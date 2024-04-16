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Posted 16 апреля, 10:43

Published 16 апреля, 10:43

Modified 9 сентября, 21:53

Updated 9 сентября, 21:53

Модные сумки — 2024: подборка стильных моделей, которые сейчас в тренде

Модные сумки — 2024: подборка стильных моделей, которые сейчас в тренде

16 апреля 2024, 10:43
Фото: market.yandex.ru
Модные сумки — 2024: подборка стильных моделей, которые сейчас в тренде
Весенний сезон — отличный повод сменить гардероб и аксессуары. В сегодняшнем материале собрали для вас лучшие модели сумок, которые легко вписываются в самые разные образы и помогают оставаться в тренде в 2024 году. В нашем списке только модные новинки с приятными ценами.

Сумка кросс-боди Maxikod Lux

Сумка отлично подходит для тех, кто любит создавать необычные образы. Широкий текстильный ремень удобен в носке, а винтажная металлическая фурнитура прослужит долго. Сумка кажется небольшой, но она очень вместительная. Внутри есть дополнительный карман для важных мелочей. Ремешок и ручка позволяют носить модную сумку через плечо, на одном плече или просто в руке. Это по-настоящему стильный и утонченный аксессуар, который подходит для женщин любого возраста.

Сумка кросс-боди Maxikod LuxСумка кросс-боди Maxikod Lux
Сумка кросс-боди Maxikod Lux. Фото: market.yandex.ru
Сумка кросс-боди Maxikod LuxСумка кросс-боди Maxikod Lux
Сумка кросс-боди Maxikod Lux. Фото: market.yandex.ru
Сумка кросс-боди Maxikod LuxСумка кросс-боди Maxikod Lux
Сумка кросс-боди Maxikod Lux. Фото: market.yandex.ru

Сумка-ведро кожаная черная

Вместительная сумка для тех, кто любит носить с собой сразу все необходимое. Актуальная в 2024 году модель оснащена тремя небольшими карманами, а также двумя внутренними объемными карманами и большим отделением для крупных предметов. Стильный черный цвет и оригинальная фактура кожи позволяют этой модели стать дополнением для любого модного образа, от офисного до неформального. Изделие сочетает в себе современный дизайн и отличную функциональность.

Сумка-ведро кожаная чернаяСумка-ведро кожаная черная
Сумка-ведро кожаная черная. Фото: market.yandex.ru
Сумка-ведро кожаная чернаяСумка-ведро кожаная черная
Сумка-ведро кожаная черная. Фото: market.yandex.ru
Сумка-ведро кожаная чернаяСумка-ведро кожаная черная
Сумка-ведро кожаная черная. Фото: market.yandex.ru

Сумка тоут Michael Kors

Изящная модель от американского бренда. Стиль спорт-шик не выходит из моды, поэтому сумка будет вполне уместна в образах 2024 года. Качество изделия заметно во всем, начиная от благородного цвета и заканчивая надежными элементами фурнитуры. Модель соответствует стандартам и прошла процедуру добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Помимо качества этот модный аксессуар отличается от изделий конкурентов своим оригинальным дизайном.

Сумка тоут Michael KorsСумка тоут Michael Kors
Сумка тоут Michael Kors. Фото: market.yandex.ru
Сумка тоут Michael KorsСумка тоут Michael Kors
Сумка тоут Michael Kors. Фото: market.yandex.ru
Сумка тоут Michael KorsСумка тоут Michael Kors
Сумка тоут Michael Kors. Фото: market.yandex.ru

Поясная сумка Faustini Black

Сумочка на пояс с эксклюзивным дизайном. Сумка-банан оставляет руки свободными, при этом дает возможность брать с собой необходимые мелочи. Модель 2024 года выполнена в классическом стиле, поэтому ее легко вписать в офисный образ. Она станет настоящей изюминкой модного лука, ведь такие сумки чаще всего выполняются в спортивном или городском стиле. Модель от Faustini подойдет не только для работы, но и для вечерних выходов или ежедневных поездок по городу. Такая модель отлично подчеркнет индивидуальность своей обладательницы.

Поясная сумка Faustini BlackПоясная сумка Faustini Black
Поясная сумка Faustini Black. Фото: market.yandex.ru
Поясная сумка Faustini BlackПоясная сумка Faustini Black
Поясная сумка Faustini Black. Фото: market.yandex.ru
Поясная сумка Faustini BlackПоясная сумка Faustini Black
Поясная сумка Faustini Black. Фото: market.yandex.ru

Сумка-саквояж Reversal

Очень вместительная сумка, которая не производит впечатления большого неуклюжего баула. Она отлично держит форму, дно не провисает за счет металлических ножек. В сумку можно положить все, от повседневных покупок до папки с документами. При этом не придется долго искать завалившиеся на дно ключи: для них предусмотрен удобный карабин на внутренней поверхности большого отделения. Практичность модели успешно дополняет ее универсальный стиль — саквояж впишется в кэжуал-образ, подойдет для деловых встреч, составит трендовое сочетание с грубыми кожаными ботинками в неформальном образе.

Сумка-саквояж ReversalСумка-саквояж Reversal
Сумка-саквояж Reversal. Фото: market.yandex.ru
Сумка-саквояж ReversalСумка-саквояж Reversal
Сумка-саквояж Reversal. Фото: market.yandex.ru
Сумка-саквояж ReversalСумка-саквояж Reversal
Сумка-саквояж Reversal. Фото: market.yandex.ru

Стильный клатч Calvin Klein

Для любителей известных брендов отличным выбором станет модная сумочка от Calvin Klein. Небольшой клатч на деле является довольно вместительным, удобно держится в руке. За счет стильной цепочки возможно носить модель на плече. Клатч имеет несколько отделений, что гарантирует порядок и сохранность важных мелочей. Модель доступна в благородном черном цвете, который удобно сочетать с любыми оттенками, от ярких до сдержанных.

Стильный клатч Calvin KleinСтильный клатч Calvin Klein
Стильный клатч Calvin Klein. Фото: market.yandex.ru
Стильный клатч Calvin KleinСтильный клатч Calvin Klein
Стильный клатч Calvin Klein. Фото: market.yandex.ru
Стильный клатч Calvin KleinСтильный клатч Calvin Klein
Стильный клатч Calvin Klein. Фото: market.yandex.ru

Сумка кросс-боди

Такие модели сумок, как эта, легко носить и через плечо, и просто в руке. Изделие подойдет для летних образов нового сезона 2024 года, но вполне уместно будет смотреться и зимой. Натуральная замша и экокожа сберегут содержимое от воздействия холода и осадков. Аксессуар застегивается посредством надежного замка-змейки с кожаной кисточкой, которая придает сумке женственность и оригинальность. Удобный вариант для повседневной носки, но подойдет и для вечернего выхода или поездки. Главное — подобрать правильное сочетание с одеждой и обувью, благо универсальность модели позволяет сделать это без особых сложностей.

Сумка кросс-бодиСумка кросс-боди
Сумка кросс-боди. Фото: market.yandex.ru
Сумка кросс-бодиСумка кросс-боди
Сумка кросс-боди. Фото: market.yandex.ru
#Покупки#Мода#Женщины#Сумка#Тренды
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