Почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века», отдав роль другой актрисе

Мерьем окунулась в работу с головой, многочасовые съемки не оставляли ей времени на то, чтобы рефлексировать, скучать по дому. Тем более что успех пришел практически сразу. Сериал с первых эпизодов продемонстрировал хорошие рейтинги, а актеры буквально проснулись знаменитыми. Но постепенно напряженный график, отсутствие рядом родных людей, чужой язык и чужая страна стали тяготить Мерьем, причем все сильнее и сильнее. И в один прекрасный день она разорвала контракт и улетела в Германию, перестав выходить на связь.