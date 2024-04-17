Микротоки: какой от них эффект и рейтинг лучших аппаратов для дома по отзывам

Сами по себе процедуры в рамках микротоковой терапии лица и шеи не доставляют абсолютно никакого дискомфорта и болевых ощущений. Максимум, что может ощущаться, — легкое покалывание. Принцип действия заключается в следующем: ток проходит между проводниками с отрицательными и положительными зарядами, и, как только оба соприкасаются с кожей, начинается воздействие на мышцы. Иными словами, воздействие оказывается не на кожу, а на то, что под ней.