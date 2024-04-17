Лучшие средства для укладки волос — подборка от профессионального стилиста

Обладает сверхсильной фиксацией, что позволяет сохранить укладку даже в плохую погоду. В то же время лак не «бетонирует» прическу, пряди остаются живыми и подвижными. Лучше всего подходит для создания объемных вечерних причесок и для финишинга.