Топ-10 лучших средств для роста волос, по мнению трихолога

Posted 16 апреля, 08:22
Published 16 апреля, 08:22
Modified 9 сентября, 21:51
Updated 9 сентября, 21:51
Решать проблему надо комплексно, в том числе и при помощи специальных средств для роста волос.
Трихологи отмечают, что всех средства для роста волос должны справляться со своими основными задачами — укреплять корни, восстанавливать и утолщать структуру волос, стимулировать их рост. Для этого в составе продуктов должны быть такие ингредиенты, как аминокислоты (пептиды), вытяжки целебных трав, витаминные комплексы, сосудорасширяющие препараты и многое другое. Хорошим признаком является наличие в составе средства ингредиентов для ухода за волосами — масел, керамидов.
Активаторы для роста волос хороши тем, что они практически способны заменить салонные процедуры, их легко использовать в домашних условиях. И стоимость их в отличие от тех же процедур довольно демократична, их можно купить в любом магазине косметики.
В состав этого активатора для роста волос входит ниацинамид, который также хорошо известен как никотиновая кислота. О благотворном влиянии этого средства есть множество хороших отзывов. Он усиливает синтез кератина, который необходим для активного роста волос. Также спрей содержит и другие биоактивные вещества. К примеру, олеаноловую кислоту, добываемую из женьшеня, — она предотвращает выпадение за счет нормализации работы гормонов кожи головы, касторовое масло, глицерин и пр.
Форма спрея очень удобна и позволяет с легкостью наносить средство на корни волос. Создатели отмечают высокую концентрацию средства, то есть для нанесения на всю голову достаточно небольшого количества спрея.
В основу этого концентрата входит депиксил, имеющий многокомпонентную формулу, специально разработанную учеными Fazax для борьбы с недостаточным ростом волос. При попадании депиксила внутрь луковиц происходит активация волосяных фолликулов — из фазы покоя они переходят в фазу активного роста.
Витаминно-минеральный комплекс питает фолликулы, делая локоны здоровыми и блестящими по всей длине. Также в состав концентрата входит азелаиновая кислота, которая борется с жирностью волос как с фактором выпадения. Средство выпускается в мини-флаконах объемом 8 мл и расходуется очень экономично, поскольку наносится точечно на проблемные зоны (к примеру, точно на очаг облысения). Концентрат не требует смывания, не оставляет на волосах ощущения липкости.
Регулярное применение шампуня Dzintars Hair Growth бережно очищает кожу головы и насыщает луковицы полезным коктейлем из витаминов, питательных веществ, насыщенных кислот. Так, в состав косметического средства входят экстракты целебных растений, никотиновая кислота, а также аргинин, который способствует выработке белка кератина и усиливает кровообращение в волосяных фолликулах.
Шампунь благодаря концентрированному составу экономично расходуется. В ходе мытья головы достаточным будет всего нескольких капель. Он отлично пенится, эффективно удаляя загрязнения и остатки себума. Для максимального результата вспенить средство массирующими движениями, а потом смыть. Пряди становятся шелковистыми, увеличивается интенсивность их роста.
Сыворотка — это косметический продукт, который используется для более интенсивного ухода. Так, сыворотка, предназначенная для кожи лица, благодаря концентрированной формуле быстрее и глубже проникает в слои дермы, действуя в разы эффективнее. Аналогичным образом работает и сыворотка для волос — проникая в луковицы, она активирует биопроцесс, улучшает кровоснабжение, питает фолликулы.
Эффект сыворотки System 4 достигается за счет ее усиленного состава, в который входят экстракт из 9 видов трав, витаминный комплекс, пантенол, салициловая кислота и многое другое. Концентрат при регулярном применении в целом улучшает микробиом кожи головы, активируется рост новых волос.
Маски для волос бывают не только питательными, но и активирующими процесс регенерации волосяных луковиц. Благодаря усиленному составу эта маска действует сразу в трех направлениях: укрепляет естественный защитный барьер кожи головы, восстанавливает поврежденные волосы, возвращая им силу, способствует росту и густоте прядей.
Усиленную формулу маски обеспечивают такие ингредиенты, как аргинин, цинк, фруктовые кислоты, пантенол, экстракт соевых бобов — ценнейший источник растительного белка (аминокислот).
В состав этой чудо-сыворотки входят различные активаторы роста: биотин (витамин группы B, который нормализует выработку кожного сала, укрепляет волосяные луковицы), никотиновая кислота, L-аргинин, протеины дрожжей, а также множество натуральных ингредиентов: яблочная кислота, эфирное масло шалфея и ромашки.
Удобство концентрата в том, что его легко наносить — формат спрея позволяет ограничиться всего несколькими «пшиками» у корней, после чего необходимо втереть средство в кожу голову массажными движениями. Применения спрея-сыворотки дарит ощущение свежести и комфорта, помогает успокоить кожу, активирует рост новых волос.
Создатели называют свой продукт инновационным благодаря эксклюзивным ингредиентам нового поколения. Один из них — реденсил, используемый для активации стволовых клеток волосяных фолликулов. С ним волосы буквально наливаются силой, становятся длиннее, но и гуще. Другой важный компонент этого концентрата — кератин. Он ухаживает за прядями, делая их шелковистыми. Кофеин укрепляет волосы, предотвращает их ломкость.
Сыворотка-спрей Gret Professional представлена в большом флаконе, расходуется экономно благодаря удобному дозатору-распылителю. Концентрат наносится на сухие чистые волосы, не требует смывания, что очень удобно.
Профессиональный подход к созданию данной сыворотки позволил создать многофункциональное средство, которое не только активирует рост прядей, но также продлевает жизнь волосяным луковицам, замедляя процессы старения в клетках фолликул. Таким образом, средство предотвращает выпадение волос.
Инновационный состав сыворотки составляют два пептидных комплекса Procapil и Capauxein, доказавшие свою эффективность в ходе клинических исследований европейскими дерматологами. Было доказано, что при регулярном применении концентрата рост волос улучшается более чем на 120 процентов.
Концентрат выпускается во флаконе темного стекла с пипеткой-дозатором. Наносится по несколько капель на наиболее проблемные зоны головы и втирается массажными движениями. Сыворотка имеет приятный запах, не оставляет липкости и жирности на прядях.
Производители этого шампуня сосредоточились на органических компонентах и создали формулу, которая работает на улучшение роста и состояния волос. Так, в составе имеются экстракты хвоща, тимьяна и лопуха — они мягко воздействуют на волосяные луковицы, пробуждая в них биопроцессы, которые по ряду причин замедлили своей действие. Также формула обогащена миндальным маслом, оно смягчает кожу головы, делает структуру волоса более упругой и эластичной.
Флакон оснащен удобным дозатором, позволяющим экономно расходовать косметическое средство.
Средство запускает биологические процессы в «уснувших» волосяных луковицах и способно остановить процесс выпадения волос на любой стадии. Не содержит гормонов и не вызывает побочных эффектов и привыкания. В комплекте с флаконом идет удобный дозатор-распылитель, который позволяет обработать составом даже труднодоступные участки головы.
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