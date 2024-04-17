Как выбрать женский купальник, который подойдет по типу фигуры именно вам

Posted 17 апреля, 10:09
Published 17 апреля, 10:09
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Из этой статьи вы узнаете, как выбрать купальник, который будет хорошо смотреться именно на вас.
Нередко представительницы прекрасного пола стесняются своих объемов ниже талии и стараются замаскировать их. Для этой цели они стремятся выбрать купальник с пляжными шортами, юбочками или воланами. Однако это не очень хорошая идея, так как все перечисленное, напротив, визуально делает и без того объемные части тела еще больше и акцентирует на них внимание окружающих.
Стилисты же советуют в таких случаях выбрать бикини с трусами-плавками на уровне талии: эта модель купальника поможет зрительно сделать ноги более длинными, а бедра — поуже. А если вы хотите максимально скрыть объемную заднюю часть тела, следует выбрать плавки с вырезом на ягодицах, и чем он будет больше, тем лучше.
Если же у вас узкие бедра и ягодицы, то здесь как раз и пригодятся пляжные шорты, которые помогут визуально придать бедрам дополнительный объем, а ягодицы округлить. Кроме того, для этой цели можно выбрать купальник с воланами, драпировкой и шнуровкой в нижней части. Зрительно увеличить бедра и ягодицы помогут также плавки с принтом и горизонтальными складочками.
Если вы хотите скрыть выступающий живот, то лучшим выходом будет выбрать слитный купальник с контрастирующими вставками по бокам или раздельный с высокими плавками. Кроме того, хорошо подойдет для маскировки живота драпировка на этой части тела, которая одинаково хорошо справится со своей задачей как на полных, так и на более стройных женщинах.
Кроме того, визуально спрятать объемный живот поможет купальник с юбочкой или блузка-купальник — когда к верхней части купальника пришита деталь, напоминающая свободную блузку. Такая модель хорошо скрывает даже очень большой живот и свисающие бока.
И наконец, женщины, стесняющиеся выступающего живота, могут выбрать купальник с узлом, расположенным в районе проблемной зоны. Этот элемент декора скроет живот, но вот бока при этом спрятать не получится, так что такой вариант подойдет лишь тем, у кого нет лишнего веса.
Представительницам прекрасного пола с широкими плечами хорошо подойдет купальник с лифом, имеющим глубокий вырез и широкие бретельки, которые завязываются сзади на шее. Такая конструкция купальника визуально уменьшит плечи, чего вряд ли удастся добиться в случае с узкими лямками лифа.
Нижнюю же часть купальника в этом случае стоит выбрать такую, чтобы она зрительно расширяла бедра — это могут быть, например, шорты, плавки с юбочкой, рюшами и др.
Чтобы акцентировать внимание окружающих на талии и сделать ее визуально стройнее, не стоит пытаться искусственно выделить ее — например, с помощью пояска или любым другим способом, так как это только подчеркнет ее отсутствие. Лучше всего будет выбрать раздельный или слитный купальник, где акцентируются одновременно и верх, и низ.
В частности, хорошо подойдут модели купальников с воланами и драпировками, разрезами по бокам или монокини с высокой проймой трусиков.
Если у вас короткие ноги, и вы бы хотели максимально скрыть этот недостаток фигуры, вам следует выбрать такую модель купальника, чтобы ее низ был с высокой посадкой и высокой проймой. Все остальные варианты приведут к прямо противоположному эффекту.
Небольшой бюст можно визуально увеличить с помощью лифа с эффектом пуш-ап — соответственно, стоит присмотреться именно к таким купальникам. Кроме того, можно выбрать купальник, лиф которого красиво и объемно задрапирован, имеет шнуровку или украшен вышивкой.
Однако с пуш-апом не стоит перебарщивать, так как толстая прослойка из поролона будет долго оставаться влажной после купания и может доставить сильный дискомфорт.
Женщинам с большой грудью стоит отказаться от чашечек лифа в форме маленьких треугольничков, а также от тонких лямок, так как все это акцентирует внимание на проблемной зоне. Лучше будет выбрать классику с плотной чашкой и косточками, которые хорошо поддерживали бы грудь и при этом поддавались регулировке.
Кроме того, обладательницам объемного бюста прекрасно подойдут модели купальников с цельнокроенными бретельками.
Представительницам прекрасного пола с лишним весом сложнее всего выбрать купальник, но и здесь не стоит отчаиваться. Главное, не покупать эту вещь на размер меньше, поскольку в этом случае на теле образуются некрасивые перетяжки и выпуклости.
Так что, лучше всего будет выбрать купальник именно по размеру. Кроме того, на нем не должно быть тонких перемычек, шнуровки и других элементов, которые бы врезались в кожу и создавали выпирающие складки. Если купальник раздельный, то плавки следует выбрать плотные и с высокой посадкой — они хорошо скроют живот, а высокая пройма и боковые вырезы слитного купальника сделают пропорции гармоничнее.
И наконец, женщинам с объемными формами тела хорошо подойдут слитные купальники из темной ткани и с вертикальными вставками по бокам — они помогут зрительно сформировать талию.
Те же, кто не стесняется своих пышных форм, могут выбрать раздельный купальник с высокими плавками и лифом, имеющим косточки и обеспечивающих хорошую поддержку для большой груди.
Зрительно скорректировать фигуру помогут цвет, принт и декор купальника, которыми можно усилить акцент на той или иной части тела. В частности, увеличивают объемы цвета светлых тонов, горизонтально расположенные полосы, блестки, крупный принт и декор, а уменьшают — темные цвета, вертикальные полосы, а также однотонный и матовый материал купальника.
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