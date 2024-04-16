Психолог рассказала, как справиться со стрессом при мысли о смерти родителей

Также психолог посоветовала задуматься о том, что люди теряли своих родителей и переживали горе с незапамятных времен, а также проходили через другие очень темные, кажущиеся безнадежными периоды. Если вы тоже в ужасе от того, что не сможете справиться, найдите время, чтобы подумать о других потерях, которые вы пережили в прошлом, о своих сильных сторонах, рекомендует доктор Ибех. Она напомнила, что вы можете обратиться к психотерапевту за помощью.