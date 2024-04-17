newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля, 18:18

Published 17 апреля, 18:18

Modified 9 сентября, 21:57

Updated 9 сентября, 21:57

С чем носить длинную джинсовую юбку: выбираем топ, футболку и обувь

17 апреля 2024, 18:18
Уже второй год подряд джинсовые юбки миди и макси не сходят с главных позиций, являясь самым любимым предметом гардероба. Расскажем, с чем носить этот тренд и покажем 10 образов с джинсовой юбкой, которые будут актуальны весной и летом 2024 года

Ни для кого не секрет, что длинные джинсовые юбки доминируют в мире моды последние несколько лет. Они не только были основным продуктом моды на протяжении десятилетий, но и продолжают оставаться неотъемлемой частью шикарных нарядов на сегодня.

Длинная джинсовая юбка в стиле 90-х

Чем хороши длинные джинсовые юбки, так это тем, что они предлагают бесконечные возможности для создания нарядов, от более повседневных и непринужденных до изысканных.

Независимо от того, предпочитаете вы белый цвет или классические оттенки синего, джинсовые юбки будут самым актуальным трендом в весенне-летнем сезоне 2024 года.

В практическом смысле длинная юбка из денима заменила обычные джинсы. С ней сочетаются такие же предметы гардероба, которые бы подошли к вашим брюкам.

Лучшими компаньонами для джинсовой юбки в городском стиле станут белые кеды и футболка. В женственном образе — босоножки на каблуке и укороченные топы.

Джинсовая юбка миди или макси поможет воплотить гламурную эстетику 70-х. Сочетание укороченного топа, кардигана, а также пары туфель на каблуках с Т-образным ремешком создает винтажную атмосферу.

Советы по подбору одежды к длинной джинсовой юбке

  1. Подумайте о том, что бы вы одели с джинсовыми брюками и отталкиваясь от этого стилизуйте образы с длинной юбкой
  2. Чтобы придать женственности наденьте блузку или туфли на каблуках
  3. Чтобы подчеркнуть талию используйте укороченный топ или заправьте рубашку в юбку
  4. Если вы хотите создать более летний образ, выбирайте легкую джинсовую юбку или белую джинсовую юбку
  5. Попробуйте добавить пояс, чтобы подчеркнуть свою талию
  6. Если вы хотите выглядеть современно, выбирайте длинную джинсовую юбку с разрезом спереди
  7. Не бойтесь многослойности — добавление блузки, блейзера или жакета могут придать вашему образ шик
  8. Не забудьте дополнить образ аксессуарами, потому что это легкий способ украсить образ
15 звезд примерили супер модные джинсы, актуальные в 2024 году
Узнать подробнее
6 модных джинсовых трендов, которые нельзя пропустить в 2024 году
Узнать подробнее
Идеальное сочетание — 9 оттенков, которые на 100% подходят к джинсу
Узнать подробнее
Читайте также:
Джулианна Мур опубликовала фото своей дочери: Лив копия материСтилисты назвали 10 навсегда вышедших из моды вещей, которые пора выброситьЧто из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно
#Эмилия Шпилева#Мода#Стиль#Одежда#Тренды 2024#Джинсовая юбка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика