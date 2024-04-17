«Гений, миллиардер, плейбой и просто Павел» — реакция на интервью Дурова Карлсону

Реакция известных личностей Реакция зрителей YouTube

Нашумевшее интервью создателя «ВКонтакте» и «Телеграм» Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону вызвало большой ажиотаж по всему миру. Как отреагировали на него знаменитости и какие комментарии под видео оставили пользователи YouTube? Собрали для вас самые горячие отзывы.