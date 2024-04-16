Никита Кологривый считает, что его лишили роли из-за Филиппа Янковского

Как сообщает muz-tv.ru, ссылаясь на слова восходящей звезды российского кинематографа, Филипп Янковский якобы способствовал его увольнению из перспективного проекта. По словам Кологривого, для него готовилась роль в совместной картине с Янковским-старшим, однако это сотрудничество так и не срослось. Никита считает, что у такого маститого актера, как Филипп Янковский, есть причина его бояться. Никакого давления напрямую Янковский оказывать на него не может, однако его усилиями Кологривого якобы убрали со съемочной площадки нового проекта.