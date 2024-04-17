Путешественник рассказал об эффективных средствах против клещей

Posted 17 апреля, 10:22
Published 17 апреля, 10:22
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Существует четыре вида эффективной профилактики против укуса клещей, которые работают на опережение и помогают избежать заражения энцефалитом. Блогер и путешественник Владимир Чайкин рассказал о самых эффективных методах и компонентах, которыми он пользуется во время своих походов.
Тело человека должно быть покрыто одеждой, штаны заправлены в носки, на голове панама или кепка.
Необходимо регулярно осматривать себя и вовремя увидеть попадание клеща на тело или одежду, чтобы стряхнуть его.
Существуют натуральные спреи и крема, которые отпугивают насекомых и не дают сесть на тело человека. В основном, они имеют природные экстракты, например масло гвоздики, ванили, эвкалипты или герани.
Однако, автор канала скептически относится к таким средствам, поскольку опробованные лично им натуральные репелленты обладают слабой защитой и не предотвращают укусы. Несмотря на то, что их можно наносить на кожу, эффективность стремится к нулю.
В магазинах чаще всего продаются различные комбинированные химические средства от клещей, комаров, мошки и прочих насекомых.
Более распространенные содержат в своем составе компонет ДЭТА. Однако перед покупкой необходимо ознакомиться с этикеткой, чтобы выяснить, какой процент основного компонента содержится в средстве. Это важный пункт, поскольку спрей может быть эффективным от комаров, но абсолютно не годным для защиты от клещей. Работающие препараты должны содержать не менее 25-30% Диэтил-м-толуамид, которые защищают от укусов.
Важно наносить средство не на кожу, а на одежду, поскольку оно смывается с потом и уменьшает срок действия.
Средства с содержанием акарициды в основном имеют дозировку от 0,2 до 0,25% действующего вещества. Этот компонент не отпугивает насекомых, а вызывает у них паралич.
Если клещ попал на одежду, обработанную акарициды, через 3 минуты он будет уже не способен присосаться к вашему телу, а через 5 минут его парализует и он сам отвалиться от вашей одежды. Если насекомое остается на одежде еще дольше, от он погибает.
Несмотря на высокую эффективность таких средств, имеется большой минус. В первую очередь, они токсичные и наносить их на кожу категорически запрещено во избежании отравления. Акарициды не подходят для обработки одежды маленьких детей. Также нельзя наносить такую защиту на кошек и собак, потому что помимо интоксикации их нервная система может сильно пострадать. При использовании средств с химическими веществами важно соблюдать инструкцию и быть очень осторожным при их нанесении.
Владимир Чайкин предпочитает использовать акарицидно-репеллентную форму защиты, которая показала высокую эффективность. Двойное действие в качестве отпугивания и парализации клещей эффективно борются с их укусами и даже подходят детям для обработки их одежды.
Если обработка одежды производится средством, содержащим акарициды, то делать это нужно на открытом воздухе. Стоит проследить чтобы рядом не было детей и домашних животных.
Для обработки необходимо повесить одежду на плечики и тщательно обработать ее спреем до влажного состояния.
В основном можно обработать только нижнюю часть одежды, штаны или брюки. Но если в лесу есть высокие кустарники или вы планируете сидеть или лежать на траве, куртку тоже следует обработать.
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