Чем отмыть белую подошву обуви в домашних условиях

Posted 17 апреля, 14:00
Published 17 апреля, 14:00
Modified 9 сентября, 21:56
Updated 9 сентября, 21:56
С приходом весеннего тепла многие переобулись в любимые кеды с белой подошвой. Но так как обувь постоянно соприкасается с пылью и грязью, кроссовки быстрее приходят в негодный вид и теряют свою белизну.
Стоит сразу сказать, что не всю обувь можно отбелить. Если материал изначально стал быстрее желтеть и впитывать в себя все пятна, вернуть белоснежный цвет будет труднее. Однако, есть универсальные способы как это сделать при помощи домашних средств.
Насыпьте в чашку 3 столовые ложки пищевой соды и налейте 1 столовую ложку 9% уксуса. После того как содержимое перестало шипеть, губкой или щеткой нужно нанести состав на подошву и оставить на 15-20 минут. После выдержанного времени хорошенько еще раз почистить щеткой и смыть водой.
Паста может отбеливать не только зубы, но и даже кроссовки. Для этой цели лучше всего подойдут средства с отбеливающим эффектом. Следует нанести содержимое тюбика на подошву, оставить на время воздействия и хорошенько протереть влажной тряпкой. Результат не заставит себя ждать — кроссовки станут на порядок белее! Однако, этот способ не подойдет для тканевых кед.
Домохозяйки часто используют кислородный отбеливатель для стирки белых вещей. Это средство прекрасно подходит и для белых кроссовок. Главное при чистке надеть защитные перчатки, чтобы высокая концентрация ПАВ и отбеливателей, входящих в состав порошка, не повредила кожу рук.
Да-да! Вы не ослышались! Смочив ватный диск мицеллярной водой можно не только смыть с лица косметику, но и даже пятна с белой подошвы обуви. Секрет в том, что косметическое средство состоит из ПАВ и притягивает к себе грязь.
Так как белые шнурки обуви состоят из ткани, то часто пачкаются. Для придания им первоначальной свежести стоит сначала простирать их с мылом, а потом положить в емкость с водой, куда добавлен одни колпачок обычной белизны. Такая ванночка вернет чистоту и свежесть вашим шнуркам.
Если у вас есть время и дополнительная пара обуви, то белые кеды можно постирать в стиральной машине. Это не только придаст обуви чистоту, но и избавит от неприятных запахов.
При использовании машинки-автомат необходимо:
Нанесение водоотталкивающего спрея может защитить белую обувь от пятен и воды, продлевая на долго ее чистый внешний вид.
На маркетплейсах продается специальная водоэмульсионная краска для обуви, которой можно закрасить подошву. Этот способ пригодится для той пары кед, которая давно потеряла первоначальную белизну и сильно пожелтела.
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