Фанаты Леры Кудрявцевой оценили ее моложавую внешность на фоне 34-летнего сына

Posted 17 апреля, 13:26
Published 17 апреля, 13:26
Modified 9 сентября, 21:57
Updated 9 сентября, 21:57
Как сообщает peopletalk.ru, поклонники Кудрявцевой под этим постом написали множество комплиментов, уверяя звезду, что на фото их пара смотрится не как мать с сыном, а как брат с сестрой, а все благодаря тому, что Лера по-прежнему не теряет молодости и привлекательности.
Лера Кудрявцева и Сергей Ленюк отправились в загс в 1990 году, и в этом же году у них появился Жан. В официальных отношениях супруги состояли всего два года. В 2013 году телеведущая вновь решилась создать семью. Ее мужем стал хоккеист Игорь Макаров. Примечательно, что спортсмен младше Кудрявцевой на 16 лет. Через пять лет после свадьбы Лера и Игорь стали родителями дочери Марии. А в 2024 году Кудрявцева сделала заявление, что их 10-летний союз распался.
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