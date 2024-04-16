Психолог рассказала, как справиться со стрессом при мысли о смерти родителей

Posted 16 апреля, 09:17
Published 16 апреля, 09:17
Modified 9 сентября, 21:52
Updated 9 сентября, 21:52
Как передает self.com, многих людей беспокоят эти навязчивые мысли, причем некоторых настолько, что они даже не могут заснуть, размышляя и переживая о смерти матери. Как рассказала изданию одна из пациенток, она искренне боялась потерять мать еще с раннего детства. Но в последние годы страх усилился, когда девушка стала наблюдать за тем, как ее мать стареет.
Как отметила Беверли Ибех, чаще всего родители являются первыми взрослыми, к которым мы привязываемся в детстве и на которых мы в первую очередь полагаемся в выживании. Поэтому мысль о том, что они умрут, вызывает у многих из нас глубокий, первобытный ужас. Если этот страх выходит из-под контроля, стоит найти способы справиться с этим.
Во-первых, необходимо изучить свои глубинные страхи. Часто наши самые большие страхи возникают из-за того, что мы представляем себе наихудший сценарий вместо вероятного. Ибех посоветовала задуматься, какие последствия наступят после смерти родителей. Возможно, после спокойной оценки ситуации будущее покажется уже не таким мрачным.
Также психолог посоветовала задуматься о том, что люди теряли своих родителей и переживали горе с незапамятных времен, а также проходили через другие очень темные, кажущиеся безнадежными периоды. Если вы тоже в ужасе от того, что не сможете справиться, найдите время, чтобы подумать о других потерях, которые вы пережили в прошлом, о своих сильных сторонах, рекомендует доктор Ибех. Она напомнила, что вы можете обратиться к психотерапевту за помощью.
Помимо прочего, она советует записать несколько совместных голосовых сообщений или видео на случай, если ваше уныние связано со страхом больше не услышать голос любимого человека.
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