С чем носить длинную джинсовую юбку: выбираем топ, футболку и обувь

Уже второй год подряд джинсовые юбки миди и макси не сходят с главных позиций, являясь самым любимым предметом гардероба. Расскажем, с чем носить этот тренд и покажем 10 образов с джинсовой юбкой, которые будут актуальны весной и летом 2024 года