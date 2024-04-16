Топ-7 игрушек для кошек по отзывам кошатников

Модель, с которой понравится играть и кошкам, и собакам. Вращающийся хвостик из безопасного пищевого силикона надолго займет внимание кота, так что у него не останется сил на ночные игры. Котята смогут не только вдоволь наиграться с искусственным хвостом, но и развить свои охотничьи способности: реакцию, координацию движений, баланс тела. Аккумулятора хватает на 2 часа, за это время животное успеет наиграться и потратить достаточно энергии. Изделие быстро заряжается от USB-кабеля, поэтому, когда четвероногий непоседа выспится, любимая игрушка уже будет готова к новой «погоне».