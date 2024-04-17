Фанаты Леры Кудрявцевой оценили ее моложавую внешность на фоне 34-летнего сына

Лера Кудрявцева и Сергей Ленюк отправились в загс в 1990 году, и в этом же году у них появился Жан. В официальных отношениях супруги состояли всего два года. В 2013 году телеведущая вновь решилась создать семью. Ее мужем стал хоккеист Игорь Макаров. Примечательно, что спортсмен младше Кудрявцевой на 16 лет. Через пять лет после свадьбы Лера и Игорь стали родителями дочери Марии. А в 2024 году Кудрявцева сделала заявление, что их 10-летний союз распался.