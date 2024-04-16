Как Кристиану Диору удалось покорить миллионы модниц, несмотря на критику

Однако вместе с успехом на кутюрье обрушилась и критика. Многочисленные феминистки стали осуждать дизайнера за чрезмерную роскошь на фоне тяжелых послевоенных годов. Но модельер не обращал внимания на отзывы недоброжелателей и уверенно вел свою империю к успеху. Вскоре он уже открыл филиал в Нью-Йорке, следом за этим было начато производство обуви, аксессуаров, меховых изделий. Увы, мэтру высокой моды не суждено было творить долго. В 1957 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Дело Диора продолжил Ив Сен-Лоран.