Топ-10 лучших средств для роста волос, по мнению трихолога

В состав этого активатора для роста волос входит ниацинамид, который также хорошо известен как никотиновая кислота. О благотворном влиянии этого средства есть множество хороших отзывов. Он усиливает синтез кератина, который необходим для активного роста волос. Также спрей содержит и другие биоактивные вещества. К примеру, олеаноловую кислоту, добываемую из женьшеня, — она предотвращает выпадение за счет нормализации работы гормонов кожи головы, касторовое масло, глицерин и пр.