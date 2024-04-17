Топ-5 игрушек для собак по отзывам собачников

А этим кольцом можно играть не только на земле, но и в воде. Благодаря тому, что данная игрушка для средних и крупных собак изготовлена из EVA-пены, она имеет небольшой вес, хорошую упругость и не тонет при попадании в воду. Важно также, что материал, из которого сделана игрушка, гипоаллергенен и безопасен для животных.