Модные сумки — 2024: подборка стильных моделей, которые сейчас в тренде

Сумочка на пояс с эксклюзивным дизайном. Сумка-банан оставляет руки свободными, при этом дает возможность брать с собой необходимые мелочи. Модель 2024 года выполнена в классическом стиле, поэтому ее легко вписать в офисный образ. Она станет настоящей изюминкой модного лука, ведь такие сумки чаще всего выполняются в спортивном или городском стиле. Модель от Faustini подойдет не только для работы, но и для вечерних выходов или ежедневных поездок по городу. Такая модель отлично подчеркнет индивидуальность своей обладательницы.