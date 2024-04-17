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Posted 17 апреля, 19:52

Published 17 апреля, 19:52

Modified 9 сентября, 21:58

Updated 9 сентября, 21:58

Иосиф Пригожин рассказал про одержимость Валерии диетами и нутрициологией

17 апреля 2024, 19:52
Певица Валерия много лет фанатично ухаживает за своей внешностью, соблюдая все правила здорового образа жизни. Однако в последнее время она особенно увлеклась нутрициологией, что всерьез беспокоит мужа звезды Иосифа Пригожина.

Как сообщает peopletalk.ru, недавно продюсер в эфире федерального канала рассказал, как сильно Валерия стремится похудеть. Певица постоянно общается со своим врачом и всегда отсылает ему фотографии каждого приема пищи.

Такой привычке артистка не изменяет даже в гостях. Пригожин пожаловался, что даже в хорошей компании, где друзья стараются на время не пользоваться телефонами, Валерия постоянно отправляет фото трапезы своему нутрициологу, вместо того чтобы спокойно общаться в компании.

Однако сам Пригожин получает определенную пользу от такой зацикленности жены на правильном питании. Продюсер признался, что именно Валерия помогает ему нормализовать свой рацион, в противном случае он ел бы все подряд.

#Знаменитости
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