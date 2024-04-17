Стоит ли покупать биткоин — эксперт дал прогноз его стоимости в 2024 году

Posted 17 апреля, 12:55
Published 17 апреля, 12:55
Modified 9 сентября, 21:56
Updated 9 сентября, 21:56
Оксана Белянская, трейдер и эксперт CEO компании по маркетингу криптовалют Rocket PR, рассказала из чего складывается цена биткоина.
Его доходность в 2024 году может зависеть от многих факторов — военные конфликты, исторические тренды, макроэкономические условия и события на рынке.
«Учитывая, что биткоин достиг ATH еще до халвинга, то я полагаю, что после сильного провала в цене в мае–августе 2023 биткоин может подорожать до $125 тыс. к концу 2024 года. Есть риски, что после халвинга в апреле 2024 года курс биткоина может сильно упасть до 55-45 тысяч долларов. Но это будет самое время покупать этот криптоактив» — рассказывает эксперт.
Есть такое понятие diamond hands — это инвесторы, которые покупают биткоин по любой цене в любое время. Как показал рынок, в итоге они остаются с прибылью, разъясняет Оксана Белянская.
Лето можно будет считать периодом сильной волатильности и при снижении цены биткоина это возможность инвестировать в него до глобального роста.
«В глобальном росте биткоина до отметок в 250-300 тысяч долларов США я не сомневаюсь. Но это произойдет не за один год, а в течение 5-7 лет, когда отрасль криптовалют будет полностью зарегулирована и вливания от институциональных инвесторов и крупных фондов за этот период будут огромными» — делится Оксана Белянская.
Все эти факторы, а также макроэкономические условия, денежно-кредитная политика, избирательный цикл в США и инвестиции участников традиционной финансовой сферы в ETF на биткоин могут влиять на доходность биткоина в 2024 году.
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