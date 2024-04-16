Почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века», отдав роль другой актрисе

Posted 16 апреля, 04:00
Published 16 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:51
Updated 9 сентября, 21:51
До того как сыграть любимую наложницу султана Сулеймана Великолепного, Мерьем Узерли была малоизвестной актрисой турецко-немецкого происхождения, жила в Германии, где пробавлялась мелкими эпизодами в короткометражках. Но все изменил случай — подруга из Турции сообщила ей о кастинге в крупный исторический телепроект, и Мерьем решила попытать счастья.
Продюсеры проекта, которые перебрали десятки кандидатур на главную роль, едва увидев Мерьем, поняли — это она. Девушка оказалась не только обладательницей яркой внешности, но и продемонстрировала невероятный артистизм. Узерли сразу предложили съездить в Берлин, забрать вещи и приехать на съемки.
Мерьем окунулась в работу с головой, многочасовые съемки не оставляли ей времени на то, чтобы рефлексировать, скучать по дому. Тем более что успех пришел практически сразу. Сериал с первых эпизодов продемонстрировал хорошие рейтинги, а актеры буквально проснулись знаменитыми. Но постепенно напряженный график, отсутствие рядом родных людей, чужой язык и чужая страна стали тяготить Мерьем, причем все сильнее и сильнее. И в один прекрасный день она разорвала контракт и улетела в Германию, перестав выходить на связь.
Стоит ли говорить, что для продюсеров это стало настоящим шоком: проект в самом разгаре, а актриса, играющая центральную роль, фактически сбежала! Но весь мир ждал продолжения исторической эпопеи, поэтому, делать нечего, решено было искать новую кандидатуру. Новой Хюррем стала известная турецкая актриса Вахиде Перчин. Конечно, это вызвало волну недовольства, миллионы зрителей писали, что сериал очень многое потерял с уходом Узерли, и требовали вернуть ее. Но продюсеры пошли на принцип и приняли решение работать с Перчин. Она, по признанию критиков, прекрасно справилась со своей работой.
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