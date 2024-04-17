Лучшие средства для укладки волос — подборка от профессионального стилиста

Posted 17 апреля, 07:37
Published 17 апреля, 07:37
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Все средства для укладки волос можно разделить на несколько групп: по действию и эффекту, по форме выпуска и степени фиксации.
Сначала определитесь, какого эффекта вы хотите достичь: лучшего объема — для редких и тонких волос, блеска — для поврежденных и тусклых локонов, гладкости — для вьющихся и непослушных прядей, фиксации — для подчеркивания кучерявых локонов, текстурирующих — фиксирующих отдельные пряди.
После этого можно смело выбирать средство для укладки по форме выпуска. Их большое разнообразие, но самыми основными и лучшими считаются:
Укладку можно условно разделить на три этапа: престайлинг, стайлинг, финишинг. На каждом из них применяются определенные средства.
На этом этапе используются уходовые средства, которые подготавливают волосы к укладке. Цель манипуляций — максимально облегчить укладку, сделать волосы послушными, чтобы прическа держалась как можно дольше. Кроме того, престайлинг обеспечивает дополнительный уход за локонами, обеспечивая термозащиту.
К таким средствам относятся кремы, спреи, несмываемые сыворотки, кондиционеры.
Основная задача на этом этапе — придание локонам нужной формы и фиксация получившейся укладки. Помимо этого, средства стайлинга обеспечивают и уход: защищают локоны от механических повреждений и высоких температур. Они обладают легкой либо средней степенью фиксации, делают пряди более послушными, обеспечивает блеск, объем, устраняют пушение.
К таким продуктам относятся спреи, гели, муссы, пасты, пенки, выпрямляющие лосьоны.
Это завершающая стадия укладки, при которой результат прически надежно фиксируется. Ее цель — убрать посеченные кончики и пушистость, облегчить расчесывание, придать волосам блеск и густоту, увеличить объем.
На данном этапе применяют лаки, спреи, гели, масла, пудру.
Найти универсальное средство для укладки, которое бы подходило абсолютно каждому, вряд ли получится. Всё зависит от текстуры и типа волос, их состояния, от сложности прически или укладки и от желаемого конечного результата.
Возможно, вам понадобится только одно средство для фиксации, а может быть, придется использовать целый арсенал, чтобы защитить волосы и надолго сохранить результат. Но стилисты советуют не злоупотреблять косметическими средствами.
Обладает сверхсильной фиксацией, что позволяет сохранить укладку даже в плохую погоду. В то же время лак не «бетонирует» прическу, пряди остаются живыми и подвижными. Лучше всего подходит для создания объемных вечерних причесок и для финишинга.
Пользователи отмечают, что средство обладает приятным ненавязчивым запахом, не оставляет налета на локонах, легко удаляется с помощью обычной расчески.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Экстрасильная фиксация
|
Тип волос
|
Для всех типов
|
Плюсы
|
Не утяжеляет и не склеивает укладку
|
Минусы
|
Тонким прядям требуется большее количество лака
Средство используется для финишинга, помогает создать дополнительный объем у корней, обеспечивает фиксацию при текстурировании и создании начесов. У пудры средний уровень фиксации, поэтому ее можно использовать для тонких волос.
Стилисты советуют наносить средство небольшим слоем — сначала на ладони, а затем распределяя по локонам. Только в этом случаев вам удастся достичь лучшего эффекта, а не сделать пряди визуально грязными.
Пользователи отмечают, что в отличие от других пудр для волос средство не липнет и хорошо удаляется при расчесывании.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Прикорневой объем, фиксация среднего уровня
|
Тип волос
|
Для всех типов
|
Плюсы
|
Создает отличный объем у корней на коротких и длинных прядях
|
Минусы
|
Держит фиксацию 4 — 6 часов
Быстрый способ создать стильную укладку на непослушных вьющихся локонах — применить стайлинг-гель. Его нужно наносить на влажные пряди, просто формируя руками нужную прическу. Средство создает на локонах легкий каст, который хорошо разбивается руками, формируя необходимую укладку.
В состав средства входят натуральные компоненты, которые предотвращают сухость волос, сохраняют их упругость, защищают от повреждений.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Фиксация среднего уровня для волнистых и кудрявых волос
|
Тип волос
|
Для непослушных локонов
|
Плюсы
|
Хорошо фиксирует кудри, удобный в укладке, не склеивается
|
Минусы
|
Немного подсушивает кожу
Отлично справляется с пушистостью, придает прическе форму и текстуру. Идеальное стайлинг-средство для укладки коротких причесок, выделения отдельных прядей. Матовый эффект обеспечивает пчелиный воск.
Пользователи отмечают, что при нанесении воска нет ощущения грязных волос: на сухие локоны лучше использовать через день, на жирные и нормальные — можно ежедневно. Средство подходит для укладки непослушных, пушистых, волнистых локонов.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Сильная фиксация, стильный матовый эффект
|
Тип волос
|
Для всех типов
|
Плюсы
|
Не оставляет жирности на локонах, имеет приятный матовый оттенок. Экономно используется — хватает надолго
|
Минусы
|
Фиксации хватает в среднем на 4 — 5 часов
Крепко фиксирует пряди, обеспечивает им плотность. Это позволяет без усилий придать прическе нужную форму. Используется для лучшей фиксации стильных мужских причесок, бороды, вертикальных и олдскульных укладок.
Средство легко использовать в домашних условиях, оно придает стойкий объем и хорошо смывается с волос. Из дополнительных преимуществ — легкий блеск и увлажнение прядей.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Сильная фиксация, объем, придание блеска
|
Тип волос
|
Для всех типов
|
Плюсы
|
Держит форму до 12 часов
|
Минусы
|
Аромат резкий, на любителя
Средство для престайлинга отлично подготавливает волосы к укладке. Идеально для обесцвеченных, тонких, пористых локонов. Не утяжеляет пряди, не делает из них «сосульки», но только при нанесении небольшого количества крема.
Крем имеет эффект запоминания, поэтому прическа длительное время не теряет форму. Обеспечивает мягкий уход и термозащиту локонам.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Термозащита, фиксация, питание
|
Тип волос
|
Для всех типов
|
Плюсы
|
Стойкая термозащита, создает идеальную укладку
|
Минусы
|
Высокая цена, небольшой объем
Профессиональное стайлинговое средство с эффектом сильной фиксации и мягким воздействием на локоны. Позволяет длительное время поддерживать укладку и объем, не склеивает и не сушит пряди.
Обеспечивает термозащиту: от воздействия феном, от солнечных лучей, от перепадов температур. Хорошо держит укладку кудрявых волос, не спутывая локоны. Из достоинств — приятный запах и умеренная стоимость.
Основные характеристики:
|
Назначение
|
Сильная фиксация
|
Тип волос
|
Тонкие, кудрявые
|
Плюсы
|
Не утяжеляет пряди, сохраняет прическу весь день
|
Минусы
|
Есть проблема с дозатором — слишком много мусса выделяется при нажатии
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