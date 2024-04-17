Как быстро убрать отеки и темные круги под глазами — топ-5 волшебных патчей

Posted 17 апреля, 08:58
Published 17 апреля, 08:58
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Рассказываем, какие патчи от отеков и темных кругов стоит использовать и как их выбрать.
Темные круги под глазами, отеки — проблемы, которые могут быть вызваны различными причинами. Как убрать отеки под глазами? Чаще всего, это временный дефект, и в этом случае для его устранения потребуются исключительно патчи. Однако иногда приходится прибегать и к другим методам.
Если отеки появляются периодически, то причина, скорее всего, кроется в обилии лимфатической жидкости. Такие круги под глазами исчезают спустя сутки, а иногда и быстрее, если, к примеру, использовать специальные косметические патчи. Иногда мешки возникают в результате проблем с почками, а также при наличии заболеваний инфекционного типа, и здесь без помощи медиков не обойтись.
Появление под глазами темных кругов, образование отеков может быть обусловлено обилием в рационе продуктов с большим количеством соли, различных приправ, особенно если их употреблять во второй половине дня или поздним вечером. Объясняется это просто — соль имеет свойство задерживать жидкость. Аналогичным свойством, к слову, обладает и сахар. Часто отеки и круги под глазами формируются из-за обильного употребления жидкости перед отходом ко сну.
Распространенная причина образования под глазами отеков и темных кругов — дефицит ночного отдыха. Исправить такую проблему будет просто: достаточно нормализовать режим отдыха, чтобы циркуляция лимфы и крови на участках возле глаз пришла в норму. Важно постараться не спать на животе, в том числе, лицом вниз — это может вызвать застойные процессы в капиллярах, и, как следствие, появление отеков под глазами, с которыми будет трудно справиться даже при помощи патчей.
Часто круги и отеки под глазами образуются из-за дефицита активности. Физическая нагрузка выводит из организма лишнюю жидкость, а если такой нагрузки нет, то, соответственно, жидкость застаивается. Свою роль играют и вредные привычки, а также чрезмерное увлечение гаджетами.
Часто отеки появляются как следствие погрешностей в уходе за кожей. К примеру, если специальные кремы и сыворотки для кожи век наносить непосредственно перед отходом ко сну, вероятно появление отеков. Также средства нужно наносить не на веко, а на участок возле него.
Если причинами образования под глазами мешков и отеков являются изменившийся режим дня, погрешности в питании или ошибки в использовании уходовой косметики, исправить это можно легко — при помощи специальных средств или легкого массажа, который сделает отток лимфы более интенсивным, равно как и кровообращение.
Универсальное средство, при помощи которого от отеков можно избавиться буквально за считаные минуты, — это патчи.
Косметологи советуют планировать процедуры с использованием патчей от отеков и темных кругов под глазами на утренние часы, отмечая, что в этом случае они становятся особенно эффективными. Если же патчи используются ночью или перед отходом ко сну, то с утра они могут вызвать отеки.
Для того, чтобы использование патчей от кругов под глазами и от отеков было более эффективным, соответствующие процедуры рекомендуется делать регулярно или как минимум курсом. Хранить патчи можно где угодно, необязательно в холодильнике.
К слову, патчи подходят для ухода не только за кожей век. Их можно эффективно использовать для ухода за теми участками лица, на которых образуются складки, например, за кожей лба или около носа. Важно не передерживать патчи на коже, превышая тот период времени, который обозначен в инструкции. Дело в том, что высохшие патчи обеспечивают прямо противоположный эффект, забирая из кожи влагу.
В продаже сегодня можно найти патчи от отеков и от кругов под глазами, представленные в широким ассортименте. У некоторых марок есть соответствующие средства на текстильной основе — они представляют собой небольшие тканевые куски с пропиткой на базе сыворотки. Принцип действия у патчей такой же, как и у обычного крема для глаз, с той разницей, что питание обеспечивается в течение более длительного времени. Именно поэтому патчи считаются более эффективными, чем кремы.
Широкое распространение получили гидрогелевые патчи для глаз. Такие средства способны удерживать влагу в большом количестве, питая кожу жидкостью, витаминами и необходимыми веществами. По сравнению с тканевыми патчами гидрогелевые аналоги считаются более эффективными и обеспечивающими более заметный и быстрый результат. Важный плюс гидрогелевых средств заключается в том, что они прилегают к коже максимально плотно, за счет чего обеспечивается подобие парникового эффекта.
Чтобы выбрать патчи с учетом проблемы, которую нужно решить, необходимо ориентироваться на их состав. К примеру, если необходимо избавиться от темных кругов под глазами, подойдут патчи с натуральными кислотами и экстрактами. Для увлажнения кожи вокруг глаз и для борьбы с мимическими морщинами подойдут средства с пропиткой на основе пептидов, гиалуроновой кислоты, витаминов и коллагена.
Эффективное средство от отеков под глазами — патчи с ацетилом, кофеином. В этом случае средства с эффектом увлажнения лучше не использовать, поскольку они могут спровоцировать более серьезные отеки.
Также среди ингредиентов пропитки патчей могут присутствовать аргановое, кокосовое масла, масло ши, кунжутное. Перечисленные компоненты обеспечивают антисептический эффект и обладают способностью разглаживать мелкие мимические морщины. Можно использовать патчи от отеков и темных кругов, в составе которых есть муцин улитки. Это вещество обеспечивает коже защиту от фотостарения.
В ассортименте магазинов косметики можно найти множество патчей от кругов под глазами и от отеков. Мы составили рейтинг, в который включили пять наиболее эффективных и доступных по цене средств.
Эффективные и недорогие патчи от кругов под глазами. В их составе присутствует натуральный экстракт зеленого чая, который тонизирует кожу, делает ее более упругой и помогает избавиться от отеков и от темных кругов под глазами.
Если патчи используются против отеков, их следует размещать чуть ниже уровня века, располагая наиболее узкой стороной ближе к внутреннему уголку. Если же необходимо убрать темные круги, то патч следует располагать к внутреннему уголку глаз более широкой стороной. Держать патчи на коже следует в течение десяти минут, а снимать их нужно до того, как они успеют высохнуть.
Гидрогелевые патчи от кругов и отеков под глазами, в составе которых есть коллаген. Это средство обеспечивает универсальный эффект. Также в их составе есть муцин улитки — он обладает способностью проникать в кожу достаточно глубоко, разглаживая небольшие мимические морщины и обеспечивая увлажняющий эффект. Белок в составе пропитки патчей от отеков под глазами стимулирует выработку коллагена и запускает процесс регенерации.
Золотые патчи от отеков вокруг глаз, выполненные на основе гидрогеля. Средство эффективно убирает мелкие морщины, разглаживает кожу, а также быстро осветляет круги и устраняет отеки. Кроме того, за счет особого состава пропитки патчи обеспечивают питание и увлажнение кожи.
В составе патчей от кругов под глазами — коллаген гидролизованного типа, экстракты ромашки, кофеин, гиалуроновая кислота. В комплексе такой состав оказывает на кожу успокаивающее воздействие, делает ее более эластичной. Кроме того, патчи осветляют кожу, делая ее визуально более ровной и равномерной по цвету.
Эти патчи от отеков под глазами тонизируют, увлажняют кожу. Они эффективно устраняют отеки, убирают мешки под глазами. В составе пропитки патчей присутствуют натуральные экстракты, пептиды, которые оказывают успокаивающее действие и повышают эластичность кожи.
Эти патчи необходимо наносить на предварительно очищенную кожу под глазами и оставлять максимум на 20 минут. Если на коже осталась пропитка, ее можно легкими массажными движениями растереть, а затем нанести специальный увлажняющий крем.
Гидрогелевые патчи от кругов под глазами обеспечивают комплексное воздействие на кожу вокруг глаз. Они придают ей легкое сияние, увлажняют и даже подтягивают, возвращая утраченную эластичность.
В качестве пропитки патчей используется специальная сыворотка, благодаря чему средство можно использовать для очищения и подготовки кожи к нанесению декоративной косметики. Патчи возвращают ей тонус, ускоряют процессы микроциркуляции. Средство универсально, его можно использовать для ухода за кожей любого типа.
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