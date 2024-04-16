Стрижка «Рапсодия»: находка для обладательниц вьющихся и волнистых волос

Posted 16 апреля, 06:00
Published 16 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Стрижка предполагает объемную «шапочку» на макушке, удлиненные пряди на затылке и у лица, подстриженные в технике градуировки. За счет того, что все пряди получаются разной длины, очень креативно обыгрывается волнистая фактура волос — прическа носит оттенок легкой небрежности, овал лица обрамляется воздушными локонами.
Эта стрижка, как и многие ее многоуровневые аналоги, абсолютно универсальна и подходит разным типам лица. Обладательницы длинного лица могут предпочесть вариант с челкой — она зрительно скорректирует вертикаль и придаст образу особого очарования. Девушкам с круглым и квадратным лицом нужно сделать акцент на боковые пряди и подстричь их широкими ступенями, дабы скрыть объем щек и углы нижней челюсти.
Стилисты могут создать стрижку «Рапсодия» на любых волосах. На коротких она будет смотреться необычно, но за счет кудрявой фактуры мастер сможет избежать торчащих прядей. И в целом прическа будет смотреться гармонично. «Рапсодия» на длинных локонах тоже выглядит весьма оригинально. Многоуровневые волнистые пряди мягко обрамляют лицо и красиво ложатся на плечи. Но наиболее эффектно смотрится «Рапсодия» на волосах средней длины. Переходы выглядят плавными, за счет филировки пряди становятся воздушными, их легко уложить и придать им объем.
В плане укладки «Рапсодия» оставляет простор для творчества. Но самое удобное то, что можно обойтись и вовсе без нее, что очень ценят девушки, которые не хотят тратить много времени на утренние сборы. Достаточно слегка высушить волосы после мытья, нанести на них мусс, спрей для объема или другое стайлинговое средство и высушить феном или диффузором.
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