомендовать для игры с крупными и средними собаками. Игрушку можно использовать также для апортировки, а чтобы собаке было удобнее ее захватывать зубами, на канате имеются пять узлов.
Купившие эту игрушку для собак пользователи отмечают в своих отзывах исключительную прочность изделия, а также тот факт, что животным очень нравится играть с канатом. Из минусов же можно отметить довольно высокую цену, но в целом, как показывают отзывы, эта игрушка действительно стоит своих денег.
Ухватка, или кусалка, для собак BITEFORCE предназначена для активных игр и развивающих занятий с питомцем. Игрушка изготовлена из кинологической спецткани, устойчивой к механическому воздействию, и для большей прочности прошита армированной нитью, а в качестве наполнителя используется синтепух. По обеим сторонам ухватки имеются две прочные ручки.
Владельцы собак хорошо отзываются об этой игрушке, указывая в числе ее достоинств высокую прочность и привлекательность для животных. Кое-кто, правда, сомневается, что этой ухватки хватит надолго, но производитель прямо предупреждает, что данная игрушка не годится для грызения, а должна использоваться именно для тренировки собак.
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