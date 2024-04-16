Как Кристиану Диору удалось покорить миллионы модниц, несмотря на критику

Posted 16 апреля, 05:00
Published 16 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Кристиан Диор родился в обеспеченной семье в 1921 году и получил хорошее образование. Несмотря на желание стать художником, он окончил политическую школу, так как родители видели его дипломатом. В Париже молодой человек познакомился со многими видными деятелями искусства того времени и открыл картинную галерею. Однако разорение отца вынудило молодого человека закрыть предприятие. Новым занятием Кристиана Диора стало создание модных эскизов платьев, юбок, блузок и шляпок.
Но к созданию своего модного дома Кристиан Диор пришел только после Второй мировой войны, вернувшись с фронта. Первая коллекция модельера так и называлась — New Look: он представил «новый взгляд» на моду и женский гардероб. Ему хотелось вернуть женщинам настроение легкости и праздника, которое было утеряно за военные годы, подарить им красивые, изящные наряды.
Кристиан Диор выпустил на подиум моделей в пышных плиссированных юбках, приталенных шелковых жакетах и изящных лодочках. Показ произвел настоящий фурор. Среди клиенток модного дома были самые красивые и успешные женщины того времени, в том числе и легендарная Марлен Дитрих.
Однако вместе с успехом на кутюрье обрушилась и критика. Многочисленные феминистки стали осуждать дизайнера за чрезмерную роскошь на фоне тяжелых послевоенных годов. Но модельер не обращал внимания на отзывы недоброжелателей и уверенно вел свою империю к успеху. Вскоре он уже открыл филиал в Нью-Йорке, следом за этим было начато производство обуви, аксессуаров, меховых изделий. Увы, мэтру высокой моды не суждено было творить долго. В 1957 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Дело Диора продолжил Ив Сен-Лоран.
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