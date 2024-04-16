Стрижка «Рапсодия»: находка для обладательниц вьющихся и волнистых волос

В плане укладки «Рапсодия» оставляет простор для творчества. Но самое удобное то, что можно обойтись и вовсе без нее, что очень ценят девушки, которые не хотят тратить много времени на утренние сборы. Достаточно слегка высушить волосы после мытья, нанести на них мусс, спрей для объема или другое стайлинговое средство и высушить феном или диффузором.