Как выбрать женский купальник, который подойдет по типу фигуры именно вам

Так что, лучше всего будет выбрать купальник именно по размеру. Кроме того, на нем не должно быть тонких перемычек, шнуровки и других элементов, которые бы врезались в кожу и создавали выпирающие складки. Если купальник раздельный, то плавки следует выбрать плотные и с высокой посадкой — они хорошо скроют живот, а высокая пройма и боковые вырезы слитного купальника сделают пропорции гармоничнее.