Иосиф Пригожин рассказал про одержимость Валерии диетами и нутрициологией

Такой привычке артистка не изменяет даже в гостях. Пригожин пожаловался, что даже в хорошей компании, где друзья стараются на время не пользоваться телефонами, Валерия постоянно отправляет фото трапезы своему нутрициологу, вместо того чтобы спокойно общаться в компании.