Какая польза шоколада и чем он может навредить организму

Кроме того, шоколад может повысить настроение за счет стимуляции выработки эндорфинов и серотонина в организме. Также он может улучшить кровообращение и снизить уровень стресса. Однако стоит помнить, что потребление шоколада должно быть умеренным, чтобы не было избыточного потребления сахара и калорий.