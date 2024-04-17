Микротоки: какой от них эффект и рейтинг лучших аппаратов для дома по отзывам

Posted 17 апреля, 05:47
Published 17 апреля, 05:47
Modified 9 сентября, 21:53
Updated 9 сентября, 21:53
Рассказываем, какой эффект обеспечивают домашние микротоки, как часто нужно делать соответствующие процедуры и какой аппарат для микротоковой терапии нужно выбрать.
Микротоковая терапия лица и шеи — комплексная процедура, в рамках которой за счет электрических разрядов обеспечивается воздействие на мышцы. Под таким воздействием они приходят в тонус за счет сокращения, и лицо становится подтянутым, молодым и свежим. Есть мнение, что клинические и домашние микротоки также обеспечивают лимфодренажный эффект, стимулируют обновление кожи на клеточном уровне и выработку коллагена.
Процедуры, которые выполняются с использованием аппарата для микротоковой терапии, для кожи совершенно безвредны, поскольку разряды электричества по своей силе минимальны и воздействуют только на определенные зоны. Такой подход не предусматривает инъекций и других манипуляций, способных вызвать аллергию или раздражение
Майя Парфенова, кандидат медицинских наук, считает микротоковую терапию базовым методом и отмечает, что любое терапевтическое воздействие на кожу можно начинать именно с нее.
«Микротоковая терапия оказывает воздействие на клеточном уровне, способствует нормализации процессов взаимодействия между клетками. Она повышает мышечный тонус и вместе с тем стабилизирует и нервную систему», — подчеркивает эксперт.
Сами по себе процедуры в рамках микротоковой терапии лица и шеи не доставляют абсолютно никакого дискомфорта и болевых ощущений. Максимум, что может ощущаться, — легкое покалывание. Принцип действия заключается в следующем: ток проходит между проводниками с отрицательными и положительными зарядами, и, как только оба соприкасаются с кожей, начинается воздействие на мышцы. Иными словами, воздействие оказывается не на кожу, а на то, что под ней.
Светлана Розинская, дерматолог-косметолог, отмечает, что процедуры с использованием микротоков и аппаратов для дома относятся скорее к физиотерапии. Метод, отмечает эксперт, основан на воздействии тока импульсного типа, который имеет минимальную амплитуду.
Перед тем, как приступить к процедуре с использованием микротокового аппарата, кожу необходимо подготовить — очистить ее, используя средство, в составе которого нет масел, поскольку оно сокращает показатели проводимости электричества. Далее на кожу лица потребуется нанести специальный состав в виде геля, чтобы ток оказывал воздействие исключительно на мышцы
Григорий Ибрагимов, косметолог и дерматовенеролог, считает, что терапия с использованием микротоков комбинируется с большей частью методов инвазивного типа, однако предупреждает, что в одно и то же время их проводить не следует.
«Гиалуроновую кислоту в виде инъекций имеет смысл вводить до того, как планируется пройти микротоковую терапию. Если последовательность будет другой, микротоки сведут на нет весь эффект от гиалуроновой кислоты, поскольку она начнет выводиться из кожи», — предупреждает эксперт.
Также Григорий Ибрагимов отмечает, что микротоки сами по себе обеспечивают подготовку кожи лица к более интенсивному воздействию, так что начинать уходовый комплекс стоит именно с такой терапии.
Достаточно полезной подготовительной процедурой перед использованием микротоков может стать биоревитализация. Кроме того, косметологи рекомендуют накануне процедуры употреблять большое количество жидкости.
Регулярное и правильное проведение процедур с использованием микротоковых аппаратов для лица и шеи обеспечивает стимуляцию мышц, за счет чего кожа становится более подтянутой и упругой. Микротоки могут обеспечивать эффект, сопоставимый с лимфодренажем, кожа начинает вырабатывать эластин и коллаген, благодаря чему она становится более красивой и упругой. Кроме того, регулярные процедуры с использованием микротоков способствуют увеличению количества клеток, заживлению трещин, ран и рубцов после акне.
Стандартный курс процедур с микротоками и с использованием соответствующих аппаратов составляет порядка десяти процедур, которые нужно делать с определенным интервалом — в три или в четыре дня. Рекомендованная периодичность прохождения таких курсов — один раз в шесть месяцев. Кроме того, чтобы обеспечить накопительный эффект, желательно проходить также поддерживающую процедуру — в среднем один раз в двадцать или в тридцать дней.
Процедуры с микротоками имеют ряд противопоказаний. От них следует отказаться будущим мамам, а также тем, кто страдает акне или угревой сыпью. Также микротоки противопоказаны людям, страдающим эпилепсией, и тем, у кого установлены кардиостимуляторы.
С осторожностью проходить процедуры с использованием микротоков следует людям, которые страдают заболеваниями сосудов и сердца, напоминает Светлана Розинская.
«При воздействии микротоков может нарушаться сердечный ритм, так что перед процедурами с использованием микротоков стоит проконсультироваться с лечащим врачом», — отмечает эксперт.
Не рекомендуется делать микротоки сразу после инъекций филлеров или ботокса — нужно подождать как минимум две или три недели.
Выбирая портативный аппарат для проведения микротоковых процедур в домашних условиях, стоит ориентироваться на размеры устройства и его мощность. Оптимальным вариантом может стать портативное оборудование, однако предназначенное для профессионального использования.
Что касается электрической частоты, то, по мнению Григория Ибрагимова, она должна быть высокой. В этом случае аппарат для микротоковых процедур обеспечит более заметный эффект.
В продаже аппараты для микротоковых процедур представлены достаточно широко, и сориентироваться в их многообразии бывает непросто. Составили рейтинг лучших аппаратов с микротоками на основе отзывов покупателей
Это аппарат для микротоковой терапии лица, который можно использовать для фонофореза, микромассажа и для проведения пилинга в домашних условиях. Оборудование подходит для обработки участка декольте, кожи лица. Он может использоваться для ухода за смешанной, жирной кожей с расширенными порами. Аппарат эффективно устраняет рубцы, оставшиеся после акне, убирает черные точки, а также борется с пигментацией и отеками.
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Микротоковый массажер, который можно использовать для ухода за кожей лица. Преимущество оборудования — его универсальность: модель подходит для любого типа кожи. При помощи массажера можно в домашних условиях выполнять сразу несколько процедур — микротоки, вибрацию, лифтинг, светотерапию и ионизацию. Благодаря использованию массажера можно добиться разглаживания и устранения морщин, избавиться от отеков, а также сократить поры и практически полностью устранить пигментные пятна.
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Микротоковый массажер, который можно использовать для ультразвуковой и глубокой чистки лица в домашних условиях. Он подойдет для ухода за сухой, комбинированной, жирной кожей, его применение обеспечивает быстрый и заметный результат. При помощи микротокового массажера можно выполнять такие процедуры, как массаж, пилинг, лифтинг и другие. Результатом станет повышение тонуса и упругости кожи, устранение мелких морщин и пигментных пятен, отеков, следов после акне.
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Этот аппарат для микротоковых процедур по уходу за кожей подойдет для регулярного использования в домашних условиях. Он может стать полноценной альтернативой процедурам, применяемым в рамках аппаратной косметологии. Модель работает в пяти разных режимах, в частности его можно использовать для лифтинга, ухода за кожей, лимфодренажа. Применение аппарата позволит избавиться от отеков, мелких морщин, а процедуры будут особенно эффективными за счет чередования охлаждающего и теплового воздействия.
Карина:
«Я не верила, что дома с массажером можно ухаживать за кожей так же, как и в кабинете косметолога. Теперь верю и убеждаюсь на своем примере. Микротоки очень эффективны, всем советую».
Вера:
«Хочу предупредить, что не всем подходит. Я обожгла кожу, появились угри, шелушение. Но дело, наверное, не в аппарате, а в индивидуальной непереносимости, так что лучше посоветоваться с косметологом перед его покупкой».
Александра:
«Очень необычные и приятные ощущения от процедур! Я только начала, об эффекте пока говорить рано, но сами процедуры исключительно приятны. Продолжаю наблюдать, читать отзывы и ждать обещанного результата!»
Эффективный ультразвуковой массажер для микротоковых процедур можно использовать для комплексного очищения кожи, для ухода за ней. Особенно удачным вариантом применения этого аппарата станет уход за чувствительной, сухой и жирной кожей. Процедуры будут эффективны в борьбе с мимическими морщинами, рубцами после акне, отеками, с шелушением кожи и с интенсивной работой сальных желез.
Наталья:
«Аппарат подойдет тем, у кого морщины пока еще не слишком глубокие — так называемые мимические, из-за сухости. Кожа очищается и увлажняется, а после микротоков становится упругой, так что морщины уходят одна за другой».
Мария:
«Лечусь от постакне в клинике, попутно дома делаю массаж этим аппаратом с микротоками, как посоветовала косметолог. Результат есть, эффект заметен».
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«Зимой микротоки с этим аппаратом стали настоящим спасением, потому что кожа от сухости буквально увяла, сильно ухудшилась. Но все удалось исправить, поэтому советую с уверенностью этот микротоковый аппарат».
Этот скребок для микротокового массажа и массажа гуаша позволит проводить косметологические процедуры в домашних условиях, избавляясь от мимических морщин, различных дефектов. Аппарат эффективен в том, что касается моделирования лица, избавления от отеков. Процедуры с его применением помогут избавиться от постакне, различных воспалений, восстановить цвет лица, убрать дряблость и сальный блеск.
Инна:
«Я уже давно делаю массаж гуаша, было интересно попробовать его с этим аппаратом. Результат превзошел ожидания, но могу сказать, что это комплексный эффект, то есть и обычный гуаша бросать не надо».
Олеся:
«Для любителей гуаша подойдет идеально, работает по тому же принципу, только с меньшими усилиями и результат появляется быстрее. Аппарат стоит недешево, может, потому что есть и другие функции, если честно, ими я не пользуюсь».
Дарья:
«Наверное, лучший скребок, а точнее — больше, чем просто скребок. Можно делать и гуаша, и другие процедуры, например очищать лицо, убирать различные рубцы, вмятины после прыщей».
Микротоковый массажер будет эффективен в борьбе с первыми признаками увядания кожи шеи и лица. Воздействие на кожу обеспечивается за счет нескольких электродов, а интенсивность можно регулировать. Применение массажера в рамках домашних уходовых процедур способствует улучшению цвета лица, избавлению от отеков, сокращению морщин, уменьшению их глубины и количества, а также стимуляции обменных процессов.
Нина:
«Лично мне многовато функций, я бы для своих процедур купила вариант подешевле, просто этот подарили. Пользуюсь, всем довольна, сам микротоковый аппарат удобный и легкий».
Светлана:
«Прохожу третий по счету курс с этим микротоковым аппаратом, подруги не верят, что все это только домашние процедуры, — убеждены, что это делает косметолог за большой прайс. Наверное, это лучше всего характеризует аппарат и его эффективность».
Оксана:
«Я с этим аппаратом делаю массаж лица и шеи, и там, и там результат виден, кожа стала упругой, красивой и плотной. Давно не видела ее в таком состоянии».
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