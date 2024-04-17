Как быстро убрать отеки и темные круги под глазами — топ-5 волшебных патчей

В продаже сегодня можно найти патчи от отеков и от кругов под глазами, представленные в широким ассортименте. У некоторых марок есть соответствующие средства на текстильной основе — они представляют собой небольшие тканевые куски с пропиткой на базе сыворотки. Принцип действия у патчей такой же, как и у обычного крема для глаз, с той разницей, что питание обеспечивается в течение более длительного времени. Именно поэтому патчи считаются более эффективными, чем кремы.