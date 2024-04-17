Иосиф Пригожин рассказал про одержимость Валерии диетами и нутрициологией

Posted 17 апреля, 19:52
Published 17 апреля, 19:52
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Как сообщает peopletalk.ru, недавно продюсер в эфире федерального канала рассказал, как сильно Валерия стремится похудеть. Певица постоянно общается со своим врачом и всегда отсылает ему фотографии каждого приема пищи.
Такой привычке артистка не изменяет даже в гостях. Пригожин пожаловался, что даже в хорошей компании, где друзья стараются на время не пользоваться телефонами, Валерия постоянно отправляет фото трапезы своему нутрициологу, вместо того чтобы спокойно общаться в компании.
Однако сам Пригожин получает определенную пользу от такой зацикленности жены на правильном питании. Продюсер признался, что именно Валерия помогает ему нормализовать свой рацион, в противном случае он ел бы все подряд.
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