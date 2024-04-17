Чем отмыть белую подошву обуви в домашних условиях

Паста может отбеливать не только зубы, но и даже кроссовки. Для этой цели лучше всего подойдут средства с отбеливающим эффектом. Следует нанести содержимое тюбика на подошву, оставить на время воздействия и хорошенько протереть влажной тряпкой. Результат не заставит себя ждать — кроссовки станут на порядок белее! Однако, этот способ не подойдет для тканевых кед.