«Гений, миллиардер, плейбой и просто Павел» — реакция на интервью Дурова Карлсону

Posted 17 апреля, 16:58
Published 17 апреля, 16:58
Modified 9 сентября, 21:57
Updated 9 сентября, 21:57
В России некоторые моменты интервью вызвали весьма бурную реакцию. Например, высказывание Павла о том, что он не тратит деньги на роскошь.
Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале целый пост по этому поводу:
«Я вот люблю Дурова во всем, кроме этого посыла про „нет ни яхт, ни недвижимости“.
Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий».
Российские политики тоже не остались в стороне. В частности, комментарий по поводу интервью Дурова дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
«Мы неоднократно высказывали пожелание к руководителям Telegram, в том числе к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать меры, чтобы Telegram не превращался в инструмент в руках террористов».
Пресс-секретарь президента отметил, что еще не успел ознакомиться с беседой Карлсона и Дурова полностью.
В США публикация интервью стала неожиданностью, поэтому официальные лица и знаменитости не спешат давать комментарии по этому поводу. Тем более что отношения у американского государства и создателя «Телеграм» весьма натянутые.
Американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли рассказал изданию «Абзац» следующее:
«Мы абсолютно не знали, что будет такое интервью, это для нас большой сюрприз, приятный. Как известно, американская власть много лет сильно наезжает на Павла Дурова и его мессенджер „Телеграм“, а он успешно сопротивляется. Очень интересно прояснить эту ситуацию».
Зрители YouTube-канала Такера Карлсона оставили более 10 тысяч комментариев под видео с интервью Павла Дурова. Русскоязычные комментаторы оставляли преимущественно шутливые отзывы. Предсказуемо много лайков набрал коммент с призывом: «Паша, верни стену!»
Другие пошли дальше и поиронизировали на тему любви Павла демонстрировать свой спортивный торс:
«Я восхищаюсь Павлом! Сколько нужно иметь самообладания, чтобы на протяжении 58:48 не снимать футболку!»
Некоторые пользователи оценивали положительно и интервью, и главным образом самого Дурова:
«Человек, который сделал себя во всех смыслах».
Англоязычные зрители канала восхищались как самим Дуровым, так и его интервьюером:
«Удивительные люди вы оба! Спасибо Павлу за лучший мессенджер И спасибо Такеру за всегда интересные и уважительные интервью».
Конечно, не обошлось без отсылок к «Железному человеку»:
«Большой парень в футболке. А снять, кто ты без нее?»
«Гений, миллиардер, плейбой и просто Павел».
Это, пожалуй, самая меткая характеристика Дурова от комментаторов видеохостинга.
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