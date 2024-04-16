Никита Кологривый считает, что его лишили роли из-за Филиппа Янковского

Posted 16 апреля, 10:31
Published 16 апреля, 10:31
Modified 9 сентября, 21:53
Updated 9 сентября, 21:53
29-летний исполнитель роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» неожиданно решил рассказать о своем отношении к Ивану и Филиппу Янковским.
Как сообщает muz-tv.ru, ссылаясь на слова восходящей звезды российского кинематографа, Филипп Янковский якобы способствовал его увольнению из перспективного проекта. По словам Кологривого, для него готовилась роль в совместной картине с Янковским-старшим, однако это сотрудничество так и не срослось. Никита считает, что у такого маститого актера, как Филипп Янковский, есть причина его бояться. Никакого давления напрямую Янковский оказывать на него не может, однако его усилиями Кологривого якобы убрали со съемочной площадки нового проекта.
Подобными откровениями Никита поделился с ведущей YouTube-канала FAMETIME TV Лаурой Джугелией.
Также герой интервью Джугелии заявил, что сыну Филиппа Янковского, 33-летнему Ивану, не подходят исполненные им роли в сериалах «Фишер» и «Слово пацана».
Кологривый много рассуждал о том, что потомки знаменитых актеров далеко не всегда являются достойными продолжателями творческой династии.
Никита конкретно указывает на Янковского-младшего и Павла Табакова, намекая, что их актерская игра не дотягивает до уровня прославленных отцов. При этом Кологривый положительно отзывается о Никите Ефремове, сыне Михаила Ефремова и внуке Олега Ефремова, а также об Иване Добронравове. Он подчеркивает, что сын Федора Добронравова Иван не относится к богатой династии, поэтому его судить не стоит.
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