Путешественник рассказал об эффективных средствах против клещей

Несмотря на высокую эффективность таких средств, имеется большой минус. В первую очередь, они токсичные и наносить их на кожу категорически запрещено во избежании отравления. Акарициды не подходят для обработки одежды маленьких детей. Также нельзя наносить такую защиту на кошек и собак, потому что помимо интоксикации их нервная система может сильно пострадать. При использовании средств с химическими веществами важно соблюдать инструкцию и быть очень осторожным при их нанесении.